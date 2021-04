En Route vers le Repêchage LHJMQ | Mars 2021

Malgré une visibilité très limitée en raison des circonstances exceptionnelles entourant la présente saison régulière, certains des meilleurs espoirs de la LHJMQ en provenance du Québec et des Maritimes ont fait de leur mieux pour attirer l’attention des dépisteurs régionaux.

En l’absence d’un classement particulier en vue du repêchage, les espoirs de ce mois-ci sont listés par ordre alphabétique :

Will Allen – Ontario Hockey Academy – AG

Will est un attaquant talentueux et déterminé qui excelle dans les deux sens de la patinoire. Il possède une grande vitesse et un très bon lancer. C’est un ailier gauche n’a pas peur d’aller dans les zones de trafic intense pour offrir du temps et de l’espace à ses coéquipiers et créer de l’offensive pour lui-même.

Will a de très bonnes habiletés et une bonne vision avec la rondelle. Il devra continuer à devenir plus fort et un peu plus explosif, mais il possède certainement tous les outils pour être une présence efficace au prochain niveau. – Craig Eagles, Recruteur CSR, Région Nouveau-Brunswick

Alexis Bourque – Intrépide de Gatineau – AD

Quelques parties préparatoires ont été suffisantes pour permettre à Alexis de se faire remarquer. Son bon physique et son éthique de travail hors pair font de lui une présence à chaque fois qu’il saute sur la glace. Il analyse continuellement le jeu et réagit pour se donner de l’espace. Son sens du jeu lui permet de dominer malgré quelques éléments techniques à peaufiner. Il est jeune et a du temps devant lui pour progresser avec son patin.

Il bouge constamment les pieds, supporte ses coéquipiers en tout temps et est présent dans le trafic, surtout près du filet adverse. Ses replis défensifs et son implication défensive sont tout aussi impressionnants. Alexis possède les qualités pour devenir un très bon joueur dans la LHJMQ. – Claude Gosselin, Recruteur CSR, Région du Québec

Jesse Carrière – Grenadiers de Châteauguay – DG

Jesse Carrière est un défenseur prometteur qui possède un bon physique. De la nouvelle génération, il exécute rapidement sa première passe pour donner l’espace et le temps à ses coéquipiers de se lancer à l’attaque. Il dispose d’un puissant lancer et offre un excellent soutien offensif. Il a tous les attributs pour se distinguer sur l’attaque à cinq.

Depuis le début de la saison, il travaille fort pour raffiner son jeu défensif et ainsi devenir un joueur plus complet. Il sait se servir de son corps pour séparer les adversaires du jeu. Nul doute que les recruteurs ont hâte de le revoir en action. – Benoît Payment, Recruteur CSR, Région du Québec

Harry Clemens – Knights de Charlottetown – DG

Harry est un défenseur polyvalent qui joue avec hargne. Il est fort physiquement et effectue des mises en échec solides à chaque occasion, faisant sentir sa présence sur la glace. Très compétitif, il relève le défi lorsqu’il joue contre les meilleurs joueurs adverses. Il est fort dans les batailles pour la rondelle et est efficace pour repousser les adversaires autour du filet.

Il est à son meilleur lorsqu’il passe rapidement la rondelle à ses attaquants et qu’il utilise son coup de patin pour se joindre à l’offensive en tant qu’option secondaire. La conscience défensive, la mobilité, le jeu physique et le niveau de compétition d’Harry lui mériteront vraisemblablement la confiance de ses entraîneurs au niveau junior majeur. – Corrado Micalef, Recruteur CSR, Division Atlantique

Logan Crosby – Majors de Weeks – AD

Logan est un bon patineur qui s’ajuste encore à son gabarit. Il a un très bon sens du hockey et est capable de l’utiliser pour créer des occasions pour lui-même et pour ses coéquipiers. Il lit et pense bien le jeu aux deux extrémités de la patinoire.

En plus d’être excellent pour manier la rondelle, Logan a également un bon lancer et a déjà montré qu’il sait comment marquer. S’il continue à développer son jeu et sa force, il sera un joueur à surveiller. – Taylor Burke, Recruteur CSR, Région Nouvelle-Écosse



Xavier Daigle – Chevaliers de Lévis – DG

Xavier est un défenseur qui possède une bonne première passe ainsi qu’une bonne mobilité. Il prend de bonnes décisions avec la rondelle ce qui lui permet d’effectuer de bonnes relances offensives.

Il possède un bon tir et un bon sens du jeu, ce qui le positionne généralement du bon côté de la rondelle. En continuant à travailler sur sa force physique, il sera en mesure d’offrir des minutes de jeu intéressantes à l’équipe qui le sélectionnera à la prochaine séance de repêchage. – Steve Gosselin, Recruteur CSR, Région du Québec

Vince Élie – Rousseau-Royal de Laval-Montréal – AD

Vince Élie est un ailier dynamique qui est solide sur ses patins. Ses changements de direction rapides avec la rondelle désarçonnent la défensive adverse. Il possède de bonnes mains, il a un très bon potentiel en offensive, mais demeure tout de même responsable défensivement.

Il possède une bonne vision et est très créatif avec la rondelle. Il sait se démarquer en espace restreint et il a en plus une touche de fin marqueur. – Daniel Noonan, Recruteur CSR, Région du Québec

Kyle Hagen – Lions du Lac St-Louis – G

Kyle est un gardien rapide et explosif avec de bons déplacements, ce qui lui permet d’exceller sur les rebonds et les deuxièmes jeux. Il possède une bonne position de base et de bonnes mains, mais doit travailler sur sa lecture du jeu dans l’ensemble.

Kyle a tendance à reculer dans son but lorsque la rondelle est près de lui ce qui peut le rendre vulnérable dans le haut du filet. Malgré tout, il est très combattif entre les poteaux, ce qui le rend plutôt spectaculaire. – Maxime Ouellet, Recruteur CSR des gardiens de but

Pierre-Marc Minville – Riverains du Collège Charles-Lemoyne – DG

À 15 ans, 6 pieds 1 pouce et 200 livres, Pierre-Marc a le physique de l’emploi. Il est très fort physiquement; c’est une force de la nature. Son jeu physique sera important pour évoluer dans un calibre supérieur. Pierre-Marc a un bon lancer et travail bien dans les situations à un-contre-un.

Aux Jeux du Québec de 2019, il a su exceller à cinq-contre-cinq et sur les unités spéciales. Il n’a pas peur de payer le prix et bloquer les lancers, faisant de lui un défenseur calme et très fiable. S’il exploite ses qualités au maximum, il est voué à devenir un défenseur de qualité dans la LHJMQ. – Frédéric Simard, Recruteur CSR, Région du Québec

Will Scott – St-Andrew’s College – DG

Les recruteurs auront peut-être du mal à évaluer le jeu de Will Scott en raison du manque de matchs au Collège Saint Andrews jusqu’à présent cette saison. Mais une chose est certaine : ne le négligez pas. Le défenseur gaucher de 5’10’’ et 160 livres originaire de St. John’s est un patineur supérieur à la moyenne dans les deux sens qui peut sortir des blocs de départ rapidement. Will possède une force naturelle et a accumulé les minutes chez les U15 AAA il y a une saison à peine.

Le patinage de Scott, son bâton actif en zone défensive et sa force physique se sont vraiment manifestés lors du Ice Jam 2020, où il a souvent été appelé à jouer contre les meilleures unités des autres équipes. Les équipes qui feront leurs devoirs sur Scott reconnaîtront qu’il y a de la valeur à le sélectionner lors du prochain repêchage. – Andrew Pearcey, Recruteur CSR, Région Terre-Neuve-et-Labrador