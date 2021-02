En Route vers le Repêchage LHJMQ | Janvier 2021

La dernière génération d’espoirs de la LHJMQ a déjà capturé l’attention des recruteurs au travers le Québec et les provinces de l’Atlantique. Les joueurs suivant possèdent tous les intangibles nécessaires afin de devenir des joueurs clés au prochain niveau.

Comme c’était le cas le mois dernier, les espoirs de janvier sont listés en ordre alphabétique :

Nathan Baril – AG – Gaulois de Saint-Hyacinthe

« Beaucoup de recruteurs auront à l’œil cet attaquant qui peut jouer aux trois positions à l’avant. Meilleur marqueur du Bantam AAA l’an passé, le bref échantillon du calendrier préparatoire de la Ligue midget AAA du Québec nous a démontré son potentiel. Ses habiletés, son coup de patin avec de très bons changements de direction et son maniement de rondelle lui permettent de protéger le disque en zone restreinte. Il sait trouver l’ouverture, car il a une très bonne vision. C’est un joueur qui compétitionne dans les trois zones et joue de façon responsable. Malgré sa stature, il ne craint pas de payer le prix le long des rampes et devant le filet. » – Benoit Payment, Recruteur CSR, Région du Québec

Olivier Beaulieu – DG – Phénix du Collège Esther-Blondin

« Olivier est un défenseur gaucher ayant déjà les habiletés requises pour évoluer dans la LHJMQ. Il est capable d’évoluer dans toutes les situations. Il aime être dans l’action, toujours disponible dans les transitions. En résumé, il possède une bonne lecture et une bonne anticipation du jeu. Ses lancers et ses mains sont très rapides. Il prend de très bonnes décisions lorsqu’il est en possession de la rondelle. Il utilise aussi très bien son bâton en défensive. Il démontre de la bonne vitesse dans les deux directions. Le potentiel est présent, reste à laisser l’expérience se joindre à son talent. » – Claude Gosselin, Recruteur CSR, Région du Québec

Jude Campbell – AD – Knights de Charlottetown

« Jude est un grand ailier droit, solide physiquement. Il a de très bonnes aptitudes dans le maniement de la rondelle, ainsi qu’une bonne vision et un bon sens du hockey. C’est un bon patineur qui aime porter la rondelle et utiliser sa vitesse pour défier les défenseurs à un-contre-un. Son positionnement est excellent et il est habile à trouver l’ouverture pour recevoir des passes dans les zones où ça compte et utilise son lancer rapide pour générer des occasions de marquer. Il a une bonne anticipation et applique un échec avant agressif, utilisant sa vitesse et sa taille pour créer des revirements. Il est fiable en défensive, joue avec énergie et se donne à 100 % à chaque présence. » – Corrado Micalef, Recruteur CSR, Division Atlantique

Mathieu Cataford – AD – Riverains du Collège Charles-Lemoyne

« Mathieu est un joueur dynamique et très talentueux. Il est un travailleur acharné et un joueur engagé. Il travaille autant offensivement que défensivement et se soucie des détails. Parmi les qualités dominantes de son jeu on retrouve : son excellent flair offensif, son QI hockey, son très bon lancer et son éthique de travail qui est exemplaire, autant sur la glace qu’à l’extérieur de celle-ci. Mathieu a connu un excellent tournoi aux Jeux du Québec la saison dernière alors que ses adversaires étaient pour la plupart plus âgés que lui. Je suis persuadé que Cataford est un espoir de premier plan. » – Frédéric Simard, Recruteur CSR, Région du Québec

Frédéric Cousineau – G – Forestiers d’Amos

« Frédéric est un gardien qui sait tirer avantage de son gabarit. Il travaille bien avec ses mains bien positionnées en avant de son corps. Il se déplace bien dans son rectangle et démontre tout de même une vitesse surprenante. Il doit travailler sur ses rebonds qui le placent en situation vulnérable sur les deuxièmes chances. Il démontre un bon potentiel et les entraîneurs de gardiens de but aiment travailler avec ce genre de gardien qui possède déjà une bonne base. » – Maxime Ouellet, Recruteur des gardiens CSR, Région du Québec

Dylan MacKinnon – DD – Flyers de Moncton

“Moins, veut dire plus! Dylan commence à le comprendre. Il est un bon lanceur de la pointe qui trouve les bonnes lignes de tir ces derniers temps. Au prochain niveau, il sera capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Sans être reconnu pour son offensive, il est certainement fait pour la LHJMQ tout de même. Il patine bien, il a une bonne force physique et une bonne première passe. Il lit très bien le jeu, mais il doit mieux choisir les moments où il se joint à l’offensive. » – Craig Eagles, Recruteur CSR, Région du Nouveau-Brunswick

Luke McPhee – AG – Wolfpack de Cole Harbour

« Luke est un attaquant de grande taille avec d’excellentes habiletés de patinage. Il utilise sa taille, son corps et son coup de patin à son avantage. Il n’a pas peur d’aller dans les zones où il y a beaucoup de trafic et de jouer physique. Il protège bien la rondelle. Il a montré qu’il était capable de bien tirer en mouvement et de créer de l’offensive en utilisant son gabarit. Dès sa première année Midget, Luke a joué dans toutes les situations et a montré qu’il pouvait être un joueur fiable d’un bout à l’autre de la patinoire. Il sera un joueur à surveiller lors du prochain repêchage, car il a le potentiel et les outils nécessaires pour être un joueur de la LHJMQ. » – Taylor Burke, Recruteur CSR, Région de la Nouvelle-Écosse

Émile Perron – DG – Intrépide de Gatineau

« Émile fait partie d’une belle cuvé de défenseurs cette saison dans le Midget AAA. Il est un très bon patineur, très mobile, avec une belle explosion. Ça lui permet de garder un bon espace dans ses situations à un-contre-un. Il fait partie de la nouvelle génération de défenseurs, se positionne bien et a un très bon bâton en zone défensive. Émile a une vision de jeu qui lui permet de faire une bonne première passe. Il n’est pas porté à se débarrasser de la rondelle lors de l’échec-avant de ses adversaires. Parfois, il se permet d’appuyer l’offensive, en plus de trouver de belles options sur l’avantage numérique. Il a les qualités requises pour faire un bon joueur de pointe sur le jeu de puissance. » – Daniel Noonan, Recruteur CSR, Région du Québec

Michael Strapp – AD – Growlers de St-John’s

« Un lancer digne d’un pro! L’ailier droit de 6’1’’ et 186 livres originaire de Harbour Main peut décocher rapidement la rondelle. Quand il ne lance pas la rondelle avec précision, Michael est fiable et est au-dessus de la moyenne le long de la rampe dans sa zone. Il a une excellente attitude et dispose des outils nécessaires pour être un bon ailier droit au prochain niveau, tout en améliorant sa rapidité et en développant son agressivité. » – Andrew Pearcey, Recruteur CSR, Région de Terre-Neuve et Labrador

Jordan Tourigny – DD – Estacades de Trois-Rivières

« Jordan est un défenseur offensif qui possède une bonne vision de jeu. Il contrôle très bien la rondelle et la distribue rapidement. Il aime appuyer l’attaque et il exécute tous ses jeux à haute vitesse. » – Steve Gosselin, Recruteur CSR, Région du Québec