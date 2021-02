En Route vers le Repêchage LHJMQ | Février 2021

La plus récente génération d’espoirs de la LHJMQ a déjà capturé l’attention des recruteurs au travers le Québec et les provinces de l’Atlantique. Les joueurs suivant possèdent tous les intangibles nécessaires afin de devenir des joueurs clés au prochain niveau.

Les espoirs de février sont listés en aucun ordre particulier :

Conor Ryan – U15 de Mount St-Charles Academy – DG

« De nos jours, la qualité du coup de patin et la capacité d’exécuter des jeux en étant sur les bordures de ses lames sont des attributs obligatoires pour un joueur de hockey junior majeur. Conor Ryan possède les deux.

Le défenseur du U15 de Mount Saint Charles est un patineur fluide dans les deux sens et il a la capacité d’échapper à la pression grâce à ses solides techniques de virages. Au cours des deux derniers mois, le natif de St. John’s a fait des progrès dans sa capacité à prendre des décisions sous pression et a mieux réussi à garder la tête haute afin de balayer la glace du regard en portant la rondelle.

Lors des derniers matchs des Saints, Ryan a montré qu’il était capable de diriger la rondelle au filet à partir de la ligne bleue. Il a le jeu de pieds nécessaire pour patrouiller la ligne bleue et il l’utilise pour manœuvrer autour des ailiers qui peuvent se trouver dans les lignes de tir. Conor s’intéresse beaucoup au sport et cherche constamment à s’améliorer, un aspect qui est souvent négligé lorsqu’on analyse la capacité future d’un joueur.

Il n’a peut-être pas la taille, la force et la finition de certains des meilleurs défenseurs de cette catégorie. Cependant, Ryan a le potentiel pour devenir un joueur intrigant s’il peut continuer à augmenter la taille et la force de son gabarit actuel. » -Andrew Pearcey, Recruteur CSR, Région Terre-Neuve et Labrador

Justin Gendron – Flyers de Moncton – AD

« Justin est un ailier dynamique au niveau des moins de 18 ans. Il possède tous les outils pour être un attaquant efficace dans un top six de la LHJMQ, mais il devra continuer à travailler sur son explosivité, son jeu loin de la rondelle et sa constance pour atteindre son plein potentiel au prochain niveau.

Justin pense très bien le jeu. Il possède de grandes habiletés avec la rondelle, il la distribue efficacement et a un tir lourd et précis. C’est un marqueur naturel. Comme la plupart des ailiers hautement qualifiés, il devra continuer à devenir plus fort et plus rapide pour se battre et gagner plus de ses batailles dans le trafic. » –Craig Eagles, Recruteur CSR, Région Nouveau-Brunswick

Jérémie Dumas-Larouche – Cantonniers de Magog – DG

« Ce colosse de 6’2’’ est très efficace le long des rampes et lors de ses batailles à un-contre-un. Il utilise très bien son bâton. Doté d’une bonne lecture jeu, sa première passe est précise et rapide. Il est capable de s’impliquer en zone offensive grâce à ses tirs de qualité.

Tout en continuant de travailler sur sa mobilité, Jérémie est un défenseur qui pourra se démarquer dans la LHJMQ dans un avenir rapproché. » -Steve Gosselin, Recruteur CSR, Région du Québec

Maël St-Denis – Vikings de St-Eustache – C

« Lors des parties du calendrier préparatoire, Maël a attiré l’attention des recruteurs. Il évolue au centre et prend de très bonnes décisions en zone défensive. Que ce soit par ses replis rapides, son support efficace à ses défenseurs ou encore son rendement dans les mises en jeu. Il est donc un atout important pour empêcher l’adversaire de générer de l’offensive.

Il lit très bien le jeu et réagit rapidement. Il occupe les espaces libres, autant pour combler ceux laissés par ses coéquipiers ou encore pour les appuyer offensivement. Tout ceci se fait avec beaucoup d’effort et de très bonnes habilités. Toutes ces qualités font de Maël un joueur à surveiller et un espoir de qualité pour le prochain Repêchage LHJMQ. » -Claude Gosselin, Recruteur CSR, Région du Québec

Antoine Lagacé – Vikings de St-Eustache – DD

« Antoine est défenseur droitier très intense et déterminé dans sa zone défensive. L’adversaire se doit de jouer la tête haute car il est capable de bien distribuer de bonnes mises en échec. Antoine possède de belles qualités techniques, est un bon patineur et a un très bon lancer puissant.

Il aime bien appuyer l’offensive et se positionner près du filet adverse, à l’insu de ses adversaires. Il est capable de bien contrôler la rondelle le long de la ligne bleue en zone offensive. Il est un joueur de défense complet qui peut jouer dans tous les aspects du jeu. » -Daniel Noonan, Recruteur CSR, Région du Québec

Mathieu Pelletier – Saint de Mount Academy – C

« Mathieu est un joueur de centre qui excelle dans les deux sens de la patinoire et qui a une éthique de travail que les entraîneurs apprécient chez leurs joueurs. Il joue chaque présence avec beaucoup d’énergie et ne cesse de mettre la pression sur ses adversaires. C’est un patineur explosif qui peut exécuter à pleine vitesse, ce qui est un atout essentiel pour jouer au niveau junior majeur.

Il peut contribuer à l’offensive grâce à son tir qu’il décoche rapidement, sa bonne vision et ses talents de passeur. Il est fiable sur le plan défensif, ne tourne pas en rond dans la zone défensive et est fort dans les batailles pour la rondelle. C’est un tueur de pénalités efficace, prêt à bloquer des tirs et à gagner ses batailles pour la rondelle.

Mathieu a la présence d’un leader sur la glace et dynamise son équipe par son travail acharné et son style de jeu intense. C’est un joueur polyvalent, qui n’est pas grand physiquement, mais qui est fort et finit ses mises en échec. » –Corrado Micalef, Recruteur CSR, Région Atlantique

Justin Boisselle – Grenadiers de Chateauguay – AD

« Doté d’un bon physique qu’il utilise à son avantage, Justin se distingue de plusieurs façons sur la patinoire. Solide dans les coins et le long des rampes, il remporte régulièrement ses batailles pour la possession de la rondelle.

Il possède une bonne vision du jeu et alimente bien ses coéquipiers. Il décoche rapidement un lancer lourd qui touche la cible régulièrement. Sa progression au niveau de son coup de patin, combiné à une bonne éthique de travail dans les trois zones lui permettra de rejoindre les rangs de la LHJMQ éventuellement. » –Benoît Payment, Recruteur CSR, Région du Québec

Matis Ouellet – Forestiers d’Amos – AD

« Quand vient le temps d’analyser les meilleurs espoirs. le nom de Mathis Ouellet suscite l’attention. Il est un joueur intriguant et son coffre d’outils est bien rempli. Matis possède un coup de patin puissant, génère de l’attaque et possède un bon lancer.

Ses habiletés individuelles sont les qualités dominantes de son jeu. La saison dernière, il a fini la saison au neuvième rang des meilleurs marqueurs du Bantam AAA, à neuf petits points du meneur. S’il met les efforts sur la glace et hors glace, Matis sera sans aucun doute un excellent joueur dans la LHJMQ. » -Frédéric Simard, Recruteur CSR, Région du Québec

Malcom Green – Steele Subaru de Dartmouth – C

« Toujours en pleine croissance, Malcolm Green est un grand attaquant qui a la capacité de tout faire. Avec une taille de 6’2’’ et un poids de 180 livres, il utilise son gabarit pour créer de l’espace et des opportunités.

Il termine ses mises en échec et sait très bien où se placer sur la glace, tant en zone offensive que défensive. En plus de son bon sens du hockey, Malcolm a une bonne vitesse et de bonnes habiletés avec la rondelle. Il a tous les outils pour être un joueur complet au niveau supérieur. » –Taylor Burke, Recruteur CSR, Région Nouvelle-Écosse

Olivier Brideau – L’Intrépide de Gatineau – G

« Olivier est un gardien avec une bonne position de base. Son corps fait constamment face à la rondelle. Il possède de bonnes mains et de l’explosion dans ses jambes qui lui permettent des déplacements rapides pour battre les passes transversales de ses adversaires.

Bien qu’il doit continuer de travailler sur son équilibre, ce qui l’aidera à faire face aux chances secondaires de marquer, il a tout de même un incroyable potentiel. » –Maxime Ouellet, Recruteur CSR des gardiens de but