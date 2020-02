En route vers le Repêchage LHJMQ | Février 2020

Il reste encore beaucoup de hockey à jouer avant le prochain Repêchage de la LHJMQ. Malgré tout, la pression et les attentes élevées sont le pain quotidien des joueurs admissibles à la séance de sélection.

Ces jeunes espoirs aspirants réalisent qu’ils sont sous les réflecteurs, et ce, pour une bonne raison. Les espoirs en vedette présentent tous les intangibles nécessaires pour être des contributeurs clés au niveau supérieur.

Comme c’était le cas pour cette chronique au cours des derniers mois, les espoirs sont présentés en ordre alphabétique.

_

Lucas Canning – AG – Weeks Major Midgets

Vous ne pouvez pas enseigner ce que Lucas Canning fait de mieux ; il est un véritable naturel quand vient le temps de marquer des buts.

« Lucas est un pur marqueur au poste d’ailier gauche et il décoche déjà la rondelle comme un professionnel », raconte un dépisteur de la LHJMQ à son sujet. Canning a mené la Ligue de hockey midget majeur de la Nouvelle-Écosse (NSMMHL) cette saison avec 30 buts, et ce, à son année recrue.

« Lucas possède un très grand talent que l’on doit jumeler à son solide coup de patin. Il est aussi dangereux lors des montées en territoire adverse. Il est à son meilleur quand il trouve l’ouverture pour décocher son tir dangereux. Il sera un buteur de premier plan dans la LHJMQ », a conclu ce dépisteur.

_

Leighton Carruthers – C – Halifax Mac’s

Leighton Carruthers possède tous les attributs pour être un attaquant de puissance efficace au niveau supérieur. Il est un compétiteur robuste qui offre une belle vitesse linéaire et du talent à en revendre.

L’attaquant possède aussi d’excellentes aptitudes en possession de rondelle et son tir est à la fois puissant et précis. En 35 matchs de saison régulière avec les Mac’s cette saison, Carruthers a inscrit 18 buts et ajouté 17 passes, ce qui lui a procuré le quatrième rang des marqueurs de la NSMMHL.

Comme pour tout attaquant de puissance, Carruthers devra continuer à travailler sur son explosivité, sur ses aptitudes avec la rondelle dans les espaces achalandés et sur sa touche autour du filet pour continuer d’être dominant dans son style au niveau supérieur.

_

Vincent Fillion – G – Estacades de Trois-Rivières

Vincent Fillion possède toutes les qualités nécessaires pour être un gardien étoile dans les rangs juniors majeurs.

« Vincent est simplement le meilleur gardien de 15 ans que j’ai pu voir depuis Olivier Rodrigue », raconte un dépisteur de longue date dans la LHJMQ. « Il possède un excellent contrôle corporel, une technique solide, une bonne profondeur et il est calme devant son filet », ajoute ce dépisteur.

Son contrôle des retours est au-dessus de la moyenne, il fait constamment face au tireur, il pourrait ajouter un peu d’intensité à son jeu, mais c’est normal pour un gardien technique comme lui, tout comme c’était le cas pour Rodrigue. »

_

Colby Huggan – C – Bulk Carrier Knights de Charlottetown

Quand on jumèle le talent dynamique aux capacités de fabricant de jeu, aux aptitudes élevées de contrôle de la rondelle et une intelligence de hockey de niveau élite, vous décrivez parfaitement Colby Huggan.

Huggan est certainement une des recrues les plus talentueuses de toute la Ligue de hockey midget majeur du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard (NBPEIMMHL). Il occupe actuellement le 11e rang des marqueurs du circuit avec 12 buts et 22 passes en 28 rencontres. Sa capacité à trouver le joueur ouvert et à se créer du temps et de l’espace de manœuvre va certainement porter du fruit dans les rangs juniors majeurs.

L’athlète originaire de Charlottetown, sur l’Île-du-Prince-Édouard, continuera d’être plus fort physiquement, mais il n’y a aucun doute qu’il possède les habiletés pour jouer au sein des deux premiers trios de son équipe junior.

_

Drew Maddigan – D – Halifax Mac’s

Drew Maddigan est un excellent défenseur dans les deux sens de la patinoire qui a de la glace dans les veines.

Il est exceptionnellement calme et concentré avec la rondelle, et ce, dans les trois territoires. Le défenseur de grand talent déplace bien la rondelle, contrôle ses propres déplacements avec brio, et il possède une vitesse trompeuse.

Il faut regarder au-delà des statistiques offensives quand on regarde la capacité de Maddigan d’être un défenseur complet. Il a conclu la saison régulière avec une récolte de 17 points en 35 rencontres, mais il a été très utilisé dans toutes les situations de match avec les Mac’s.

Comme tous les défenseurs de 15 ans, Maddigan doit continuer de se renforcir, mais il a certainement les atouts d’un défenseur qui pourra être excellent dans les rangs juniors.

_

Matteo Mann – D – Rallye Nissan Flyers de Moncton

Matteo Mann sera un des espoirs les plus courus chez les défenseurs au Repêchage LHJMQ puisque certains dépisteurs du circuit le comparent déjà à Philippe Myers.

Les comparaisons et les projections font partie du monde des dépisteurs, mais il n’en demeure pas moins que Mann possède toutes les qualités pour être un grand défenseur dans les rangs juniors, et peut-être plus.

Mann patine extrêmement bien pour un gars de son gabarit (6-pieds-3 et 200 lb) et il exécute une superbe première passe. Il lit très bien le jeu et il possède de bons instincts offensifs. Mais le défenseur devra ajouter un peu de muscle afin de jouer plus physiquement dans les rangs juniors.

_

Michael Mastrodomenico – D – Rousseau Royal de Laval-Montréal

Michael Mastrodomenico possède des tonnes de potentiel et il s’améliore de match en match.

« Michael est calme et détendu sur la patinoire et il est un maître dans l’exécution des jeux qu’il désire réaliser », raconte un dépisteur de la LHJMQ. « Il est un excellent passeur et possède un bon tir. Il n’a pas peur de sauter dans le jeu et d’utiliser son corps pour protéger la rondelle. Défensivement, il joue intelligemment, notamment dans son positionnement et il est solide le long des bandes », ajoute le dépisteur.

Un thème commun parmi tout jeune défenseur; Mastrodomenico doit continuer de travailler sur sa prise de décisions. Malgré tout, les côtés positifs de Michael sont très attrayants.

_

Brayden Schmitt – D – Weeks Major Midgets

Patineur de niveau élite, Brayden Schmitt est un excellent défenseur qui déplace bien la rondelle, qui excelle alors qu’il est en possession de cette dernière, et qui possède un tir trompeur.

Il est le genre de défenseur offensif type qui offre des qualités semblables à celles de l’actuel joueur étoile des Wildcats de Moncton, Jordan Spence. La capacité de Schmitt à créer du temps et de l’espace pour lui-même et pour les autres est véritablement exceptionnelle.

Ce défenseur de niveau élite figure sans doute très haut sur le tableau de sélection de toutes les équipes de la LHJMQ.

_

Noah Warren – D – Riverains du Collège Charles-Lemoyne

Les dépisteurs salivent quand on leur parle du jeu et du potentiel de Noah Warren. « Warren peut certainement devenir un professionnel un jour », affirme un dépisteur de la LHJMQ.

Le jeune homme de 6-pieds-4 possède tous les atouts pour être un défenseur très efficace au prochain niveau, notamment une belle mobilité pour sa taille et un excellent tir.

Comme défenseur de 15 ans, il a aussi amplement le temps pour s’améliorer. Selon un autre dépisteur, il devra notamment travailler sur ses premières passes avant d’exceller dans la LHJMQ.