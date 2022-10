En route vers le Repêchage LHJMQ | Espoirs d’octobre 2022

Anthony Blouin – Avant – Riverains du Collège Charles-Lemoyne

Blouin est un attaquant dynamique et rapide, qui possède de très grandes aptitudes offensives. Évoluant présentement dans sa première année dans le circuit M18 AAA, il se retrouve déjà au sein de l’un des meilleurs trios offensifs de la ligue.

En plus de sa bonne vison de jeu, le joueur d’avant est très fort en récupération de rondelle. Ce sont deux qualités qui lui permettent de bien alimenter ses compagnons de trio.

Jean-Pierre Belzil, Recruteur CSR

Henrick Carbonneau – Défenseur – Forestiers d’Amos

Carbonneau est un défenseur mobile qui ne laisse pas beaucoup d’espace de travail à ses adversaires dans les trois zones. Il a un très bon centre de gravité, ce qui lui permet de gagner ses batailles à un-contre-un le long des rampes.

Il est habile pour contrôler la rondelle et la distribue bien à ses coéquipiers. Lorsqu’il voit des opportunités pour attaquer, il se permet des percées offensives. Dans l’ensemble, Carbonneau est un défenseur complet qui peut aspirer à jouer à un niveau supérieur.

Daniel Noonan, Recruteur CSR

Ryan Dwyer – Avant – Knights de Charlottetown

Dwyer est un joueur de centre efficace dans les deux sens de la patinoire, doté de bonnes habiletés et d’un très bon sens du hockey. Sur le plan offensif, il a une bonne vision pour créer des jeux et décoche rapidement son tir du poignet.

Bien qu’il ne soit pas le plus gros attaquant, Dwyer est physiquement fort pour quelqu’un qui pèse environ 150 livres. C’est un excellent athlète dans l’ensemble et il participe même à des compétitions de gymnastique à l’échelle nationale.

Corrado Micalef, Recruteur CSR de l’Île-du-Prince-Édouard

Liam Kilfoil – Avant – Regals de Buffalo

Kilfoil est un excellent patineur qui joue avec vitesse, agilité et mobilité. Son coup de patin lui permet de se séparer des joueurs adverses pour créer de l’espace ou se libérer. Le centre gaucher est un excellent distributeur de rondelle capable de créer régulièrement des occasions de marquer. Il est également fort sur ses jambes et efficace pour protéger la rondelle.

Au cours de la première phase de la Coupe LHJMQ, il a démontré son efficacité dans les trois zones. Défensivement, sa fiabilité provient du fait qu’il soutient ses défenseurs, garde un bâton actif et participe aux batailles pour la rondelle. Il peut être utilisé dans toutes les situations par son équipe ; sur le jeu de puissance, en désavantage numérique ou lors de la dernière minute d’un match.

Justin Blackmore, Recruteur CSR du Nouveau-Brunswick

William Lacelle – Gardien de but – Lions du Lac St-Louis

Lacelle est un gardien ultra-rapide qui possède d’excellentes qualités athlétiques. Bien qu’il se déplace dans son filet avec beaucoup de vitesse, il fait preuve d’une grande précision dans son positionnement. Son suivi de la rondelle est bon, mais il a démontré quelques difficultés à la suivre derrière des écrans.

Sa mitaine est eficace et bouge bien devant son corps, tandis que les mouvements de son bloqueur pourraient être un peu plus affinés. Le temps de réaction de Lacelle est supérieur à la moyenne, ce qui devrait continuer à le placer parmi les meilleurs gardiens de sa cuvée.

Maxime Ouellet, Spécialiste des Gardiens de but CSR

Olivier Lampron – Avant – Vikings de St-Eustache

Impliqué dans les deux sens de la patinoire, l’attaquant des Vikings connaît un bon début de saison. En plus de posséder un bon coup de patin, il joue toujours vers le nord et n’hésite pas à foncer au filet adverse, ce qui lui permet de générer de l’offensive. Il est également responsable défensivement, notamment en se repliant rapidement en zone défensive.

Lampron doit cependant continuer à travailler son jeu physique afin de tirer davantage profit de son bon gabarit et améliorer sa constance.

Katerine Aubry-Hébert, Recruteuse CSR

Ben O’Brien – Avant – Growlers de Pinnacle

Depuis que le calendrier est passé au mois d’octobre, l’ailier droit des Growlers de Pinnacle est sur toute une lancée. L’attaquant de 6’0 » et 185lbs est deuxième sur son équipe avec cinq buts en ce début de saison et a trouvé le fond du filet pour Équipe Terre-Neuve lors de la première phase de la Coupe LHJMQ le week-end dernier.

O’Brien possède une bonne vitesse lors de ses descentes sur les ailes et utilise bien son corps pour protéger les rondelles lorsqu’il a débordé les défenseurs adverses. Les Growlers comptent de nombreux attaquants admissibles au repêchage de la LHJMQ cette saison, et O’Brien en sera un à surveiller.

Andrew Pearcey, Recruteur CSR de Terre-Neuve et Labrador

Jonathan Prud’homme – Défenseur – Grenadiers de Châteauguay

Sélectionné au sein de l’Équipe Québec des M16, Prud’homme progresse à un rythme accéléré. Il affronte régulièrement les meilleurs trios adverses et s’en tire bien grâce à sa mobilité et sa vitesse.

Prud’homme pratique un jeu simple avec une bonne relance. Il appuie également bien l’attaque et décoche un puissant tir du poignet. Sa robustesse le sert bien dans la progression constante de son jeu défensif.

Benoît Payment, Recruteur CSR

Jacob Rhyno – Avant – Steele Subaru de Dartmouth

Rhyno est un joueur de petite taille qui est extrêmement talentueux, doté d’un superbe contrôle de la rondelle et d’un QI hockey élevé. Il possède un coup de patin élite et une très grande vitesse, ce qui fait de lui une menace pour marquer à tout moment.

Étant de petite taille, l’adaptation au niveau M18 a pris quelques matchs pour Rhyno, mais on peut voir qu’il commence déjà à trouver ses repères. Il a cumulé de très bonnes statistiques au niveau Bantam l’année dernière, donc son heure pourrait venir rapidement. Plus il se développe, plus il devrait jouer un rôle clé au sein d’une équipe jeune et excitante à Dartmouth.

Taylor P. Burke, Recruteur CSR de la Nouvelle-Écosse

Louis-Alex Tremblay – Défenseur – Blizzard du Séminaire St-Francois

Tremblay est un défenseur qui possède une très belle vision de jeu qu’il utilise bien en situation de sortie de zone ainsi qu’offensivement. Sa bonne lecture du jeu lui permet de mener son équipe jusqu’en zone offensive et de s’y installer.

Un joueur toujours très impliqué, il n’hésite jamais à sauter dans le jeu. Malgré qu’il compense avec son effort constant, Louis-Alex devra améliorer son coup de patin pour évoluer dans la LHJMQ.