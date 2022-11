En route vers le Repêchage LHJMQ | Espoirs de novembre 2022

Kayden McGuigan – Avant – Knights de Charlottetown

Kayden est un avant qui peut jouer au centre ou à l’aile. À 6 pieds et 195 livres, il est physiquement imposant. Il joue avec beaucoup d’énergie à chaque présence, utilisant sa vitesse et son style physique pour garder les adversaires sur le qui-vive lorsqu’il est sur la glace. Il joue sans peur et n’hésite pas à être le premier dans les coins, à aller au filet ou à bloquer des tirs. Il montre l’exemple et est le type de joueur qui stimule son équipe par son style de jeu intense.

Kayden est efficace dans les deux sens de la patinoire ; on peut compter sur lui défensivement et il peut contribuer sur le plan offensif, en partie grâce à son puissant tir qu’il décoche rapidement. Il possède de bonnes habiletés et des qualités qui font de lui un espoir qui sera certainement suivi de près par les recruteurs à mesure qu’il se développe cette saison.

Corrado Micalef, Recruteur CSR de l’Île-du-Prince-Édouard

Noah Collette – Défenseur – Flyers de Moncton

Collette est un excellent patineur qui peut mener le jeu de puissance avec efficacité. Il se déplace bien le long de la ligne offensive grâce à son agilité, de bons pivots et une bonne mobilité. Ses tirs sont puissants et bas, ce qui génère des rebonds et permet aux attaquants de son équipe de les faire rediriger. Il effectue également des passes précises et possède de bonnes aptitudes avec la rondelle.

Le défenseur gaucher a la confiance nécessaire pour transporter la rondelle durant les sorties de zone ou pour se joindre à l’attaque lors des transitions. Il anticipe bien le jeu et effectue une bonne première passe. Collette a le potentiel d’être un défenseur efficace au prochain niveau et est un joueur à surveiller pour la prochaine séance de sélection de la LHJMQ.

Justin Blackmore, Recruteur CSR du Nouveau-Brunswick

Carter Arnold – Gardien de but – Blizzard d’East Coast

Le gardien de 6’0 » et 172 lbs n’a pas perdu de temps pour s’adapter à la vitesse et au rythme de jeu chez les M18. Le natif de St. John’s communique bien avec ses coéquipiers, est très compétitif et se déplace bien dans son enceinte.

Grâce à son éthique de travail et à son attitude, Arnold est un joueur très respecté dans le vestiaire. Il a débuté le premier match de la Coupe LHJMQ contre Équipe Nouveau-Brunswick en octobre et a donné à son équipe une occasion de gagner avec de nombreux arrêts clés.

Andrew Pearcey, Recruteur CSR de Terre-Neuve et Labrador

Louis-François Bélanger – Avant – Albatros du Collège Notre-Dame

Bélanger est un joueur très dynamique avec la rondelle. Possédant de très bonnes mains, il les utilise à son avantage pour marquer des buts. Il possède également un certain talent de finition devant le filet, ce qui le place dans le top 10 des buteurs cette saison dans la LHM18AAAQ.

Avec une vision du jeu de qualité, il est souvent très bien placé sur la glace, en plus d’être utile en désavantage numérique. S’il améliore encore son coup de patin, Louis-François sera un joueur très dangereux au prochain niveau.

Frédéric Lévesque, Recruteur CSR

Zackary Plamondon – Défenseur – Cantonniers de Magog

Plamondon est un défenseur fiable, de bon gabarit, qui fait les jeux simples. Habile et calme lorsqu’il est en possession de la rondelle, il effectue de bonnes premières passes en plus de prendre de bonnes décisions, même sous pression.

Plamondon est efficace en zone défensive. De plus, il utilise bien sa mobilité et son bâton pour gagner ses batailles pour la rondelle, ce qui lui permet d’effectuer de bonnes relances.

Jean-Pierre Belzil, Recruteur CSR

Logan Roop – Avant – Major Midgets de Weeks

Logan est l’un des joueurs de première année les plus dynamiques de la ligue M18 de la Nouvelle-Écosse cette année. C’est un avant physiquement doué, qui mesure 6’3 » et pèse 175 lbs. Il est un bon patineur qui utilise très bien sa grande portée pour protéger la rondelle.

Logan a de bonnes mains et a montré sa volonté de tirer la rondelle, ce qui lui a permis de marquer neuf buts et d’amasser huit passes en 17 matchs jusqu’ici cette saison. Il possède les compétences et les outils physiques nécessaires pour faire une différence au prochain niveau, ce qui fait de lui un joueur à surveiller tout au long de la campagne.

Taylor P. Burke, Recruteur CSR de la Nouvelle-Écosse

Samuel Meloche – Gardien de but – Grenadiers de Châteauguay

Samuel est l’un des meilleurs espoirs chez les gardiens de but de sa cuvée puisqu’il a joué dans le Midget Espoir à l’âge de 14 ans l’an dernier. Il essaie de tirer le meilleur de sa grande taille (6’2 », 181 lbs) en démontrant un solide positionnement et en cherchant à se faire frapper par la rondelle le plus souvent possible.

Il se déplace bien dans son demi-cercle, avec de la puissance dans les jambes. Ses qualités athlétiques sont supérieures à ce que l’on attend d’un jeune homme aussi grand, mais il manque parfois d’urgence et d’énergie dans son jeu. C’est un gardien de but avec un grand potentiel, mais il a encore quelques points à travailler afin de devenir un gardien de but dominant.

Maxime Ouellet, Spécialiste des Gardiens de but CSR

Christophe Tremblay – Avant – Élites de Jonquière

Christophe est un ailier qui s’implique dans les deux sens de la patinoire et qui est très travaillant. Il possède un gabarit intéressant et il s’en sert efficacement, particulièrement lors de ses batailles le long des rampes. Il distribue également bien la rondelle à ses coéquipiers.

Tremblay doit continuer à améliorer son coup de patin, plus spécifiquement son explosion. Cependant, il possède beaucoup d’autres atouts qui intéresseront certainement les équipes de la LHJMQ lors du prochain repêchage.

Katerine Aubry-Hébert, Recruteuse CSR

Jayden Lazare – Défenseur – Lions du Lac St-Louis

Jayden Lazare a rapidement démontré ses qualités de leader au sein de sa formation. Il exerce une présence rassurante avec une bonne première passe en plus d’avoir un bâton actif.

Versatile, il peut être utilisé autant en avantage qu’en désavantage numérique tout en étant physique dans sa zone. Sa constante progression fait de lui un candidat qui saura retenir l’attention des équipes de la LHJMQ lors du prochain repêchage.

Benoît Payment, Recruteur CSR

Domenico Clarizio – Avant – Rousseau-Royal de Laval-Montréal

En début saison régulière, Domenico semblait être en mode étude. Par contre, plus la saison avance, plus il prend confiance en ses habiletés offensives, sans négliger sa défensive. Ayant un bon coup de patin, il peut évoluer au centre ou à l’aile.

Son jeu physique lui permet d’être efficace en échec avant. Clarizio est agile lorsqu’il est en possession de la rondelle et il la protège bien. Il est déjà en mesure d’exécuter de beaux jeux offensifs avec ses coéquipiers et je crois que plus la saison va avancer, plus il deviendra une menace offensive pour ses adversaires.