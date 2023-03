En route vers le Repêchage LHJMQ | Espoirs de mars 2023

Caleb Desnoyers – Avant – Gaulois de Saint-Hyacinthe

Le no. 10 des Gaulois a un coffre à outils déjà bien rempli et c’est pourquoi il est utilisé dans toutes les situations par son entraîneur cette saison. L’avant possède une excellente vision du jeu et une belle créativité, lui qui aime contrôler le jeu en zone offensive. Il peut à la fois bien alimenter ses coéquipiers, mais également marquer des buts.

Il détient un gabarit intéressant, ce qui lui permet notamment de bien protéger la rondelle. Son coup de patin est également supérieur à la moyenne. Desnoyers doit cependant continuer à travailler la constance dans son effort, d’une présence à l’autre, pour être dominant au prochain niveau.

Katerine Aubry-Hébert, Recruteuse CSR

_

Olivier Laverdière – Avant – Blizzard du Séminaire Saint-François

Olivier est un joueur d’avant qui possède beaucoup de qualités offensives. Il s’affirme de plus en plus comme un marqueur de buts, lui qui a rapidement pris confiance en ses moyens cette saison afin de se hisser dans le Top 10 des meilleurs buteurs du circuit M17 AAA.

Laverdière avait également été excellent à la Coupe LHJMQ du mois de décembre, en plus de disputer cinq rencontres au niveau M18 AAA cette année dans lesquelles il a très bien performé.

Frédéric Lévesque, Recruteur CSR

_

Carson MacKenzie – Avant – Knights de Charlottetown

Carson est un ailier droit qui joue avec beaucoup d’énergie à chaque présence. C’est un attaquant bon dans les deux sens de la rondelle, qui joue un jeu physique en terminant ses mises en échec, en se battant pour les rondelles libres et en se rendant devant le filet. Il joue bien défensivement et est un bon tueur de pénalités.

Le fait d’évoluer au sein d’une équipe des Knights mature et composée de bons joueurs offensifs a limité les occasions en supériorité numérique pour MacKenzie, mais il a tout de même prouvé qu’il est un bon passeur et qu’il prend des décisions intelligentes avec la rondelle. Dans l’ensemble, il a une très bonne éthique de travail, un bon sens du hockey et de bonnes habiletés, avec un solide potentiel de croissance.

Corrado Micalef, Recruteur CSR de l’Île-du-Prince-Édouard

_

Mateo Nobert – Avant – Lions du Lac St-Louis

Mateo Nobert est une combinaison de plein d’atouts que l’on recherche chez un avant. Évoluant au centre, il dégage une belle maturité dans son jeu. Il excelle dans sa lecture du jeu à cause de son sens élevé du hockey. Il découpe bien la glace et brise de nombreux jeux, autant en zone défensive que centrale.

Nobert relance facilement l’attaque et fabrique des opportunités pour ses compagnons de trio, ce qui explique sa présence parmi les meilleurs marqueurs de sa ligue. Son éthique de travail irréprochable et son potentiel encore très élevé font de lui un très bon espoir.

Benoît Payment, Recruteur CSR

_

Brady Peddle – Défenseur – Selects de Bishop Kearney

Originaire d’Antigonish, en Nouvelle-Écosse, Brady Peddle a transporté son talent au sud de la frontière pour jouer pour le programme M15 des Selects de Bishop Kearney cette saison. Défenseur gaucher au gabarit imposant, Peddle patine très bien pour sa taille en plus d’être fiable défensivement et de prendre des décisions intelligentes avec la rondelle.

Il possède d’excellents instincts offensifs, fait preuve d’un grand calme et de patience en possession de la rondelle, et fait une excellente première passe. Il doit encore travailler à choisir le bon moment pour se joindre à l’attaque, mais il s’est amélioré dans ce domaine. Brady a la capacité de se déplacer le long de la ligne bleue avec aisance et pourrait très bien devenir un quart-arrière en supériorité numérique au prochain niveau.

Taylor P. Burke, Recruteur CSR de la Nouvelle-Écosse

_

Antoine Pilote – Avant – Rousseau-Royal de Laval-Montréal

Malgré une saison entrecoupée par une blessure, Antoine a su garder la forme afin d’être capable de maintenir le rythme dès son retour au jeu. Même si c’est un joueur avec un gros gabarit, il est un patineur rapide. Parfois utilisé au centre, il est très efficace dans les mises en jeux. Il possède un bon lancer, mais préfère alimenter ses coéquipiers lorsqu’il a la rondelle.

Il est capable de jouer un style physique et ne s’en laisse pas imposer. Sa longue portée lui permet d’être efficace en désavantage numérique. Il est très responsable défensivement et se comporte bien sur 200 pieds.

Daniel Noonan, Recruteur CSR

_

Émile Ricard – Avant – Cantonniers de Magog

Émile est un joueur d’avant rapide et Intelligent. Il a de bonnes qualités offensives et il est capable de s’impliquer physiquement. Il possède une bonne vision, de bonnes mains et il possède un bon sens du jeu offensif.

Il trouve rapidement les espaces libres afin de se démarquer et de prendre des lancers de qualités, justifiant pourquoi son entraineur n’hésite jamais à l’utiliser en situations offensives. Le mois dernier, Émile a aidé Équipe Québec à gagner la médaille de bronze aux Jeux du Canada.

Jean-Pierre Belzil, Recruteur CSR

_

Jabez Seymour – Avant – South Kent School

Le natif de Bay Roberts, Terre-Neuve, correspond à la description d’un véritable attaquant de puissance. Mesurant 6’2 » à seulement 15 ans, Seymour est une présence imposante sur la glace qui peut changer le cours d’un match grâce à son jeu physique.

Un patineur au-dessus de la moyenne, Seymour possède également l’offensive qui lui permet d’évoluer sur n’importe quel trio de son club. L’un des trois Canadiens qui jouent dans le programme de l’école préparatoire de South Kent cette année, l’avant a terminé sa saison recrue au sud de la frontière avec une récolte respectable de 32 points en 55 matchs.

Andrew Pearcey, Recruteur CSR de Terre-Neuve et Labrador

_

William Stonehouse – Gardien de but – Rush de Sydney

William est un gardien de but doté d’un bon gabarit. Ses déplacements latéraux sont adéquats, mais il doit continuer de travailler sur sa vitesse. Il possède de bonnes mains et une bonne technique de base.

Il lui reste à peaufiner sa lecture du jeu car il semble parfois perdre la rondelle de vue. Évoluant au sein d’une formation qui a rencontré des difficultés tout au long de la saison, il a su faire face à l’adversité et demeurer concentré lors des moments plus difficiles. Il était notamment devant le filet pour sept des huit victoires de son équipe durant la saison.

Maxime Ouellet, Spécialiste des Gardiens de but CSR

_

Zachary Wheeler – Avant – Flyers de Moncton

Il va sans dire que Wheeler a connu une excellente saison régulière, menant la NBPEIMU18HL au chapitre des passes (39) et des points (60) en seulement 34 matchs. Le talentueux joueur d’avant possède d’excellentes habiletés de fabricant de jeu et une excellente vision. De plus, il est capable de se positionner efficacement dans la zone offensive pour créer des occasions de marquer dangereuses pour lui et ses coéquipiers.

Son QI élevé et son bâton toujours actif lui permettent également d’être fiable en zone défensive. Grâce à son jeu solide aux deux extrémités de la patinoire, Wheeler est rapide pour sauter sur les rondelles libres ou pour les voler à ses adversaires.