En route vers le Repêchage LHJMQ | Espoirs de mars 2022

Maintenant que la plupart des saisons régulières des circuits M18 AAA et autres sont terminées, voici un aperçu de quelques-uns des meilleurs espoirs de la Séance de sélection 2022 de la LHJMQ.

Gabe Smith — Ailier gauche — Rothesay Netherwood

À 6’3’’, Gabe est un joueur d’avant de gros gabarit. Bien qu’il soit encore en plein développement, il présente de très bons atouts. Dans l’action, Smith démontre un bon sens du jeu, une belle mobilité avec la rondelle et un lancer puissant.

L’ailier gauche est décrit par ses coéquipiers comme étant un compétiteur naturel. Il sera définitivement un joueur à surveiller lorsqu’il atteindra son plein potentiel.

André Royer, Recruteur CSR du Nouveau-Brunswick

Michael Arsenault — Centre — M17 de Mount Academy

Michael est un joueur de centre qui marque des buts. Il est habile pour protéger la rondelle et se rendre dans les endroits pour marquer des buts, et il utilise son tir du poignet rapide ou son tir du revers pour marquer ou générer des rebonds. Il aime défier les défenseurs à un contre un, a une bonne vision et prend des décisions intelligentes avec la rondelle.

Michael est un joueur à vocation offensive, mais il a un sens du hockey qui lui permet de jouer dans toutes les situations. C’est un bon patineur et il gagnera à jouer avec plus d’énergie et à s’engager défensivement sur une base régulière. Il est compétitif et a montré sa capacité à livrer de solides mises en échec lorsqu’il en a l’occasion, surprenant ses adversaires.

Michael est un espoir intéressant qui a les outils pour devenir un joueur capable de produire des points au prochain niveau.

Corrado Micalef, Recruteur CSR de l’Île-du-Prince-Édouard

Raoul Boilard — Centre – Cantonniers de Magog

C’est un joueur énergique sur la patinoire avec un excellent niveau de compétition. Sa vision et son jeu en espace restreint lui permettent de générer plusieurs occasions offensives. Raoul dispose d’un excellent tir et d’un bon physique qu’il n’hésite pas à utiliser pour attaquer les filets adverses et bien s’installer devant les gardiens.

À voir l’amélioration de la constance dans son jeu et son patinage depuis le début de l’année, il sera sans aucun doute un sérieux candidat pour une équipe de la LHJMQ.

Steve Gosselin, Recruteur CSR

Émile Beaunoyer — Gardien — Albatros du Collège Notre-Dame

Émile est un gardien avec une bonne position de base qui fait toujours face aux rondelles. Sa technique et sa structure de match sont très solides, voire au-dessus de la moyenne. Il possède de bonnes mains et de bonnes jambes.

Ses déplacements sont rapides et précis. Il doit travailler à développer un sentiment d’urgence sur les tirs francs et les retours. Il a tendance à vouloir laisser paraître les choses comme étant faciles, ce qui le place parfois dans des situations qui l’obligent à y aller d’un arrêt en désespoir de cause.

Émile démontre beaucoup de caractère et dégage beaucoup d’assurance lors de ses matchs.

Maxime Ouellet, Spécialiste des gardiens de but CSR

Carter Hynes — Défenseur — Hounds de Notre-Dame

À 6’2’’ et 178lbs, Hynes est un grand défenseur mobile qui possède un QI hockey élevé. Le gaucher originaire de St. John’s, Terre-Neuve, joue actuellement pour l’équipe préparatoire M16 de Notre-Dame, en Saskatchewan. Hynes semble très à l’aise pour exécuter des jeux avec la tête haute en tout temps. Il possède un coup de patin fluide et a suffisamment confiance en sa mobilité pour réduire les écarts dans la zone neutre.

Lorsqu’on jette un coup d’œil aux espoirs de la cuvée 2006 de Terre-Neuve qui ont fait des progrès significatifs dans leur développement au cours de la saison, le nom de Hynes serait probablement au haut de la liste.

Andrew Pearcey, Recruteur CSR de Terre-Neuve et Labrador

Justin Poirier — Ailier droit — Grenadiers de Châteauguay

Justin Poirier correspond à la définition d’un marqueur naturel. Il utilise à bon escient un tir puissant et précis qu’il décoche sans avertissement. Le meilleur buteur du circuit M18 AAA québécois cette saison possède d’autres qualités indéniables ; il est fort le long des rampes et efficace en protection de rondelle, ce qui force les défensives à demeurer vigilantes. Ses mains magiques lui permettent de déjouer ses adversaires et de se donner de l’espace pour créer de l’offensive.

Sa fougue et sa passion se font sentir dans les moments cruciaux. Sa progression, pour l’ensemble de son jeu, est constante. Nul doute que son nom sera entendu très tôt lors du prochain repêchage.

Benoît Payment, Recruteur CSR

Anthony Paré — Défenseur — Albatros du Collège Notre-Dame

Anthony est un défenseur qui fait partie des excellents joueurs de 15 ans. Blessé au camp d’entrainement, il a dû s’absenter pour le début de saison. Mais depuis son retour au jeu, le jeune défenseur est impressionnant.

Il possède les qualités pour avoir du succès dans la LHJMQ, soit un coup de patin rapide avec une bonne mobilité, un bon flair offensif, un bon bâton qu’il utilise bien dans les situations à un contre un, et un bon QI hockey. Bien qu’il soit reconnu pour son jeu offensif, il n’est pas unidimensionnel puisque le défenseur s’implique dans les trois zones.

C’est sans aucun doute qu’il entendra son nom prononcé rapidement au prochain repêchage de la LHJMQ.

Frédéric Simard, Recruteur CSR

Alexis Bernier — Défenseur — Gaulois de Saint-Hyacinthe

Alexis est un défenseur très talentueux avec une progression intéressante depuis le début de saison. Évoluant pour les Gaulois de Saint-Hyacinthe, le droitier est calme et patient avec la rondelle.

Son excellente vision du jeu lui permet de s’impliquer dans les deux sens de la patinoire et d’être utilisé dans toutes les situations de match. Il sait bien relancer le jeu, soit avec une bonne première passe ou en transportant la rondelle.

Doté d’un bon gabarit, il devra continuer à travailler sur sa mobilité pour exceller au prochain niveau.

Katerine Aubry-Hébert, Recruteuse CSR

Tomas Lavoie — Défenseur — Phénix du Collège Esther-Blondin

Tomas possède le physique de l’emploi pour être un solide défenseur. Il a de belles qualités offensives et une bonne vision du jeu, il fait des passes solides et précises, en plus d’avoir un lancer lourd et puissant.

Durant la saison, il a amélioré son coup de patin et sa mobilité, ce qui lui permet d’être encore plus efficace défensivement. Il coupe bien les lignes de passes avec son bâton et ne donne pas la ligne bleue à l’adversaire.

Il a à développer un peu plus son jeu physique, mais plusieurs équipes démontrent beaucoup d’intérêt envers lui à l’aube du prochain repêchage.

Daniel Noonan, Recruteur CSR

Ian Ramsey — Défenseur — Wolfpack de Cole Harbour

À 6’3’’ et 200 livres, Ian est un grand défenseur mobile qui a utilisé sa stature à son avantage cette saison. Il est un bon patineur qui peut combler l’écart rapidement grâce à sa mobilité et à sa portée. À seulement 15 ans, il a été un contributeur important pour le Wolfpack, tant sur le plan offensif que défensif.

On lui a fait confiance dans des situations clés et il a bien répondu en obtenant une moyenne de près d’un point par match. Ian a terminé deuxième meilleur pointeur de la ligue chez les défenseurs, tout en étant largement en tête de tous les défenseurs recrues.

Ian est un espoir intéressant qui possède les outils nécessaires pour réussir au prochain niveau et qui sera à surveiller au Repêchage 2022 de la LHJMQ.