En route vers le Repêchage LHJMQ | Espoirs de mai 2022

Kaden McNeil — Défenseur — École Rothesay Netherwood

Kaden McNeil est un défenseur de grande taille qui a une bonne mobilité et un bon coup de patin. Kaden a une bonne conscience du jeu et prend très peu de risques. Il se sert bien de son bâton et effectue souvent de bonnes passes lors des sorties de zones. De plus, il fait preuve d’un comportement calme lorsqu’il est sous pression, ce qui l’aide à surmonter les situations critiques.

Kaden est capable de jouer plusieurs rôles sur la glace et prend de bonnes décisions avec et sans la rondelle. Il a bien progressé tout au long de la saison et a eu une bonne présence lors de la troisième phase de la Coupe LHJMQ le mois dernier.

André Royer, Recruteur CSR du Nouveau-Brunswick

Carson Griffin — Attaquant — Knights de Charlottetown

Carson possède de très bons instincts offensifs et des habiletés qui lui ont valu une place sur le jeu de puissance d’une équipe mature. Son tir du poignet et ses capacités de fabricant de jeu sont excellents. Il a progressé tout au long de la saison et a régulièrement accumulé des points, ce qui lui a permis de terminer deuxième de son équipe et huitième dans la ligue au chapitre des points.

Carson est grand et aime utiliser son corps à chaque occasion, mais il devra améliorer son coup de patin pour jouer dans la LHJMQ. Cependant, il travaille fort à chaque présence et garde ses pieds en mouvement pour être efficace. Carson a démontré une bonne éthique de travail et, compte tenu de son gabarit et de ses habiletés offensives, il sera certainement un joueur d’intérêt pour plusieurs équipes au repêchage de la LHJMQ.

Corrado Micalef, Recruteur CSR de l’Île-du-Prince-Édouard

Maxim Massé — Attaquant – Albatros du Collège Notre-Dame

Maxim est un attaquant à gros gabarit ayant un bon niveau de compétition, des mains rapides et un tir très vif. Il est extrêmement menaçant en zone offensive. Il travaille très bien dans les zones restreintes et prend l’espace libre qu’on lui donne rapidement pour utiliser son tir.

Son implication et l’amélioration de son coup de patin en général feront de lui un joueur à surveiller attentivement dans la LHJMQ dans les prochaines années.

Steve Gosselin, Recruteur CSR

Luciano Ruggiero — Gardien — Rousseau-Royal M17 Espoir de Laval-Montréal

Luciano est un grand gardien qui utilise très bien sa taille pour se faire valoir devant le filet. Il essaie d’établir un positionnement fort en étant enligné avec le tireur et en se faisant toucher par la rondelle autant que possible. Ses mains pourraient être plus réactives et son suivi a besoin d’être travaillé.

Luciano a une bonne puissance dans les jambes lorsqu’il se déplace latéralement, mais pourrait avoir plus de vitesse de réaction lorsqu’il se déplace de gauche à droite. Il démontre toutefois des qualités athlétiques naturelles supérieures à la moyenne.

Maxime Ouellet, Spécialiste des Gardiens CSR

Liam Noble — Attaquant — Blizzard de l’East Coast

Le joueur d’avant de 6’1’’ et 185 lbs originaire de Mount Pearl a vraiment terminé la saison 2021-2022 en force, enregistrant six matchs de plus d’un point depuis le début de l’année 2022. L’équipe du Blizzard de Noble a accueilli le championnat régional de l’Atlantique en avril dernier et le talentueux jeune homme n’a pas déçu sur la grande scène.

Noble a inscrit un but et trois passes lors de ses quatre matchs de championnat, mais ce sont plutôt son style de jeu physique et ses efforts en repli défensif qui ont été encore plus remarquables que son total de points.

Andrew Pearcey, Recruteur CSR de Terre-Neuve et Labrador

Samuel Fréchette — Attaquant — Collège Bourget

Troisième meilleur marqueur du réseau M18 Division 1 (RSEQ) et meilleure recrue du circuit, Samuel Fréchette a connu une saison riche en émotions. Il s’est affirmé lors de la première phase de la Coupe LHJMQ en décembre dernier et lors de la troisième phase le mois dernier. Sa solidité sur patins et son explosion impressionnent. Il décoche sans avertissement un tir du poignet lourd et très précis.

Il combine à ses qualités athlétiques une belle vision et est généreux pour distribuer la rondelle à ses partenaires de jeu. Une de ses forces est définitivement sa capacité à exécuter ses jeux à pleine vitesse. Il sera sûrement un attaquant recherché lors de la prochaine Séance de sélection de la LHJMQ.

Benoît Payment, Recruteur CSR

Brett Yuzik — Attaquant — Riverains du Collège Charles-Lemoyne

Brett est un joueur avec un coffre à outils bien rempli. Il a tous les atouts pour avoir du succès dans la LHJMQ. Il a terminé l’année en force, et il a été l’un des bons joueurs de la troisième phase de la Coupe LHJMQ le mois dernier.

Il possède un très bon coup de patin et peut jouer de façon physique. Dans ses qualités dominantes, il possède un lancer des ligues majeures. Avec un entrainement estival sérieux et adéquat, il pourrait devenir toute une surprise dès son premier camp de la LHJMQ.

Frédéric Simard, Recruteur CSR

Mathieu Taillefer — Défenseur — Gaulois de Saint-Hyacinthe

Mathieu a su démontrer une intéressante progression cette année. Il a d’ailleurs connu une bonne fin de saison et de bonnes séries éliminatoires. C’est un défenseur très mobile avec un bon gabarit qui affectionne particulièrement le jeu physique, ce qui fait de lui un joueur difficile à jouer contre. Il n’hésite pas non plus à appuyer l’offensive.

Mathieu devra travailler à améliorer sa prise de décision avec et sans la rondelle. La clé pour lui afin de performer au prochain niveau sera de garder son jeu simple. Nul doute que ce défenseur trouvera rapidement preneur lors de la prochaine séance de sélection.

Katerine Aubry-Hébert, Recruteure CSR

Sacha Boisvert — Attaquant — Académie Mount St-Charles

Plusieurs recruteurs attendaient avec impatience la troisième phase de la Coupe LHJMQ du mois dernier afin de le voir évoluer et rivaliser avec des joueurs de son niveau. Boisvert a été en mesure de démontrer son grand talent au fur et à mesure que les matchs se déroulaient.

Centre naturel, bon patineur et doté d’un bon gabarit, il contrôle et protège bien la rondelle avec une vison de jeu peu commune à ses pairs. Il rend tout simplement ses coéquipiers meilleurs, signe d’un centre de grande qualité. Il ne fait aucun doute que Sacha est voué à un très bel avenir dans le hockey.

Daniel Noonan, Recruteur CSR

Owen Phillips — Défenseur — Élites des Penguins de Pittsburgh

Owen patine de façon fluide et sans effort sur la glace et est l’un des patineurs les plus doués de la cuvée de repêchage de cette année. Il est toujours bien positionné et contrôle très bien l’espace entre lui et ses adversaires. Il possède un excellent bâton, surtout dans les situations à un-contre-un, et il est rapide pour relancer la rondelle et créer des opportunités offensives.

Owen a une excellente vision et de bons instincts. Il est constamment une menace offensive avec la rondelle sur son bâton et c’est un talentueux fabricant de jeu à la ligne bleue. Il fait une excellente première passe et prend des décisions intelligentes quant au déplacement de la rondelle et au bon moment pour sauter dans le jeu. Il possède le coup de patin et les compétences nécessaires pour jouer sur l’une des premières paires de défenseurs au prochain niveau.