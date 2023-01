En route vers le Repêchage LHJMQ | Espoirs de janvier 2023

Cohen Stoddard – Gardien de but – Mustangs de South Shore

Cohen est un gardien de but qui est très bon contre les tirs francs et qui est difficile à battre sur le premier tir. Son niveau de compétition est élevé et il a un bon sentiment d’urgence lorsqu’il suit le jeu. Sa vitesse et son athlétisme sont supérieurs à la moyenne et lui permettent de bien se déplacer dans son enceinte.

Il a parfois tendance à trop se déplacer et peut être trop agressif lorsqu’il glisse à l’extérieur de son enceinte sur des jeux provenant de l’extérieur. Il apprend encore comment gérer son énergie et sa vitesse, pour avoir un meilleur contrôle sur ses matchs, mais il a montré les qualités requises pour le prochain niveau.

Maxime Ouellet, Spécialiste des Gardiens de but CSR

_

Will Murphy – Défenseur – Wild de Kensington

Will Murphy est un défenseur physiquement imposant qui joue dans toutes les situations de jeu et possède le sens du hockey et les habiletés d’un espoir de premier plan. Il pourrait être une véritable force s’il jouait avec plus d’intensité mais, en raison de sa taille, il joue avec un peu de retenue afin de ne pas être puni pour des coups violents.

C’est un patineur doué, mais il doit porter la rondelle et se joindre à l’offensive plus souvent. Il est très solide sur le plan défensif et se démarquera encore plus en étant physique dans les batailles pour la rondelle ou devant le filet. Will a connu une solide progression au cours de la première moitié de la saison et joue maintenant avec plus de confiance et d’assurance.

Corrado Micalef, Recruteur CSR de l’Île-du-Prince-Édouard

_

Cole Chandler – Avant – Steele Subaru de Dartmouth

Cole Chandler est l’un des joueurs les plus dynamiques de la ligue M18 de la Nouvelle-Écosse. Il est un fabricant de jeu offensif qui a démontré qu’il était capable de prendre le contrôle d’un match. Il a un sang-froid incroyable avec la rondelle et utilise bien ses habiletés et sa taille pour générer des occasions de marquer pour ses coéquipiers et pour lui-même.

Cole a démontré sa capacité à marquer, lui qui mène la ligue NSU18MHL au chapitre des buts chez les recrues. Les habiletés offensives de Cole, sa nature compétitive et son QI hockey élevé font de lui l’un des meilleurs espoirs du prochain repêchage en provenance des Maritimes.

Taylor P. Burke, Recruteur CSR de la Nouvelle-Écosse

_

Alex Huang – Défenseur – Vikings de St-Eustache

Alex est le quart-arrière des Vikings de St-Eustache cette saison. Il est un défenseur qui possède un excellent coup de patin et qui est impliqué dans toutes les situations de jeu. Sa vision du jeu, qui est supérieure à la moyenne, lui permet d’être menaçant en zone offensive. Il joue avec confiance et distribue bien la rondelle à ses coéquipiers.

Huang devra continuer à gagner de la force et à améliorer son jeu physique, mais il sera définitivement un défenseur à surveiller lors du prochain repêchage.

Katerine Aubry-Hébert, Recruteuse CSR

_

Benjamin Amyot – Défenseur – Grenadiers de Châteauguay

Déjà à sa deuxième saison au niveau M18, Benjamin patine avec une belle fluidité et se sert bien de sa mobilité. Il a un bon positionnement et possède un bâton très actif. Il affronte les meilleurs trios adverses régulièrement. Sa rapidité lui permet de relancer l’attaque et sortir rapidement de sa zone.

Il est utilisé à toutes les sauces, tant en avantage qu’en désavantage numérique. Cette saison, il s’affirme par sa constance, ce qui rassure ses coéquipiers ainsi que ses entraineurs. Il travaille toujours pour se renforcir afin d’atteindre le prochain niveau.

Benoît Payment, Recruteur CSR

_

Francis-Samuel Petigny – Défenseur – Rousseau-Royal de Laval-Montréal (M17)

Défenseur dynamique qui possède un très bon coup de patin, Petigny est efficace en transition en raison de ses qualités de passeur et de sa très bonne vision. Cela lui permet de bien supporter l’offensive. En zone défensive, il travaille très bien avec son bâton pour couper les lignes de passes.

Bon compétiteur, il est très efficace pour récupérer les rondelles libres. Si on peut lui reprocher un élément de son jeu, c’est de faire plus confiance à son lancer. Francis-Samuel a participé à la Coupe LHJMQ de Saguenay et a su se démarquer dans son groupe d’âge.

Daniel Noonan, Recruteur CSR

_

Olivier Duhamel – Défenseur – Riverains du Collège Charles-Lemoyne

Olivier est un défenseur mobile, possédant de bonnes qualités offensives. Bon dans plusieurs aspects du jeu, sa plus grande force est la relance du jeu. Il parvient à être efficace dans cet aspect via une bonne première passe, ou en transportant lui-même la rondelle jusqu’en zone adverse.

En plus de ses qualités offensives, Olivier est capable d’être physique pour gagner de l’espace. Mis à part son jeu à peaufiner en zone défensive, Olivier est un espoir très intéressant en vue du prochain repêchage.

Jean-Pierre Belzil, Recruteur CSR

_

Ty Peddigrew – Avant – Selects 15U de Bishop Kearney

Peddigrew possède des habiletés offensives de haut niveau et n’a pas besoin de beaucoup d’occasions pour loger la rondelle dans le filet. Le natif de Mount Pearl, T.-N.L. marquer généralement à plusieurs reprises ; Peddigrew a d’ailleurs marqué deux fois en 15 secondes contre la puissante équipe de Shattuck St. Mary’s plus tôt cette saison.

L’attaquant a passé le début de sa première saison au niveau scolaire à s’acclimater à la vitesse du jeu, mais il s’est vraiment amélioré dernièrement. Il possède toutes les compétences nécessaires pour devenir un joueur qui produira au prochain niveau.

Andrew Pearcey, Recruteur CSR de Terre-Neuve et Labrador

_

Noah McKinnon – Défenseur – Blizzard du Séminaire St-François

McKinnon est un défenseur droitier qui possède un bon coup de patin ainsi qu’une belle vision du jeu. Il fait de très bonnes premières passes en sortie de zone et il utilise très bien son bâton lors de situations à un contre un.

Pour passer au prochain niveau, il devra améliorer sa force physique et ses batailles le long des rampes. Il est certain que Noah aura une belle progression d’ici la fin de l’année avec le Blizzard, qui connaît beaucoup de succès récemment.

Frédéric Lévesque, Recruteur CSR

_

Jameson George – Défenseur – Vito’s de Saint John

Jameson George est un défenseur droitier avec un très bon coup de patin. Il est mobile, a un bon jeu de pieds, de la vitesse et il est bon sur ses carres. Il effectue une bonne première passe pour initier les sorties de zone son équipe et utilise efficacement la bande lorsqu’il n’est pas possible de faire une passe directe. Il a une grande connaissance du sport, sait anticiper le jeu et quand prendre des risques.

Sur le plan offensif, son coup de patin lui permet de se déplacer efficacement le long de la ligne bleue afin de se démarquer pour recevoir une passe ou créer de l’espace entre lui et les joueurs adverses. Il est utilisé sur le jeu de puissance et en désavantage numérique, où il est efficace dans toutes les situations. George a le potentiel pour devenir un défenseur efficace dans les deux sens de la patinoire au prochain niveau.