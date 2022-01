En route vers le Repêchage LHJMQ | Espoirs de janvier 2022

Voici quelques-uns des espoirs que nos recruteurs ont à l’oeil depuis le dernier mois et qui ont de fortes chances d’entendre leur nom être prononcé lors de la Séance de sélection 2022 de la LHJMQ présentée par Fenplast.

Coen Miller – Ailier Droit – Wolfpack de Cole Harbour

Coen Miller est un joueur extrêmement intelligent et doué pour l’offensive. En tant que joueur de première année, il mène la NSU18MHL au chapitre des buts, ce qui n’est pas une mince affaire. Il possède beaucoup de talent et est capable d’utiliser ses mains pour créer des occasions de marquer non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses coéquipiers.

Il a démontré son sens du hockey et sa compréhension du jeu du côté offensif, ce que démontre le succès qu’il a obtenu en tant que joueur de première année dans une ligue hautement compétitive. Il fait la différence pour son équipe et sera un joueur à surveiller à l’approche de la séance de sélection.

Taylor P. Burke, Recruteur CSR de la Nouvelle-Écosse

Elliot L’Italien – Ailier Gauche – Blizzard du Séminaire St-François

Elliot est un joueur avec un bon gabarit (6’1’’, 177lbs) et un coup de patin explosif. Il n’hésite pas à attaquer le filet adverse et à se servir de son excellent tir lorsqu’il approche l’enclave. En mesure d’évoluer sur les unités spéciales, il recherche les espaces libres devant le filet en supériorité numérique et il bloque les tirs adverses en désavantage.

En constante progression, il doit travailler sur sa constance match après match afin de développer son identité, qui sera sans aucun doute remarquée par les équipes de la LHJMQ.

Steve Gosselin, Recruteur CSR

Louka Cloutier – Gardien – Cantonniers de Magog

Louka est un gardien de but à gabarit moyen possédant une très bonne technique et une excellente lecture du jeu. Doté d’un calme désarmant, il garde les buts avec assurance et demeure concentré dans toutes les situations, ce qui inspire confiance à ses coéquipiers.

Son positionnement et son style d’arrêts le font paraître plus gros dans son filet. Louka possède de bonnes mains et ses déplacements sont précis et à point. Son niveau de compétition est toujours très élevé.

Maxime Ouellet, Spécialiste des Gardiens CSR

Justin Lemay – Défenseur – Élites de Jonquière

Justin n’est peut-être pas le défenseur le plus flamboyant, mais il joue de façon très efficace. Il garde son jeu simple et il est très fiable défensivement. Possédant un bon coup de patin, il joue la tête haute et effectue de solides premières passes. À 6’ et 175lbs, Il est également doté d’un bon gabarit.

Justin devra cependant améliorer sa constance au niveau de son implication dans le jeu pour se tailler une place au prochain niveau.

Katerine Aubry-Hébert, Recruteuse CSR

Mavrick Brunet – Centre – Rousseau-Royal de Laval-Montréal

Malgré une blessure sérieuse au début de la saison, Mavrick a su se faire remarquer par son talent offensif. Un petit joueur de centre qui manie très bien la rondelle, il est capable de créer des opportunités offensives pour ses coéquipiers.

Mavrick a un sens du jeu supérieur à la moyenne qui lui permet d’être très dangereux sur le jeu de puissance. Avec les années, il prendra de la maturité physique qui lui permettra d’évoluer au sein des deux premiers trios.

Daniel Noonan, Recruteur CSR

Matthew Butler – Centre – Growlers de Pinnacle

Malgré sa petite taille, Matthew Butler a prouvé, à maintes reprises, qu’il pouvait produire des points de façon très efficace à n’importe quel niveau. Butler possède un QI hockey très élevé et des mouvements latéraux rapides qui lui permettent d’exceller.

Il a des mains habiles, un tir précis et il aide les joueurs qui l’entourent à s’améliorer, comme on le voit avec ses compagnons de trio qui sont tous deux parmi les meilleurs buteurs de la NLU18MHL cette saison. Butler joue bien défensivement dans toutes les zones et fait preuve d’une vision sur le jeu de puissance que les équipes du niveau supérieur recherchent chez un attaquant offensif.

Andrew Pearcey, Recruteur CSR de Terre-Neuve et Labrador

Justin Smith – Défenseur – Wild de Kensington

Justin est un défenseur polyvalent qui peut jouer aussi bien à gauche qu’à droite. Il est efficace en défense et en désavantage numérique grâce à son anticipation du jeu et à sa capacité de gagner ses batailles pour la rondelle. Justin est un défenseur mobile qui a de bonnes mains et une bonne vision, ce qui lui donne la possibilité de conserver la rondelle pendant que ses coéquipiers se libèrent pour recevoir une passe. Il aime conserver la rondelle et peut diriger un jeu de puissance en faisant de bonnes passes et en plaçant son solide tir du poignet au filet pour provoquer des rebonds.

Bien qu’il soit de taille moyenne, il est solide physiquement et il est efficace lorsqu’il joue avec robustesse ou qu’il lutte dans les batailles pour la rondelle. Justin doit continuer à gagner en force et améliorer sa vitesse, tout en demeurant constant et discipliné dans son jeu physique.

Corrado Micalef, Recruteur CSR de l’Île-du-Prince-Édouard

Vincent Murray – Défenseur – Intrépide de Gatineau

À 6’1’’ et 158lbs, Vincent est un défenseur doté d’un bon physique. Il patine avec aisance et possède un bon flair offensif. Il sait trouver les lignes de tir et est une menace en zone offensive. Depuis le début de la saison, il s’applique à devenir plus complet et à peaufiner son jeu dans sa propre zone.

Vincent contrôle bien la rondelle et son calme le sert bien. Alors qu’il continue de travailler sur sa constance dans son exécution, son profil fait de lui un candidat de choix parmi les défenseurs du prochain repêchage.

Benoît Payment, Recruteur CSR

Spencer Gill – Défenseur – Flyers de Moncton

Spencer est un défenseur polyvalent qui joue aussi bien en avantage qu’en désavantage numérique. Il utilise sa taille pour gagner du temps et créer de l’espace dans les trois zones, ce qui a fait de lui un joueur d’impact pour son équipe cette saison.

Gill a une bonne vision du jeu et trouve toujours la passe de sortie de zone parfaite. Il excelle également en zone offensive, où son travail à la ligne bleue est très bon, et il n’hésite pas à sauter dans le jeu pour soutenir les jeux offensifs. Par conséquent, il se retrouve sur la feuille de pointage sur une base régulière. Le développement de Gill au niveau M18 est impressionnant.

André Royer, Recruteur CSR du Nouveau-Brunswick

Anthony Biakabutuka – Défenseur – Riverains du Collège Charles-Lemoyne

Le nom Biakabutuka est synonyme d’athlète de haut niveau au Québec. Anthony est en pleine progression, je dirais même une progression impressionnante, depuis le mois d’août.

Il est un défenseur défensif qui excelle bien sa propre zone et découpe très bien la glace. Il a une excellente approche au porteur de rondelle puisqu’il est un défenseur mobile avec un puissant coup de patin. Anthony possède les qualités requises pour connaître une belle carrière dans la LHJMQ.