En route vers le Repêchage LHJMQ | Espoirs de février 2023

Robin Benoit – Avant – Roughnecks de Bakersfield

Originaire du Lac St-Jean, Robin s’est expatrié chez nos voisins du sud afin d’évoluer dans la USPHL Premier en 2022-2023. Un joueur de centre doté d’un bon gabarit, il a beaucoup de finesse avec la rondelle et un bon tir, en plus de démontrer un sens du jeu offensif au-dessus de la moyenne. Benoit maintient une moyenne légèrement supérieure à un point par match ces dernières saisons, et ce, peu importe le niveau dans lequel il évolue.

Il lui reste à peaufiner son coup de patin et travailler sur son explosion, ainsi qu’améliorer son jeu sans la rondelle et sa constance. En plus d’exceller au hockey, Robin est un golfeur de très haut niveau, lui qui a participé aux Jeux du Québec dans ce sport l’été dernier.

Pierre Cholette, Directeur CSR

_

Benjamin Bertrand – Défenseur – Intrépide de Gatineau

Benjamin Bertrand s’affirme depuis le début de la saison comme étant un défenseur responsable défensivement. Malgré une première moitié de saison difficile pour sa formation, il parvient tout de même à afficher un bon différentiel. Sa force physique et son coup de patin sont ses meilleurs atouts.

Le défenseur remporte généralement ses batailles à un contre un et s’applique toujours à protéger son gardien et le devant du filet. Alors qu’il poursuit son apprentissage, il continue de bien se servir de son puissant lancer.

Benoît Payment, Recruteur CSR

_

Hudson Bradley – Gardien de but – Knights de Charlottetown

L’excellent positionnement de Hudson se constate par le fait qu’il n’a pas à bouger beaucoup pour réaliser la plupart de ses arrêts. Il démontre une bonne anticipation du jeu. Faisant toujours face à la rondelle, il aime se positionner dans le haut de son enceinte, ce qui rend la plupart des arrêts faciles. Hudson conserve efficacement la rondelle et ne donne pas beaucoup de rebonds inutilement.

Le gardien de but est calme et semble bien jouer sous la pression et dans les matchs serrés. Solide dans toutes les facettes du jeu, il se déplace bien dans son enceinte mais peut encore améliorer la force de ses jambes pour être plus explosif d’un côté à l’autre. Avec son talent comme manieur de rondelle, Hudson n’hésite pas à venir en aide à ses défenseurs – un atout qu’il devrait définitivement continuer à peaufiner.

Corrado Micalef, Recruteur CSR de l’Île-du-Prince-Édouard

_

Shawn Carrier – Avant – Estacades de Trois-Rivières

Shawn est un attaquant intense possédant de belles qualités offensives. Un joueur habile et créatif, il a été sélectionné pour représenter Équipe Québec aux Jeux du Canada 2023. Possédant une bonne vision de jeu, il l’utilise à son avantage pour générer des chances de marquer pour ses coéquipiers et lui-même.

Il a également un sens du jeu supérieur à la moyenne et une excellente éthique de travail. Toutes ces qualités font de lui un espoir à surveiller de près.

Jean-Pierre Belzil, Recruteur CSR

_

Eliot Dubé – Avant – Albatros du Collège Notre-Dame

Dubé est un attaquant qui possède beaucoup de maturité dans son jeu. Doté d’un bon gabarit, il l’utilise à son avantage, autant en protection de rondelle qu’en échec avant. Il est un travailleur acharné qui possède un QI hockey supérieur à la moyenne.

Le joueur d’avant a vu ses responsabilités augmenter dernièrement puisque son entraîneur lui fait confiance autant en avantage numérique qu’en désavantage numérique. Offensivement parlant, il sera intéressant de suivre sa progression d’ici la fin de la saison régulière et des séries éliminatoires.

Frédéric Lévesque, Recruteur CSR

_

Declan Kennedy – Avant – Growlers de Pinnacle

Declan Kennedy est un joueur de centre qui peut faire un peu de tout pour les Growlers de Pinnacle. Un excellent patineur, il se bat constamment pour la rondelle et il a été excellent en désavantage numérique au cours de la saison 2022-2023. Kennedy est un joueur qui a gagné en maturité en plus de s’améliorer à chaque match au cours de la dernière année.

À 5 pieds 9 pouces et 165 livres, le jeune homme de 15 ans a encore beaucoup de place pour grandir, ce qui est de bon augure pour son style de jeu intense. Après avoir terminé la saison régulière au septième rang des Growlers avec 19 points en 29 matchs, la recrue est actuellement à égalité au troisième rang de l’équipe avec un point par match en séries.

Andrew Pearcey, Recruteur CSR de Terre-Neuve et Labrador

_

Luc Legere – Avant – Mac’s d’Halifax

Luc est un attaquant de gros gabarit, bon dans les deux sens de la rondelle, qui combine un solide mélange d’habiletés, de sens du hockey et d’éthique de travail. C’est un joueur intelligent et fiable qui a montré qu’il avait une bonne compréhension du jeu. Luc a été un élément clé pour Halifax cette année, lui qui joue dans toutes les situations de jeu de l’équipe en tant que joueur de première année.

Il a démontré sa volonté à bloquer des tirs en tuant des pénalités et s’est présenté chaque soir avec du cran et une solide éthique de travail. Il possède également un bon lancer et de bonnes habiletés, qu’il a utilisés pour contribuer offensivement cette année. Luc a montré qu’il peut être efficace aux deux extrémités de la patinoire et qu’il a tous les outils pour réussir au prochain niveau.

Taylor P. Burke, Recruteur CSR de la Nouvelle-Écosse

_

Landon Paul – Avant – Wildcats de Kimball Union Academy

Paul est un attaquant dynamique et intense, doté d’une excellente combinaison de vitesse et de force. Efficace des deux côtés de la rondelle, ses habiletés lui permettent de se démarquer et de contourner ses adversaires avec la rondelle avec facilité. Il a une bonne vision de jeu et manie bien la rondelle. Il est également fort sur ses patins et il est difficile de lui enlever la rondelle.

De plus, Paul a une forte éthique de travail qui est présente tout au long de ses matchs. Sa capacité à contribuer offensivement, tout en étant physiquement imposant, fait de lui un espoir très intéressant pour le prochain Repêchage LHJMQ.

Justin Blackmore, Recruteur CSR du Nouveau-Brunswick

_

Guillaume Tremblay – Défenseur – Élites de Jonquière

Guillaume a plusieurs atouts qui pourraient faire de lui un choix intéressant lors du prochain repêchage. Malgré qu’il ne possède pas le plus gros gabarit, le défenseur des Élites de Jonquière n’a pas froid aux yeux ; il a du caractère, joue avec beaucoup de cran et compétitionne à chaque présence.

Guillaume possède également un bon coup de patin. Il aime bien transporter la rondelle et se démarque aussi lors des situations à un contre un. Pour exceller au prochain niveau, le défenseur devra toutefois mieux reconnaître les différentes situations, afin d’éviter de trop en faire, et simplifier son jeu.

Katerine Aubry-Hébert, Recruteuse CSR

_

Nathan Wright – Défenseur – Phénix du Collège Esther-Blondin

Nathan est un défenseur mobile avec le physique de l’emploi. Il est très efficace dans les batailles à un contre un car il aime le jeu robuste. Il démontre beaucoup de caractère et il est très difficile de jouer contre lui.

Dernièrement, son entraîneur lui a confié plus de responsabilités. Il est notamment utilisé sur l’avantage numérique car il possède un bon tir qui touche régulièrement la cible. Il a connu une belle progression au cours de la saison et il sera intéressant de suivre son développement durant les séries.