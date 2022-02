En route vers le Repêchage LHJMQ | Espoirs de février 2022

Quelques recruteurs de la LHJMQ nous font part de leurs commentaires sur le développement continu de certains des meilleurs espoirs en vue du repêchage de juillet prochain.

Marek Beaudoin – Ailier Gauche – Gaulois de St-Hyacinthe

Marek est la définition d’un attaquant de puissance. En plus de posséder un bon coup de patin, il joue toujours vers le nord et n’hésite pas à foncer au filet adverse. Doté d’un bon gabarit, il apprécie le jeu physique. De plus, il possède un excellent tir du poignet.

L’ailier gauche des Gaulois de Saint-Hyacinthe est impliqué dans les deux sens de la patinoire et c’est pourquoi il est utilisé dans toutes les situations de jeu par son entraîneur. Marek doit continuer à travailler sur sa constance, mais il sera sans aucun doute un choix intéressant lors du prochain repêchage.

Katerine Aubry-Hébert, Recruteuse CSR

Adam Currie – Gardien – Osprey de Tri Pen

Currie a été excellent pour l’Osprey de Tri-Pen au Monctonian, faisant des arrêts efficaces, contrôlant les rebonds potentiels et montrant des capacités techniques de haut niveau. Le succès de Currie s’est traduit par une invitation au Monctonian Prospects Game, où il a bien joué et montré sa capacité à faire des arrêts difficiles sous pression.

Une fois qu’il aura pris de la maturité, le natif de Clarenville (T.-N.-L.) sera le prochain joueur de l’Osprey à s’installer devant un filet de la LHJMQ, à l’instar de Riley Mercer.

Andrew Pearcey, Recruteur CSR de Terre-Neuve et Labrador

Thomas Desruisseaux – Centre – Chevaliers de Lévis

Thomas est un joueur créatif ayant un excellent potentiel offensif qui intéressera certainement les équipes de la LHJMQ. Son énergie, sa patience avec la rondelle et son sens du jeu font de lui une menace constante en zone offensive.

Avec toutes ses qualités offensives, combinées à l’amélioration de son travail défensif, Thomas est un des joueurs qui aidera rapidement une équipe du junior majeur.

Steve Gosselin, Recruteur CSR

Alix Durocher – Centre – Cantonniers de Magog

Alix fait partie des joueurs que je classe comme étant talentueux et intrigants en vue du repêchage de la LHJMQ. Il provient du milieu scolaire LHPS et il connaît une progression constante. Il est un joueur offensif et responsable.

Dans les derniers mois, j’ai constaté un changement dans sa technique de patinage en zone neutre. Il utilise de plus en plus la même technique de patin que McDavid et Caufield, ce qui fait en sorte qu’il améliore constamment sa vitesse. L’entraineur-chef d’Alix, Stéphane Robidas, a confirmé que l’attaquant est un passionné, avec de bonnes qualités d’observation, qui applique rapidement les conseils qui lui sont donnés.

Alix est un joueur intelligent sur la glace, il trouve rapidement l’espace libre pour se démarquer et prendre des lancers de qualité. Pas moins de 64% de ses tirs ont atteints le filet cette saison, ce qui fait de lui un joueur dangereux lorsqu’il est proche du but. Il a un style de jeu qui génère énormément d’attaque, tandis que son différentiel de +15 confirme qu’il est aussi responsable défensivement. Il fait partie des meilleurs espoirs de sa cuvée.

Frédéric Simard, Recruteur CSR

Liam Furey – Gardien – Halifax McDonald’s

À 6’3’’, Liam a une très bonne présence devant son filet. Son corps est souvent enligné avec la rondelle, ses épaules restent droites et ses mains travaillent très bien devant lui pour attraper les rondelles. Il utilise son gabarit à son avantage et il demeure très calme devant son filet.

Il doit continuer de travailler sur son suivi de la rondelle. De plus, il lui arrive de pivoter du mauvais côté lorsqu’un tir rate la cible ou à ne pas pousser assez fort lors de glissades sur des passes transversales. En travaillant sur ces points, il aura tous les outils pour avoir du succès au prochain niveau.

Maxime Ouellet, Spécialiste des Gardiens CSR

Quinn Kennedy – Centre – Halifax McDonald’s

Quinn est un joueur complet et très intelligent. Il possède une vision et des habiletés exceptionnelles, ce qui lui a permis de devenir l’un des meilleurs joueurs de la NSU18MHL dès sa première année. Il fait la différence à chaque présence, que ce soit par son coup de patin, son QI hockey ou ses habiletés avec la rondelle.

Quinn patine sans effort et possède une grande vitesse, qu’il utilise à son avantage pour générer des occasions offensives pour ses coéquipiers et lui-même. Il possède toutes les qualités et les tendances pour non seulement réussir au prochain niveau, mais pour devenir un joueur d’impact. Quinn est un espoir intéressant et un joueur à surveiller, car il devrait être l’un des premiers choix du prochain repêchage.

Taylor P. Burke, Recruteur CSR de la Nouvelle-Écosse

Samuel Léonard – Centre – Phénix du Collège Esther-Blondin

Joueur intelligent avec de bonnes mains qui contrôle bien la rondelle, Samuel change de direction rapidement pour utiliser les zones libres. Il possède un instinct de marqueur naturel et, en plus de ses qualités offensives, il est responsable défensivement dans les trois zones.

Samuel est plus rapide qu’on le croit et peut déborder les défenseurs en protégeant bien la rondelle. Avec les années, il prendra de la maturité physique, ce qui lui permettra d’être encore plus efficace dans les batailles à un-contre-un.

Daniel Noonan, Recruteur CSR

Evan Nicholson – Ailier Gauche – Charlottetown Knights

Evan est un attaquant qui tire de la gauche et qui peut jouer à la fois à l’aile ou au centre. C’est un attaquant qui est bon des deux côtés de la rondelle, fiable dans toutes les situations de jeu et efficace sur les unités spéciales. Evan possède de bonnes aptitudes offensives en général, ce qui lui permet d’être un fabricant de jeu et de marquer des buts. C’était un joueur très convoité au niveau bantam, mais il a connu un début de saison plutôt lent.

Depuis novembre, Evan semble plus confiant et il commençait à montrer ses habiletés en récoltant 10 points à ses sept derniers matchs avant que sa saison ne soit interrompue. Il a également participé au Match des espoirs du Monctonian où il a rapidement montré qu’il méritait sa place.

L’amélioration du coup de patin d’Evan l’aidera à réussir au prochain niveau. Il ne joue pas un style de jeu physique, mais il est fort dans les batailles pour la rondelle. Il joue avec calme, mais est aussi très compétitif. Il doit poursuivre sur la lancée du mois de novembre en terminant la saison et les séries éliminatoires en force, ce qui incitera les équipes à le considérer comme un solide choix au prochain repêchage de la LHJMQ.

Corrado Micalef, Recruteur CSR de l’Île-du-Prince-Édouard

Jeremie Richard – Défenseur – Moncton Flyers

Jeremie Richard est un défenseur complet qui a su faire sa place très rapidement au niveau M18 AAA. Ce qui le rend aussi intriguant auprès des recruteurs est qu’il combine un style de jeu robuste et un bon maniement de la rondelle à son coup de patin supérieur à la moyenne.

Le travail à la ligne bleue de Jeremie et son implication en zone offensive font de lui un joueur convoité en vue du repêchage.

André Royer, Recruteur CSR du Nouveau-Brunswick

Xavier Veilleux – Défenseur – Blizzard du Séminaire Saint-François

Un défenseur qui excelle dans les deux sens de la patinoire, Xavier joue avec calme et exécute une bonne première passe. Sa lecture du jeu combinée à son coup de patin lui permettent d’appuyer l’attaque lors des bonnes occasions. Dans sa zone, il réagit calmement et se positionne bien avec un bon bâton actif. Il sait comment être agressif pour déranger l’adversaire devant le filet.

Xavier a une bonne éthique de travail et essaie toujours d’améliorer les petits détails au niveau de sa mobilité et de son jeu en général. Nul doute qu’il sera un défenseur convoité tôt lors de la prochaine séance de sélection.