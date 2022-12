En route vers le Repêchage LHJMQ | Espoirs de décembre 2022

Lucas Beckman – Gardien de but – Rousseau-Royal de Laval-Montréal

Lucas Beckman est un gardien de but qui joue avec une bonne base. Il est physiquement grand donc il essaie de toujours être bien positionné, pour profiter au maximum de sa taille. Son positionnement est bon, lui qui fait généralement face à la rondelle. Ses mouvements latéraux sont respectables, mais il manque un peu de fluidité dans l’ensemble.

Son manque de souplesse le rend vulnérable sur les récupérations de retours et sur les passes transversales, mais il est un fier compétiteur qui compense avec sa combativité devant le filet. Il a l’air d’un gardien prêt à travailler fort pour arrêter les rondelles, avec des poussées en « T » d’une bonne puissance.

Maxime Ouellet, Spécialiste des Gardiens de but CSR

Eddie Doyle – Défenseur – Wild de Kensington

Eddie est un défenseur complet qui a un très bon sens du hockey, qui est très fiable défensivement et qui opte souvent pour des jeux à faible risque lorsqu’il a la rondelle. Bien qu’il est grand, il n’est pas physiquement imposant, mais il s’engage et démontre sa force dans les batailles devant le filet. Eddie patine bien et aime se joindre à l’offensive, comprenant bien quand sauter dans le jeu et quand se retirer.

Il est efficace à la pointe en supériorité numérique puisqu’il distribue bien la rondelle et la dirige souvent au filet grâce à son tir du poignet. C’est un joueur intelligent, mobile et un très bon passeur. Jouant avec plus de confiance maintenant, il commence à montrer son potentiel. Il n’a pas de faiblesse apparente et doit seulement devenir plus fort physiquement, ce qui n’est qu’une question de temps étant donné son excellente éthique de travail.

Corrado Micalef, Recruteur CSR de l’Île-du-Prince-Édouard

Luke Foley – Avant – Wildcats de Valley

Luke est l’un des espoirs les plus physiquement prêts de la Séance de sélection de la LHJMQ de cette année. Il est un attaquant de puissance costaud, doté d’un excellent tir et qui patine très bien. Son solide coup de patin, sa taille et ses habiletés lui permettent d’avoir un impact dans toutes les facettes du jeu, que ce soit sur le plan offensif, défensif ou physique.

Foley possède tous les outils recherchés chez un joueur qui pourrait faire le saut dans la LHJMQ dès l’âge de 16 ans. Il sera très intéressant de suivre son développement au cours de la deuxième moitié de la saison.

Taylor P. Burke, Recruteur CSR de la Nouvelle-Écosse

Émile Guité – Avant – Gaulois de St-Hyacinthe

Émile Guité se démarque depuis le début de sa saison avec les Gaulois de St-Hyacinthe. Il détient un bon flair offensif, lui qui aime décocher des lancers et qui possède un tir vif. Il a de bonnes habiletés avec la rondelle et il est responsable défensivement. Guité est utilisé dans plusieurs situations par son entraîneur, notamment en désavantage numérique.

Il est travaillant et possède un bon gabarit, ce qui lui permet de gagner ses batailles le long des rampes. Cependant, Émile doit continuer à améliorer sa vision du jeu et son accélération pour espérer connaître du succès au prochain niveau.

Katerine Aubry-Hébert, Recruteuse CSR

Olivier Groulx – Avant – Grenadiers de Châteauguay

Olivier a connu une solide saison au niveau M15 AAA l’an dernier durant laquelle il a amassé 20 buts et 38 points en seulement 28 matchs. Il a poursuivi sur sa lancée depuis son arrivée au niveau M18 AAA avec les Grenadiers, son flair offensif et ses très bonnes mains lui permettant de capitaliser sur les opportunités qui s’offrent à lui.

Il utilise à bon escient son imposant gabarit et récupère beaucoup de rondelles sur les rampes, ce qui l’aide à alimenter ses coéquipiers. En plus de pouvoir évoluer autant à l’aile qu’au centre, les entraineurs de Groulx voient une belle progression dans son jeu et l’utilisent dans plusieurs situations.

Benoît Payment, Recruteur CSR

Isaac Juneau – Défenseur – Phénix du Collège Esther-Blondin

Isaac a une qualité que toutes les équipes recherchent ces jours-ci : il est un très bon patineur. Sa mobilité lui permet d’être toujours bien positionné, et ce dans les trois zones. Grâce à sa vitesse, il parvient également à mettre fin à plusieurs attaques de l’adversaire.

Isaac a du caractère et il est très courageux. Il ne refuse jamais un contact physique, malgré qu’il concède souvent quelques pouces et quelques livres à ses opposants. Il est efficace en sortie de zone, par la qualité de ses passes ou en contrôlant lui-même la rondelle. Lorsqu’il est sur le jeu de puissance, il est une menace constante par ses choix de jeu au point d’appui.

Daniel Noonan, Recruteur CSR

Christopher Kane – Avant – Estacades de Trois-Rivières

Christopher est un attaquant très compétitif possédant de bonnes habiletés offensives, en plus d’être responsable dans les trois zones. Aussi habile que solide, il est capable de se créer de l’espace offensivement lorsqu’il est en possession de la rondelle et de gagner ses batailles le long des rampes lorsque vient le temps de la récupérer.

En plus de posséder un bon lancer, Kane est un joueur qui supporte bien ses coéquipiers, tant en offensive qu’en défensive.

Jean-Pierre Belzil, Recruteur CSR

Patrick Lambe – Défenseur – Saints de Mount Academy

Le natif de Bay Roberts, à Terre-Neuve, a changé d’île avant le début de la saison régulière de 2022-2023, lui qui porte maintenant les couleurs des Saints de Mount Academy, sur l’Île-du-Prince-Édouard. Lambe est un défenseur qui est bien bâti physiquement, doté d’un coup de patin supérieur à la moyenne, tant par en avant que par en arrière, et il est un joueur très durable.

Un espoir de premier plan, il sera intéressant de le voir performer sous pression en tant que membre de l’équipe de Terre-Neuve lors des Jeux d’hiver du Canada en février prochain.

Andrew Pearcey, Recruteur CSR de Terre-Neuve et Labrador

Émerik Paris – Défenseur – Chevaliers de Lévis

Émerik Paris est un défenseur à caractère offensif qui possède une belle vision du jeu. Il l’utilise bien en sortie de zone comme en témoignent ses bonnes premières passes. Il a une bonne mobilité, ce qui lui permet de monter la rondelle jusque dans la zone adverse.

Paris doit toutefois continuer à exécuter des jeux simples et précis, ainsi qu’améliorer son jeu physique à un contre un. S’il continue de bien se développer, il jouera certainement un rôle plus grand au sein de la brigade défensive des Chevaliers.

Frédéric Lévesque, Recruteur CSR

Zachary Rushton – Avant – Caps de Fredericton

Rushton est un attaquant de puissance typique. Il est fort avec la rondelle, a une présence physique sur la glace, est efficace dans les batailles devant le filet ou derrière la ligne des buts, et sait protéger la rondelle avec facilité. Il est également capable de contribuer à l’offensive grâce à son tir puissant, l’efficacité de ses passes en zone offensive et son bon positionnement. Sur le jeu de puissance, il utilise sa taille à son avantage devant le filet en faisant écran au gardien ou en sautant sur les rebonds.

L’ailier droit est également fiable sur le plan défensif. Il fait preuve d’un bon sens d’anticipation en interceptant la rondelle dans sa propre zone et exerce une pression efficace sur ses adversaires tout en réduisant leur temps de réaction.