En route vers le Repêchage LHJMQ | Espoirs de décembre 2021

Après une période très attendue, un certain retour à la normale a permis à la plupart des recruteurs de la LHJMQ de pouvoir enfin assister aux matchs en personne cette saison. Voir les matchs se dérouler en direct devant eux, plutôt que sur vidéo, a définitivement aidé à évaluer et à classer la prochaine génération d’espoirs de la LHJMQ.

Alors que les préparatifs pour la Séance de sélection 2022 de la LHJMQ sont en cours, voici quelques-uns des espoirs qui ont attiré l’attention des recruteurs jusqu’à présent cette saison. Ils sont classés par ordre alphabétique.

Connor Arseneault – Ailier Gauche – Vitos de Saint John

La taille de Connor et ses habiletés supérieures à la moyenne, surtout dans les espaces restreints, font de lui une menace constante lorsqu’il est en possession de la rondelle. C’est un joueur multidimensionnel qui peut jouer à l’aile gauche ou droite. De plus, Connor joue à la ligne bleue lors des jeux de puissance de son équipe, ce qui lui permet de générer de l’offensive d’un autre angle.

Il est un joueur d’impact pour les Vitos de Saint John et a joué un rôle important dans la conquête du titre de son équipe lors du Tournoi Monctonian de 2021. Il sera intéressant de suivre sa progression car tout le potentiel est là.

André Royer, Recruteur CSR du Nouveau-Brunswick

Ross Campbell – Ailier Droit – Islanders de Charlottetown

Ross est un ailier droit solide physiquement. C’est un joueur complet sur lequel on peut compter dans toutes les situations de jeu – en avantage numérique, en désavantage numérique, en fin de match.

L’attaquant possède de très bonnes habiletés dans le maniement de la rondelle, une bonne vision et un bon sens du hockey. Son jeu de position est excellent. Sur le plan offensif, il repère les endroits où il peut se positionner afin de recevoir des passes et il est plus que disposé à se battre avec des défenseurs plus grands devant le filet. Il a une bonne anticipation et il est agressif lors de ses échecs avant. Il est très compétitif, joue avec hargne et cherche les occasions pour effectuer de solides mises en échec.

Ross a du caractère et, si son comportement sur la glace en est une indication, il est probablement le type de joueur que les entraîneurs rechercheront pour occuper un rôle de leader au sein de leur équipe.

Corrado Micalef, Recruteur CSR de l’Île-du-Prince-Édouard

Justin Carbonneau – Ailier Droit – Chevaliers de Lévis

Justin est un ailier droit capable de jouer avec puissance. Il possède un bon coup de patin et il ne craint pas d’attaquer le filet adverse.

Doté d’un excellent tir du poignet, il n’hésite pas à l’utiliser non plus. Il est un fier compétiteur, mais il doit continuer à améliorer sa constance de match en match. C’est ce qui le placera parmi les meilleurs joueurs à se faire sélectionner lors du prochain repêchage.

Steve Gosselin, Recruteur CSR

Gabriel D’Aigle – Gardien – Riverains du Collège Charles-Lemoyne

Gardien de but à gros gabarit avec des qualités athlétiques impressionnantes pour son âge, Gabriel est identifié comme étant l’un des meilleurs espoirs à sa position en vue de la prochaine Séance de sélection de la LHJMQ.

Sur le plan technique, il fait continuellement face à la rondelle et ses déplacements latéraux sont puissants. Il est très énergique devant son filet, mais peut avoir tendance à se retrouver hors-position lors de ses déplacements. Il possède une bonne lecture du jeu en plus d’être un fier compétiteur.

Maxime Ouellet, Spécialiste des Gardiens CSR

Marcus Kearsey – Défenseur – Rothesay Netherwood School

Patineur d’élite autant vers l’avant que vers l’arrière, Kearsey a une grande confiance en son coup de patin, ce qui se traduit par son excellent contrôle des écarts. Kearsey n’est pas le plus grand sur la glace, mais il est évasif avec la rondelle et se fie à ses habiletés et à son agilité latérale pour se sortir de différentes situations de jeu.

Le défenseur gaucher voit bien la glace lorsque la rondelle est sur son bâton et, lorsque l’occasion se présente, il peut se joindre à l’offensive avec facilité.

Andrew Pearcey, Recruteur CSR de Terre-Neuve et Labrador

Noah Laberge – Défenseur – Grenadiers de Châteauguay

Ce défenseur mobile est en pleine progression depuis le début de la saison. Son potentiel offensif commence à éclore depuis quelque temps puisque sa prise de décision s’améliore et sa confiance augmente.

Défensivement, il exécute de mieux en mieux les détails. Son bâton est plus actif et il commence à jouer de façon plus robuste. Il a été récompensé avec un temps d’utilisation accru et il commence à jouer de plus en plus sur le jeu de puissance. Ses habiletés et son coup de patin en font un défenseur prometteur aux yeux de biens des recruteurs.

Benoît Payment, Recruteur CSR

Félix Lacerte – Centre – Estacades de Trois-Rivières

Félix est un joueur dynamique et très talentueux. Son niveau de compétition est élevé et il possède une éthique de travail irréprochable. C’est pourquoi son entraîneur l’utilise autant en avantage numérique qu’en désavantage numérique. Félix possède un excellent flair offensif et il est capable de générer de l’attaque. Il est un joueur créatif, avec un QI hockey qui est supérieur à la moyenne.

Lorsque je parle de Lacerte, la première chose qui me vient en tête, est qu’il un joueur talentueux et complet. Il fait partie de l’élite parmi son groupe d’âge et il a tout pour réussir dans la LHJMQ.

Frédéric Simard, Recruteur CSR

Julien Lanthier – Défenseur – Vikings de St-Eustache

Julien est le quart-arrière de son équipe cette saison. Défenseur mobile et calme avec la rondelle, il est impliqué dans toutes les situations de jeu. Sa vision du jeu supérieure à la moyenne lui permet d’être menaçant en zone offensive.

Julien joue avec beaucoup de confiance et prend de bonnes décisions avec la rondelle. Il sera définitivement un des défenseurs à surveiller lors du prochain repêchage.

Katerine Aubry-Hébert, Recruteuse CSR

Elliot Ogonowski – Ailier Gauche – Forestiers d’Amos

Elliot est un ailier gauche avec un petit gabarit qui joue gros. Il est très agile sur ses patins, possède un coup de patin explosif et il peut changer de direction rapidement.

Elliot se comporte bien défensivement et il est très efficace offensivement. Il utilise bien ses coéquipiers et, bien qu’il soit toujours en mouvement, il manie bien la rondelle. Il sait surprendre les gardiens but en décochant des tirs rapides.

Daniel Noonan, Recruteur CSR

Reece Peitzsche – Ailier Gauche – Wolfpack de Cole Harbour

Si vous êtes à la recherche d’un marqueur naturel, ne cherchez pas plus loin que Reece Peitzsche. L’ailier décoche ses tirs très rapidement et il est une menace constante lorsqu’il est en possession de la rondelle. En plus d’être un buteur, il utilise son corps et sa taille à son avantage. Il protège bien la rondelle et ne craint pas l’aspect physique du jeu.

Pour un joueur de première année, il a fait la différence en apportant une contribution offensive à chaque match cette saison. À l’approche du repêchage, Reece sera sans doute un joueur à surveiller.