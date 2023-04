En route vers le Repêchage LHJMQ | Espoirs d’avril 2023

Owen Conrad – Défenseur – Major Midgets de Weeks

Owen possède une combinaison rare de taille, de vitesse et d’habileté de patinage qui peut avoir un impact sur le match à tout moment. Il domine aux deux extrémités de la patinoire et a joué un rôle crucial qui a aidé son équipe à atteindre les championnats nationaux.

Avec ses 6’2 » et 192 lbs, il est difficile de l’écarter de la rondelle ou de le contenir dans les coins. Sa longue portée et son puissant coup de patin le rendent également difficile à battre dans les situations à un contre un. Il fait des passes précises et est excellent pour distribuer la rondelle, mais il n’hésite jamais à sauter dans le jeu afin se joindre à l’offensive. Très calme, Owen laisse le jeu se développer devant lui, ce qui l’aide à diriger le jeu de puissance et à générer des occasions offensives. Avec très peu de faiblesses dans son jeu, il est un joueur complet capable de jouer dans toutes les situations.

Taylor P. Burke, Recruteur CSR de la Nouvelle-Écosse

Anthony Flanagan – Avant – Phénix du Collège Esther-Blondin

Flanagan est un joueur de centre droitier qui est également capable d’évoluer à l’aile gauche. Anthony est très talentueux et possède un coup de patin qui est très explosif. Il manie habilement la rondelle et possède un lancer qui est à la fois puissant et lourd. Le joueur d’avant effectue de très bons jeux lorsqu’il se retrouve à proximité du filet.

Il a su se tailler un poste sur Équipe Québec en vue des Jeux du Canada, d’où il est revenu avec une médaille de bronze, mais il devra améliorer son niveau d’engagement avant de devenir un joueur étoile dans le junior majeur.

Daniel Noonan, Recruteur CSR

Tyson Goguen – Avant – Selects de South Kent Academy

Goguen est un joueur de centre droitier qui a déménagé au sud de la frontière pour évoluer au niveau des écoles préparatoires américaines pour la saison 2022-2023. Meilleur marqueur de son équipe des Selects avec 65 points en 46 matchs, Tyson a prouvé qu’il était un joueur très habile et créatif, capable de générer une multitude de différentes occasions de marquer.

Excellent fabricant de de jeu doté d’un tir puissant, il prend de bonnes décisions lorsqu’il est en possession de la rondelle. De plus, Goguen possède d’excellentes aptitudes pour manier la rondelle et est efficace dans le cercle de mises en jeu. Au final, il a le potentiel et les outils nécessaires pour devenir une menace offensive au prochain niveau.

Justin Blackmore, Recruteur CSR du Nouveau-Brunswick

Donald Hickey – Gardien de but – Colts de Cornwall

Donald Hickey a tellement bien joué au début de sa saison au niveau M18 que le programme Junior A des Colts l’a rappelé à l’occasion. Gardien de but extrêmement athlétique, Hickey étonne en étant le gars capable de réaliser l’arrêt qui semble impossible.

Reconnu comme un compétiteur féroce, il est très dévoué à son art et travaille passionnément sur son jeu en tout temps. Il aime compétitionner et adore le défi qui vient avec le fait de devoir jouer dans les plus grands moments des plus grands matchs.

Andrew Pearcey, Recruteur CSR de Terre-Neuve et Labrador

Kyan Labbé – Gardien de but – Cantonniers de Magog

Kyan est un gardien très énergique et dynamique devant son filet. Son niveau de compétition est très élevé. Bien qu’il garde les buts de façon instinctive, il devra continuer de peaufiner sa technique de base en général.

En raison de son gabarit, il devra travailler sa lecture du jeu afin d’être prêt pour les deuxièmes chances. Même s’il en était à son année recrue au niveau M18, il a toutefois présenté des statistiques intéressantes cette saison avec 11 victoires et un solide pourcentage d’arrêts de .911%.

Maxime Ouellet, Spécialiste des Gardiens de but CSR

Nathan Lecompte – Avant – Grenadiers de Châteauguay

À sa deuxième saison au niveau M18, les attentes étaient élevées envers Lecompte puisqu’il avait terminé au neuvième rang des meilleurs marqueurs du circuit à 14 ans. Avec de nombreux défis devant lui, il a fait face à la musique avec brio. Évoluant avec de nouveaux compagnons de trio, le début de saison fut différent de la dernière. Malgré tout, il a élevé son jeu pour devenir un joueur efficace dans les trois zones.

Travailleur acharné, il se mesurait contre les meilleures lignes adverses soir après soir. Son jeu offensif a progressé tout au long de la campagne et il a remporté le championnat des marqueurs. Nul doute que l’on entendra son nom rapidement lors du prochain repêchage à Sherbrooke.

Benoît Payment, Recruteur CSR

Olivier Metcalfe – Avant – Vikings de Saint-Eustache

Olivier est un joueur d’avant qui ne possède pas un gros gabarit, mais qui est tout de même fort physiquement. Il est un joueur complet et travaillant, qui joue bien sur 200 pieds. Le no.8 des Vikings a obtenu sa part de points cette année notamment grâce à ses bonnes habiletés avec la rondelle et son excellent lancer. Le joueur de centre est également capable de bien alimenter ses coéquipiers grâce à sa bonne vision du jeu et sa créativité offensive.

Tous ces attributs lui ont permis d’avoir du temps de jeu en avantage numérique ainsi qu’en désavantage numérique cette saison. Malgré qu’il soit solide sur ses lames, Olivier devra continuer à travailler son explosion et son coup de patin s’il souhaite être dominant au prochain niveau.

Katerine Aubry-Hébert, Recruteuse CSR

Zachary Morin – Avant – Little Caesars 15’s de Detroit

Zachary est un avant de puissance qui lance de la gauche. Après avoir évolué au niveau M18 AAA avec le Collège Esther-Blondin en 2021-2022 à l’âge de 14 ans seulement, Zachary s’est exproprié chez nos voisins du Sud où il a cumulé des statistiques impressionnantes cette saison.

À 6’2’’ et 174lbs, il présente déjà un imposant gabarit qu’il utilise à bon escient. Il possède un lancer lourd, puissant et précis ainsi qu’un très bon coup de patin en général. Préconisant un style physique, il n’hésite pas à foncer au filet adverse et complète chacune de ses mises en échec. Bref, il possède tous les outils pour devenir un joueur d’impact au niveau supérieur.

Pierre Cholette, Directeur du CSR

Nathan Quinn – Avant – Riverains du Collège Charles-Lemoyne

Nathan est un avant qui possède un très bon coup de patin ainsi que des mains rapides. Il s’est beaucoup démarqué offensivement pour les Riverains cette année en finissant au deuxième rang de son équipe avec 15 buts et 32 points en 41 matchs.

Avec beaucoup de qualités offensives, Quinn est un joueur à surveiller pour le prochain repêchage de la LHJMQ. Il devra par contre améliorer son implication défensive s’il veut être un joueur plus complet au prochain niveau.

Frédéric Lévesque, Recruteur CSR

Jordan Shaw – Avant – Kensington Wild

Jordan est un avant efficace dans les deux sens de la patinoire qui peut jouer au centre ou à l’aile droite. Il a de bons instincts et a démontré sa capacité à contribuer à l’offensive. Il manie bien la rondelle et décoche rapidement ses tirs, mais il peut également exceller en défensive et tuer des pénalités. Jordan a montré des signes de ses capacités, mais pas de manière constante.

Un joueur très convoité au début de la saison, il n’a pas atteint le niveau qu’on attendait de lui. Il devra jouer avec plus d’intensité à chaque présence afin d’atteindre le prochain niveau. Jordan demeure un espoir intéressant qui possède un potentiel très élevé.

Corrado Micalef, Recruteur CSR de l’Île-du-Prince-Édouard

Philippe Veilleux – Avant – Riverains du Collège Charles-Lemoyne

Philippe est un ailier qui possède un grand talent et qui excelle à repérer les espaces libres en zones restreintes. Il est dangereux dans la zone payante grâce à son lancer précis, qu’il décoche rapidement. Veilleux a également gagné cet hiver la médaille de bronze aux Jeux du Canada avec Équipe Québec.

Intelligent et très habile sur ses patins, Philippe a une grande compréhension du jeu. Il prend de bonnes décisions au lieu de forcer des jeux et, grâce à son bon contrôle de la rondelle, il est capable de générer de l’attaque à la fois pour lui-même et pour ses coéquipiers. C’est le genre de joueur qui rend les autres meilleurs autour de lui.