En route vers le Repêchage LHJMQ | Espoirs d’avril 2022

Niko Boudreau — Gardien — Moose de Northern

Niko Boudreau a été très occupé devant son filet cette saison. Le gardien de but a fait face à 624 tirs et n’a accordé que 70 buts en saison régulière. Sa capacité à se mettre en position, peu importe la situation, signifie qu’il traite bien les rondelles provenant de tous les angles, non seulement en effectuant l’arrêt initial, mais aussi en s’assurant qu’il n’y ait pas de rebond.

Le fait que Boudreau a fait face à 40-50 tirs par match, et qu’il donnait tout de même une chance à son équipe de gagner leurs rencontres, est très impressionnant. Le jeune homme est bon pour gober les tirs et possède une capacité étonnante à capter des tirs provenant d’endroits difficiles sur la glace.

En plus de son jeu mental et de ses prouesses techniques, Boudreau possède également un bon gant et il est imposant entre les poteaux. Les habiletés techniques de Boudreau, jumelées à une bonne coordination œil-main, lui permettent de saisir la rondelle en plein vol avec facilité, même sur des tirs rapides et précis.

André Royer, Recruteur CSR du Nouveau-Brunswick

Dawson Grandy — Attaquant — U17 de Mount Academy

Dawson est un joueur offensif, mais peut jouer dans toutes les situations grâce à son très bon sens du jeu. Il est doté d’une bonne vision, d’excellentes aptitudes pour manier la rondelle, et d’une capacité à décocher rapidement ses tirs, ce qui fait de lui une menace constante en zone offensive. Il joue bien défensivement, est très bon pour récupérer les rondelles le long des bandes dans sa zone défensive et remporte la plupart de ses batailles pour la rondelle.

Il est un très bon patineur qui n’a pas peur de s’arrêter et de repartir grâce à son coup de patin explosif. Il joue avec beaucoup d’énergie et se donne à 100 % à chaque présence. Dawson est un espoir intéressant qui a connu une bonne saison, montrant une progression constante dans son jeu, un très bon signe pour son avenir.

Corrado Micalef, Recruteur CSR de l’Île-du-Prince-Édouard

Félix Plamondon — Défenseur — Blizzard du Séminaire Saint-François

Depuis le début de la saison, Félix a connu une belle progression et s’est bâti une excellente confiance. Il prend les bonnes décisions lorsque sur la glace et il effectue des premières passes efficaces. Sa mobilité et l’utilisation de son bâton font de lui un défenseur fiable dans la zone défensive.

Il doit travailler sur l’aspect physique de son jeu, mais son potentiel de progression est très intéressant pour une équipe junior qui veut avoir une brigade défensive complète et équilibrée.

Steve Gosselin, Recruteur CSR

Mathis Langevin — Gardien — Grenadiers de Châteauguay

Mathis est un gardien avec un très bon positionnement, qui fait constamment face au jeu. Il est calme et excelle sur les tirs francs en sa direction, ses mains étant constamment bien placées en avant de son corps. Il a travaillé fort sur ses déplacements latéraux au cours de la saison et a amélioré son sentiment d’urgence, ce qui lui a permis de connaître une bonne deuxième moitié de saison.

Il a connu une progression constante, et très intéressante, tout au long de la saison.

Maxime Ouellet, Spécialiste des Gardiens de but CSR

Ewan Cleary — Attaquant — Growlers de Pinnacle

Ewan est un attaquant fiable qui est bon des deux côtés de la rondelle et peut jouer à la fois à l’aile ou au centre. Cet attaquant polyvalent est naturellement fort, ce qui lui permet de remporter de nombreuses batailles dans toutes les zones.

Cleary déplace bien la rondelle et marque la plupart de ses buts autour du filet par des déviations et des rebonds, ce qui montre sa volonté d’aller dans des zones très fréquentées en tant que joueur U18 de première année. Fait amusant : il est le neveu de l’ancien champion de la Coupe Stanley, Dan Cleary.

Andrew Pearcey, Recruteur CSR de Terre-Neuve et Labrador

Connor Davis—Attaquant—Lions du Lac St-Louis

Ce rapide attaquant droitier possède une accélération de premier niveau. Il exécute à pleine vitesse et son lancer peut surprendre n’importe quel gardien. Il a progressé dans sa compréhension des petits détails et travaille à améliorer sa constance.

Il ne faut pas oublier que Connor était parmi les plus jeunes joueurs de la cuvée de 2006 cette année, mais il a déjà un bon physique et les recruteurs ont vu son potentiel de marqueur. Connor a tous les atouts pour surprendre au prochain niveau et rendre de précieux services à l’organisation qui jettera son dévolu sur lui au repêchage.

Benoît Payment, Recruteur CSR

Olivier Lemieux — Attaquant — Cantonniers de Magog

Olivier est un excellent joueur de hockey qui a connu une deuxième moitié de saison à la hauteur de son talent. De match en match, il s’améliore et joue avec plus de confiance. Olivier ne fait pas partie de la catégorie des joueurs avec des habiletés exceptionnelles, mais il peut contribuer autant défensivement qu’offensivement.

Il possède un bon coup de patin, un bon lancer, un bon physique et il est très impliqué dans toutes les situations de jeu. Lemieux est un guerrier avec un niveau de compétition très élevé. Il apporte de l’énergie et un aspect physique sur la glace, tout en étant un leader et un joueur responsable pour son équipe.

Frédéric Simard, Recruteur CSR

Alexandre Lallier — Attaquant — Vikings de Saint-Eustache

Malgré une saison entrecoupée de blessures, Alexandre a su se démarquer notamment par son jeu offensif. L’ailier des Vikings de Saint-Eustache possède une excellente vision de jeu et est créatif avec la rondelle. Ses mains rapides lui permettent d’exceller en zone restreinte et d’être une menace pour l’équipe adverse.

Possédant un bon coup de patin, il parvient à créer de l’espace pour lui et ses coéquipiers. Doté d’un petit gabarit, Alexandre devra travailler à bien gérer son intensité sur la glace afin de l’utiliser de façon efficace au prochain niveau.

Katerine Aubry-Hébert, Recruteuse CSR

Adam Fortier-Gendron — Défenseur — Phénix du Collège Esther-Blondin

Adam est un défenseur gaucher qui a percé l’alignement du Phénix lors de la saison 2020-2021, à seulement à 14 ans. Cependant, en raison de la Covid-19, nous n’avons pu le voir jouer. Cette saison cependant, il s’est comporté comme un réel vétéran, malgré ses 15 ans.

Adam est un bon patineur qui peut changer rapidement de direction pour battre à lui seul l’échec avant de l’adversaire. Il a une bonne lecture du jeu et ne force pas les choses offensivement. Il choisit les bons moments pour se porter à l’attaque, en plus d’être un quart-arrière sur le jeu de puissance. Ses choix de jeux et la qualité de ses passes frisent la perfection.

En défensive, il est solide sur ses patins et fort physiquement, ce qui lui permet de maîtriser ses adversaires. Souvent, il décide du rythme du match, ce qui lui permet d’être capable de disputer beaucoup de minutes durant une partie.

Daniel Noonan, Recruteur CSR

William Shields — Attaquant — Selects de Bishop Kearney

Après avoir transporté ses talents aux États-Unis cette saison, Will s’est fait connaître en menant le pays avec ses 114 points, dont 62 buts et 52 passes. Will combine un bon gabarit avec un bon coup de patin, une bonne vision et un bon sens du jeu, ce qui fait de lui une menace pour marquer et générer de l’offensive chaque fois qu’il saute sur la glace.

Will est un joueur très intelligent doté d’une excellente éthique de travail. Il joue de façon responsable, avec et sans la rondelle, et son QI hockey lui permet de contribuer dans tous les aspects du jeu. Will possède tous les attributs que l’on recherche chez un joueur qui cherche à passer au niveau supérieur et représente l’un des meilleurs espoirs du repêchage.