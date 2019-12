En route vers le Repêchage LHJMQ | Décembre 2019

À l’aube des fêtes, l’Albatros du Collège Notre-Dame s’est payé tout un cadeau de Noël en remportant le Challenge Midget AAA CCM qui avait lieu du côté de La Baie, au Saguenay-Lac-St-Jean. Je tenais à féliciter la formation de Mike Maclure pour ce bel exploit.

À l’image du tournoi Monctonian qui avait lieu le mois dernier du côté de Moncton, au Nouveau-Brunswick, le Challenge Midget AAA CCM a eu un impact important sur notre classement du mois de décembre puisqu’il s’agissait d’une autre belle opportunité pour les joueurs de se placer en vitrine.

Voici donc notre plus récent Top 10 des meilleurs espoirs en vue de la prochaine Séance de sélection de la LHJMQ. Fait à noter, les joueurs sont classés en ordre alphabétique .

Dylan Andrews – CG – Cole Harbour

Le hockey est de plus en plus rapide et les attaquants explosifs ont de plus en plus la cote. Avec 16 buts en 26 matchs jusqu’ici, Andrews connaît une solide saison avec le Wolfpack de Cole Harbour et fait partie des meilleurs joueurs offensifs de cette cuvée.

Donovan Arsenault – AD – Kensington

Ce ne fut pas un tournoi facile pour l’attaquant natif de Richmond, Île-du-Prince-Édouard, ni pour sa formation. Il a toutefois su tirer son épingle du jeu et a prouvé à tout le monde qu’il méritait d’être considéré dans le Top 10.

Leighton Carruthers – CG – Halifax

Malgré son absence au Challenge, Carruthers demeure l’un des meilleurs espoirs de cette cuvée. C’est un joueur excessivement dangereux en offensive qui fonctionne à plein régime dans les Maritimes cette saison. En 24 matchs, il a trouvé le fond du filet 17 fois en plus d’obtenir 12 aides.

Justin Côté – CG – Châteauguay

Le petit attaquant des Grenadiers continue de faire son bout de chemin vers un repêchage qui devrait le voir sortir parmi les premiers. Même s’il n’a pas connu un grand tournoi, il demeure une valeur sûre et il n’a pas du tout perdu de points lors du Challenge.

Vincent Filion – GG – Trois-Rivières

Filion est le tout premier gardien de but à faire son apparition dans notre Top 10. Il n’a concédé qu’un seul but lors du Challenge, et ce, en deux parties. Il est très calme devant sa cage et inspire confiance à ses coéquipiers lorsqu’il est d’office.

Maveric Lamoureux – DD – Jonquière

Lamoureux a démontré qu’il est prêt pour l’étape suivante. Lorsque les joueurs adverses s’approchent de son filet, ils savent qu’ils devront payer le prix lorsqu’il est sur la glace. Il possède une bonne tête de hockey et une relance très rapide.

Tristan Luneau – DD – Trois-Rivières

Plus la saison avance, plus Luneau est dominant. Il a été très solide au Challenge et est en train de prouver qu’il pourrait avoir un bel impact dans la LHJMQ, et ce, dès l’an prochain. C’est un excellent défenseur que les Estacades sont en train de développer.

Michael Mastrodomenico – DG – Laval-Montréal

Mastrodomenico est de retour dans le Top 10 puisqu’il a été un élément important pour sa formation lors du Challenge. Il est beaucoup plus conscient de son rôle avec le Rousseau-Royal et ça se voit dans sa confiance. Il est l’un des plus beaux patineurs parmi les défenseurs de cette cuvée.

Samuel Savoie – CG – Moncton

Savoie a confirmé sa position dans ce Top 10 avec une excellente présence au Challenge. Toujours extrêmement impliqué sur la glace, il est le genre de joueur tenace que chaque équipe de la LHJMQ rêve d’avoir dans sa formation.

Antonin Verreault – AG – Saint-Eustache

À l’image de Tristan Luneau, lui aussi prend de plus en plus de confiance et sa maturité physique commence à ressortir. Même s’il n’a pas produit énormément lors du Challenge, il fut une menace constante dans chacune de ses sorties.