En Route vers le Repêchage LHJMQ | Avril 2021

Malgré une visibilité très limitée en raison des circonstances exceptionnelles entourant la présente saison régulière, certains des meilleurs espoirs de la LHJMQ en provenance du Québec et des Maritimes ont fait de leur mieux pour attirer l’attention des dépisteurs régionaux.

En attente de la publication de la liste finale de la Centrale de soutien au recrutement de la LHJMQ, les espoirs de ce mois-ci sont listés dans aucun ordre particulier :

_

Xavier Farrah – Flyers de Moncton – Gardien

Xavier est un gardien avec une très bonne structure. Il est précis dans ses mouvements et fait constamment face à la rondelle. Sa lecture du jeu est à point alors que ses mains sont actives et bien positionnées devant son corps.

Il possède de bonnes jambes qui lui donnent de la vitesse et une bonne mobilité. Un des meilleurs espoirs à cette position dans les provinces de l’Atlantique, il a le potentiel pour devenir un solide gardien dans la LHJMQ. -Maxime Ouellet, Recruteur CSR, Gardiens de but

Bradley Nadeau – Caps de Fredericton – Centre

Bradley Nadeau a une façon de transformer les jeux difficiles en jeux faciles ou routiniers. Il va toujours à pleine vitesse et a une capacité d’analyser le jeu dans les trois zones qui est supérieure à la moyenne. Il est une menace offensive à chaque fois qu’il est sur la glace en raison de ses habiletés avec la rondelle, de son coup de patin et de sa combativité. C’est un formidable passeur et un fabricant de jeu qui possède également un puissant tir.

Sa taille a été remise en question tout au long de sa carrière, mais il ne faut pas trop de temps pour que cette faiblesse perçue soit discréditée. Son talent, son niveau de compétition et son intensité le distinguent des autres joueurs de son âge. -Craig Eagles, Recruteur CSR, Région du Nouveau-Brunswick

Natan Éthier – Vikings de St-Eustache – Ailier

Lors des parties du calendrier préparatoire, Natan a démontré montre beaucoup de maturité dans son jeu. Joueur gaucher, il est utilisé aussi bien à l’aile gauche qu’à l’aile droite et il prend de très bonnes décisions en phase défensive.

En zone neutre ou encore en situation de transition, il analyse rapidement l’information sur ses adversaires et ses coéquipiers et ajuste sa position défensive afin d’empêcher l’adversaire de progresser. En situation offensive, il appuie ses coéquipiers efficacement et prend de bonnes lectures des alternatives disponibles. De plus, il exécute rapidement, que ce soit pour passer ou lancer. -Claude Gosselin, Recruteur CSR, Région du Québec

Maxime Coursol – Vikings de St-Eustache – Ailier

Maxime est un attaquant droitier possédant de belles qualités offensives. Il contrôle bien la rondelle et est capable de se créer de l’espace offensivement. Il aime se placer devant le gardien de but adverse dans le but de lui obstruer la vue et faire dévier les rondelles. Il démontre du caractère et semble avoir du plaisir lorsqu’il se retrouve sur la glace.

Il possède une touche de marqueur, en plus d’être responsable dans les trois zones. Bien que son coup de patin ne soit pas le plus fluide, il demeure rapide et efficace. Maxime possède tout le potentiel pour évoluer au niveau supérieur. -Daniel Noonan, Recruteur CSR, Région du Québec

Étienne Morin – Voyageurs M18 du CIHA – Défenseur

Étienne Morin est un défenseur gaucher doté d’un bon gabarit qui aime transporter la rondelle et supporter l’attaque. Il possède un bon lancer, précis et bas, qu’il dirige souvent au filet. En langage d’hockey, il a une bonne première passe.

À court terme, il devra travailler sur son coup de patin – notamment son patin arrière, ses pivots et sa mobilité – pour espérer passer au niveau supérieur. Son positionnement sans la rondelle et son bâton actif en zone défensive sont des facettes de son jeu sur lesquelles il devra porter attention, ainsi que son engagement à défendre son territoire. Évoluant en Ontario ces deux dernières années, il a bénéficié d’une plus grande visibilité auprès des recruteurs en raison des mesures sanitaires différentes dans cette province. -Pierre Cholette, Directeur du CSR

Francis Durocher – Riverains du Collège Charles-Lemoyne – Défenseur

Francis est un défenseur avec beaucoup de potentiel. Il est efficace sur 200 pieds et exécute plusieurs détails durant une partie qui peuvent échapper aux yeux de plusieurs. Il est un défenseur déterminé qui accepte de se sacrifier pour sa formation. En 2019-2020, il a connu une excellente saison au niveau Bantam AAA en étant utilisé dans toutes les situations.

Le droitier possède des qualités dominantes tel que son sens du jeu, avec ou sans la rondelle. Il est très bon dans les situations à un-contre-un, possède un bâton actif et une excellente première passe. Pour améliorer son jeu, il devra quelque peu augmenter son niveau d’intensité. En très peu de temps, il a amélioré son jeu de pieds, sa vitesse et sa mobilité. Il a une éthique de travail irréprochable et son développent est impressionnant. -Frédéric Simard, Recruteur CSR, Région du Québec

Thomas Hébert – Grenadiers de Châteauguay – Défenseur

Défenseur droitier au physique imposant, Thomas possède plusieurs des qualités recherchées chez un arrière-garde. Il joue avec intensité et adore le jeu physique. Ses adversaires réalisent rapidement qu’il faut payer le prix avec lui devant le filet et dans les coins de patinoire.

Hébert exécute bien sa première passe et appuie avec parcimonie l’attaque. Il travaille continuellement à développer sa vitesse ainsi que sa mobilité. Il est définitivement un choix intéressant pour une équipe voulant améliorer son groupe de défenseurs. -Benoît Payment, Recruteur CSR, Région du Québec

Émile Duquet – Chevaliers de Lévis – Ailier

Joueur avec une bonne vitesse et une grande intensité, il est engagé et très responsable défensivement. Doté d’un bon tir des poignets, il génère de belles chances offensives et il aime attaquer le filet adverse. Il a une bonne lecture de jeu et vient toujours en appui à ses coéquipiers.

C’est le caractère de Duquet qui fait de lui un excellent compétiteur sur la glace. S’il continue de travailler sur ses habiletés, il sera définitivement un joueur qui aura sa chance dans la LHJMQ. -Steve Gosselin, Recruteur CSR, Gardiens de but

Jake Todd – Wolfpack de Cole Harbour – Centre

Jake est un fabricant de jeu dynamique qui joue avec beaucoup d’intensité. Dès qu’il se retrouve sur la glace, il trouve le moyen de se faire remarquer. Il est un compétiteur dans tous les aspects du jeu et joue plus gros que son physique porte à croire. Cela était évident cette saison puisqu’il a terminé deuxième meilleur marquer de la NSU18MHL en tant que recrue.

Son talent de haut niveau, jumelé à son QI de hockey élevé, lui permettent de contrôler le jeu. Il a la capacité de faire la différence à chaque présence en utilisant sa créativité et ses habiletés avec la rondelle pour créer des opportunités pour lui-même et ses coéquipiers. Le talent, l’éthique de travail et le patinage de Jake font de lui un espoir très intrigant. -Taylor Burke, Recruteur CSR, Région de la Nouvelle-Écosse