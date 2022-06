Dumais des Mooseheads et Hulton des Islanders remportent des Prix de la LCH

Les Prix de la LCH ont été remis mardi soir à Saint John, au Nouveau-Brunswick, et deux membres de la LHJMQ ont reçu de la reconnaissance à l’échelle nationale pour leur excellente saison 2021-2022.

L’attaquant des Mooseheads d’Halifax, Jordan Dumais, a remporté le Prix de l’Esprit sportif de la LCH. Dumais vient de conclure une magnifique campagne dans laquelle il a marqué 39 buts et ajouté 70 mentions d’aide en 68 parties. Un des attaquants les plus utilisés chez les Mooseheads, le natif de l’Île-Bizard n’a passé seulement que six minutes au banc des punitions cette saison.

L’entraineur-chef des Islanders de Charlottetown, Jim Hulton, a mis la main sur le Prix Brian Kilrea d’entraîneur de l’année. L’entraineur de 53 ans originaire de Kingston, en Ontario, était derrière un banc de la LHJMQ pour une septième saison consécutive et a mené son équipe vers une campagne de 103 points (48-13-7-0). Les Islanders ont également terminé au troisième rang pour les buts marqués (283) et deuxième au chapitre des buts concédés (179). Les unités spéciales de Hulton ont également joué un rôle important dans les succès de l’équipe ; l’avantage numérique (26.2%) était classé au cinquième rang de la ligue, alors que le désavantage numérique a été le plus efficace de la LHJMQ cette saison (84,3%).