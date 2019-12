Dévoilement du groupe d’entraineurs pour le Challenge Midget AAA CCM 2019

Six entraineurs ont été sélectionnés pour diriger les équipes d’étoiles Midget Espoir et scolaire de la LHJMQ qui compétitionneront cette semaine au Challenge Midget AAA CCM à La Baie.

Éric L’Italien

Ancien joueur du circuit Courteau, Éric L’Italien en est à sa deuxième année à la barre de l’Équipe Étoile Scolaire. Il a évolué dans la LHJMQ de 1999 à 2004, en passant par Rouyn, Rimouski et Québec. Pour lui, les études ont toujours été une priorité. Il a d’ailleurs gagné le trophée Marcel-Robert remis au meilleur étudiant-athlète au sein de la LHJMQ. Maintenant avocat de métier, Éric est le parfait candidat pour montrer le chemin à ces jeunes athlètes de niveau scolaire. Ses nombreuses expériences comme entraineur dans les rangs mineurs, ainsi que dans les écoles de hockey sauront sans aucun doute amener les jeunes à un autre niveau.

Claude Boivin

Ancien joueur des Flyers de Philadelphie ayant été repêché 14e au total lors du repêchage de la LNH de 1988, Claude Boivin n’en est pas à sa première année derrière le banc. Après neuf ans au Collège de Lévis en tant qu’entraineur dans les catégories M13 à M18, Claude s’est finalement installé depuis trois ans à la barre du M18 majeur. L’ancien joueur des Voltigeurs de Drummondville et des Titans de Laval est aussi au sein de la structure LHPS depuis plus de quatre ans. Le personnage du film 1987 n’en est donc pas à ces premiers pas dans les réseaux scolaires, et il sera sans doute une pièce importante lors de ce tournoi.

Simon Coudé

Les débuts comme entraineur de Simon se sont faits il y a de cela 13 ans, passant d’adjoint à entraineur-chef dans les rangs mineurs, et ce, dès l’âge de 18 ans. C’est à cet instant que son désir de se développer en tant qu’entraineur a pris forme. Dans la même année, il a donc pris en charge une autre équipe en Sport-Études en plus de son contrat Midget Espoir. Après plusieurs années à se promener entre les catégories et les villes, il détient depuis maintenant cinq ans les postes d’entraineur-chef du Programme Mustangs Hockey à Saguenay, de coordonnateur adjoint et d’entraineur-chef de l’équipe Juvénile D1. L’expérience de Simon au sein des joueurs scolaires sera sans aucun doute faire briller nos jeunes hockeyeurs lors du ce prestigieux événement

Marc Bureau

Ayant évolué 15 ans dans la LNH au sein des organisations de Calgary, Minnesota, Tampa Bay, Philadelphie et Montréal, Marc Bureau en est à sa deuxième année en tant qu’entraineur-chef de l’équipe Midget Espoir au Challenge Midget AAA. Gagnant de la Coupe du Président en 1987 avec les Chevaliers de Longueuil, il possède un excellent bagage. Après avoir été entraineur pour le Collège Laflèche dans le Junior AAA, Marc a enchaîné les années dans le hockey mineur de Trois-Rivières. C’est sans aucun doute que le 92e meilleur marqueur de toute l’histoire de la LHJMQ amènera de l’expérience à son équipe.

Joël Perrault

Ancien joueur de la LNH et de la AHL, Joël Perrault a évolué durant 13 années dans le hockey professionnel faisant notamment le saut en Europe. Ayant évolué dans la LHJMQ durant trois saisons avec le Drakkar de Baie-Comeau, Joël s’est fait remarquer lors de sa dernière année dans le circuit Courteau en rapportant le Trophée Jean-Béliveau (meilleur marqueur) et Michel-Brière (joueur le plus utile). Repêché par Anaheim en 2001, Joël en est à sa quatrième saison en tant qu’entraineur dans le Midget Espoir. Ayant aussi participé à de nombreux événements d’Hockey Québec comme entraineur, Joël jouera un rôle crucial au sein de l’équipe cette année.

Steve Thériault

C’est l’entraineur-chef des Espoirs du Saguenay Lac-Saint-Jean, Steve Thériault, qui viendra compléter le personnel d’entraineur pour l’équipe Espoir. Lors de ses cinq dernières années, Steve était à la barre des Élites de Jonquière au niveau Midget AAA, lui qui a d’ailleurs gagné ce même Challenge en 2017. Entraineur de l’année en 2016 au sein du circuit Midget AAA, il a fait partie de la structure intégrée des Élites de Jonquière de 2016 à 2018. Ayant valsé entre les ligues Midget Espoir et AAA, qui de mieux placé pour enseigner à nos jeunes et les développer qu’un ancien gagnant de l’événement ?

Maxime Ouellet

Entraineur des gardiens depuis le tout début au sein des équipes formées par la LHJMQ lors du Challenge Midget AAA, Maxime Ouelette est un morceau important dans le personnel d’entraineur. Ancien gardien des Remparts de Québec et des Huskies de Rouyn-Noranda, Maxime s’occupe des gardiens des deux formations. Repêché 22ième en 1999 par les Flyers de Philadelphie, Maxime met corps et âme afin de conseiller et soutenir nos gardiens tout au long de ce tournoi. Membre du Centre de Soutien au Recrutement à la Ligue de Hockey Junior Major du Québec, Maxime joue un rôle primordial dans le développement de nos gardiens au Québec.