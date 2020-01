Dévoilement des formations pour le Match des Meilleurs Espoirs Kubota de la LCH/LNH 2020

Toronto (Ontario) – La Ligue canadienne de hockey en association avec le Bureau central de dépistage de la Ligue nationale de hockey a annoncé la composition des formations pour le Match des Meilleurs Espoirs Kubota de la LCH/LNH 2020, qui sera disputé le jeudi 16 janvier à Hamilton en Ontario.

Les 40 joueurs invités de la Ligue de l’Ontario, de la Ligue de l’Ouest et de la Ligue de hockey junior majeur du Québec sélectionnés par les clubs de la LNH pour participer à la 25e édition de ce rendez-vous annuel réunissant les meilleurs joueurs admissibles au prochain Repêchage de la LNH ont été répartis au sein de l’Équipe Blanc et de l’Équipe Rouge par le Bureau central de dépistage de la LNH.

Meilleur marqueur de la LCH, Alexis Lafrenière de l’Océanic de Rimouski, qui brille actuellement avec l’Équipe nationale junior du Canada, vient en tête de lice de l’Équipe Blanc qui compte six joueurs ayant reçu la cote ‘A’ du Bureau central de dépistage de la LNH dans la liste de novembre des espoirs à surveiller. Parmi ces joueurs, on retrouve un trio d’athlètes ayant participé au Camp de sélection d’Équipe Canada, notamment le défenseur Braden Schneider (Wheat Kings de Brandon) et les attaquants Cole Perfetti (Spirit de Saginaw) et Connor Zary (Blazers de Kamloops). Ils seront accompagnés de talents du Championnat du monde junior, soit le gardien slovaque Samuel Hlavaj (Phoenix de Sherbrooke) et de l’attaquant tchèque Jaromir Pytlik (Greyhounds de Sault Ste. Marie). Pas moins de 16 formations de la LCH sont représentées au sein de l’Équipe Blanc, notamment six de la Ligue de l’Ontario, six de la Ligue de l’Ouest et quatre de la LHJMQ. Schneider jouera avec son coéquipier des Wheat Kings Ridly Greig, Pytlik avec son coéquipier des Greyhounds Ryan O’Rourke, et Zary avec son coéquipier des Blazers Dylan Garand. L’Équipe Blanc comprend aussi deux joueurs des Cataractes de Shawinigan, soit les attaquants Mavrik Bourque et Vasily Ponomarev.

Pas moins de 10 joueurs ayant reçu la cote ‘A’ figurent au sein de l’Équipe Rouge, notamment les membres de l’Équipe nationale junior du Canada Quinton Byfield (Wolves de Sudbury), Jamie Drysdale (Otters d’Érié) et Dawson Mercer (Voltigeurs de Drummondville). Le gardien d’Équipe Canada Nico Daws (Storm de Guelph) jouera aussi avec l’Équipe Rouge tout comme le meilleur marqueur de la Ligue de l’Ontario Marco Rossi (67’s d’Ottawa). Un total de 17 clubs de la LCH seront représentés au sein de l’Équipe Rouge, notamment huit de la Ligue de l’Ontario, six de la Ligue de l’Ouest et trois de la LHJMQ. Rossi jouera aux côtés de son coéquipier des 67’s Jack Quinn, Mercer jouera avec son coéquipier et défenseur des Voltigeurs Thimo Nickl et Antonio Stranges jouera avec son coéquipier des Knights de London Luke Evangelista.

Trois clubs de la LCH compteront des membres de leur formation au sein de chacune des deux équipes qui s’affronteront dans ce match, soit Byfield contre son coéquipier des Wolves de Sudbury Jack Thompson, tandis qu’une paire de joueurs des Raiders de Prince Albert et des Spitfires de Windsor seront aussi face à face à l’occasion de cette rencontre, soit Kaiden Guhle et Will Cuylle d’Équipe Blanc contre Ozzy Wiesblatt et Jean-Luc Foudy d’Équipe Rouge.

Équipe Blanc sera dirigée par George Burnett (Storm de Guelph) et Trevor Letowski (Spitfires de Windsor), tandis qu’Équipe Rouge sera dirigée par Rob Wilson (Petes de Peterborough) et Vince Laise (Bulldogs de Hamilton).

Formations du Match des Meilleurs Espoirs Kubota de la LCH/LNH 2020

*indique des joueurs ayant reçu la cote ‘A’ des espoirs de sélection au premier tour

Équipe Blanc

Gardiens

Dylan Garand (Blazers de Kamloops)

Samuel Hlavaj (Phoenix de Sherbrooke)

Défenseurs

Kaiden Guhle (Raiders de Prince Albert)*

Ryan O’Rourke (Greyhounds de Sault Ste. Marie)

Luke Prokop (Hitmen de Calgary)

Braden Schneider (Wheat Kings de Brandon)*

Christoffer Sedoff (Rebels de Red Deer)

Jack Thompson (Wolves de Sudbury)

Attaquants

Mavrik Bourque (Cataractes de Shawinigan)

Brandon Coe (Battalion de North Bay)

Will Cuylle (Spitfires de Windsor)*

Tyson Foerster (Colts de Barrie)

Ryan Francis (Eagles du Cap-Breton)

Ridly Greig (Wheat Kings de Brandon)

Seth Jarvis (Winterhawks de Portland)

Alexis Lafrenière (Océanic de Rimouski)*

Cole Perfetti (Spirit de Saginaw)*

Vasiliy Ponomarev (Cataractes de Shawinigan)

Jaromir Pytlik (Greyhounds de Sault Ste. Marie)

Connor Zary (Blazers de Kamloops)*

Personnel

Entraîneur-chef – George Burnett (Storm de Guelph)

Entraîneur associé – Trevor Letowski (Spitfires de Windsor)

Thérapeute du sport – Amy Mausser (Sting de Sarnia)

Gérant de l’équipement – J.R. Grant (Spitfires de Windsor)

Équipe Rouge

Gardiens

Nico Daws (Storm de Guelph)

Brock Gould (Royals de Victoria)

Défenseurs

Lukas Cormier (Islanders de Charlottetown)

Jamie Drysdale (Otters d’Érié)*

Thimo Nickl (Voltigeurs de Drummondville)

Jérémie Poirier (Sea Dogs de Saint John)*

Kasper Puutio (Broncos de Swift Current)

Donovan Sebrango (Rangers de Kitchener)

Attaquants

Quinton Byfield (Wolves de Sudbury)*

Luke Evangelista (Knights de London)

Jack Finley (Chiefs de Spokane)

Jean-Luc Foudy (Spitfires de Windsor)*

Dawson Mercer (Voltigeurs de Drummondville)*

Jake Neighbours (Oil Kings d’Edmonton)

Jacob Perreault (Sting de Sarnia)*

Jack Quinn (67’s d’Ottawa)*

Marco Rossi (67’s d’Ottawa)*

Justin Sourdif (Giants de Vancouver)*

Antonio Stranges (Knights de London)*

Ozzy Wiesblatt (Raiders de Prince Albert)

Personnel

Entraîneur-chef – Rob Wilson (Petes de Peterborough)

Entraîneur associé – Vince Laise (Bulldogs de Hamilton)

Thérapeute du sport – JP Laciak (Bulldogs de Hamilton)

Gérant de l’équipement – Kasey LaMorre (Bulldogs de Hamilton)

Le Match des Meilleurs Espoirs Kubota de la LCH/LNH 2020 est fièrement appuyé par Kubota Canada, son nouveau partenaire principal et ses partenaires associés CIBC, Kia Canada et Cooper Tires. Le match sera diffusé en direct au Canada sur les ondes de Sportsnet et de TVA Sports et aux États-Unis sur NHL Network.

Les billets sont en vente pour le Match des Meilleurs Espoirs Kubota de la LCH/LNH 2020 sur ticketmaster.ca ou composez le 855-985-4357. Pour les demandes de groupes et autres promotions, veuillez contacter les Bulldogs de Hamilton au 905-529-8500.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site http://meilleursespoirskubota.ca/.

À propos de Kubota Canada ltée

Kubota Canada ltée (KCL) est une filiale de Kubota Corporation, un fabricant de tracteurs et d’équipements lourds établi à Osaka, au Japon. KCL commercialise et distribue la machinerie agricole et l’équipement conçu et fabriqué par Kubota, comprenant une gamme complète de tracteurs d’une puissance pouvant atteindre 210 chevaux-vapeur, d’accessoires à la hauteur de la performance de ses produits, d’équipements compacts et utilitaires destinés à la construction, à l’aménagement paysager et aux travaux publics, d’équipements résidentiels pour la tonte de pelouse et les travaux jardiniers, de machinerie pour les foins et d’épandeurs, de produits commerciaux d’entretien de pelouse ainsi que de véhicules utilitaires. Pour obtenir de la documentation relative aux produits ou une liste des concessionnaires, visitez kubota.ca