Dévoilement des formations de l’Équipe Rouge et de l’Équipe Blanc pour le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022

La Ligue canadienne de hockey a annoncé aujourd’hui la composition des équipes et l’identité des capitaines pour le Match des Meilleurs Espoirs de la LCH/LNH Kubota 2022 qui sera disputé le mercredi 23 mars au Memorial Auditorium de Kitchener en Ontario.

Les 40 joueurs de la Ligue de l’Ontario, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de la Ligue de L’Ouest ont été répartis au sein d’Équipe Rouge, dont le capitaine sera le joueur de centre Shane Wright des Frontenacs de Kingston, le premier choix projeté du Repêchage de la LNH en 2022, et au sein d’Équipe Blanc , dont le capitaine sera le défenseur des Warriors de Moose Jaw Denton Mateychuk, qui figure au neuvième rang des espoirs nord-américains selon le Bureau central de dépistage de la LNH.

Aux côtés de Wright au sein de l’Équipe Rouge, les adjoints au capitaine seront Maveric Lamoureux (Voltigeurs de Drummondville) et Ty Nelson (Battalion de North Bay), tandis que Jake Karabela des Thunderbirds de Seattle et Tristan Luneau des Olympiques de Gatineau seront les adjoints du capitaine Mateychuk dans l’uniforme de l’Équipe Blanc.

*Rang parmi les patineurs nord-américains au Classement de mi-saison du Bureau central de dépistage de la LNH entre parenthèses.

L’Equipe Rouge

Attaquants

(86) Maxim Barbashev – Wildcats de Moncton

(51) Josh Filmon – Broncos de Swift Current

(11) Luca Del Bel Belluz – Steelheads de Mississauga

(35) David Goyette – Wolves de Sudbury

(43) Jordan Gustafson – Thunderbirds de Seattle

(47) Hunter Haight – Colts de Barrie

(34) Fraser Minten – Blazers de Kamloops

(23) Matthew Poitras – Storm de Guelph

(3) Matthew Savoie – ICE de Winnipeg

(50) Matthew Seminoff – Blazers de Kamloops

(1) Shane Wright – Frontenacs de Kingston (C)

(27) Danny Zhilkin – Storm de Guelph

Défenseurs

(36) Michael Buchinger – Storm de Guelph

(39) Jorian Donovan – Bulldogs de Hamilton

(42) Isaiah George – Knights de London

(20) Kevin Korchinski – Thunderbirds de Seattle

(15) Maveric Lamoureux –Voltigeurs de Drummondville (A)

(25) Ty Nelson – Battalion de North Bay (A)

Gardiens

(26G) Reid Dyck – Broncos de Swift Current

(2G) Ivan Zhigalov – Phoenix de Sherbrooke



L’Équipe Blanc

Attaquants

(19) Owen Beck – Steelheads de Mississauga

(33) Jagger Firkus – Warriors de Moose Jaw

(16) Nathan Gaucher – Remparts de Québec

(62) Ruslan Gazizov – Knights de London

(4) Conor Geekie – ICE de Winnipeg

(61) Jake Karabela – Storm de Guelph (A)

(29) Paul Ludwinski – Frontenacs de Kingston

(28) Bryce McConnell-Barker – Greyhounds de Sault Ste. Marie

(46) Vinzenz Rohrer – 67’s d’Ottawa

(13) Matyas Sapovaliv – Spirit de Saginaw

(85) Reid Schaefer – Thunderbirds de Seattle

(89) Antonin Verreault – Olympiques de Gatineau

Défenseurs

(30) Mats Lindgren – Blazers de Kamloops

(10) Tristan Luneau – Olympiques de Gatineau (A)

(9) Denton Mateychuk – Warriors de Moose Jaw (C)

(5) Pavel Mintyukov – Spirit de Saginaw

(21) Owen Pickering – Broncos de Swift Current

(49) Noah Warren – Olympiques de Gatineau

Gardiens

(7G) Mason Beaupit – Chiefs de Spokane

(1G) Tyler Brennan – Cougars de Prince George

Pas moins de 18 de ces joueurs proviennent de formations de la Ligue de l’Ontario, contre 15 de la Ligue de l’Ouest et sept de la LHJMQ. De plus, 23 clubs de la LCH sont représentés par au moins un joueur, notamment le Storm de Guelph (4), les Olympiques de Gatineau (3), les Blazers de Kamloops (3), les Thunderbirds de Seattle (3) et les Broncos de Swift Current (3), tandis que 11 clubs sont représentés par plus d’un joueur.

Jeff « O-Dog » O’Neill de l’émission TSN OverDrive sera derrière le banc de l’Équipe Blanc. Il sera secondé par Al’s Brother, la légende de la LCH Brian Kilrea, du conseiller des opérations hockey des 67’s d’Ottawa Bert O’Brien, l’entraîneur-chef du Storm de Guelph George Burnett, le responsable de l’équipement Jake McKercher et la thérapeute sportive Brie Donelson. Les entraîneurs de l’Équipe Rouge seront Jamie « Noodles » McLennan, également de l’émission TSN OverDrive. Il sera accompagné par Bryan Hayes, coanimateur de TSN OverDrive, Derek Roy, ancien des Rangers de Kitchener et champion de la Coupe Memorial, Mike McKenzie, entraîneur-chef des Rangers, Dan Lebold, responsable de l’équipement et Cory Birk, thérapeute sportif.

La majorité des billets pour le Match des Meilleurs Espoirs Kubota de la LCH/LNH 2022 sont déjà vendus et les règles sanitaires devraient permettre de remplir l’aréna au maximum de sa capacité. Les amateurs sont donc invités à se procurer des billets dès maintenant en ligne à kwtickets.ca , par téléphone au 1-800-265-8977 ou au 519-578-1570, ou à la billetterie du Centre In the Square située au 101, rue Queen Nord, Kitchener (du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h, le samedi, de 10 h à 14 h, par téléphone seulement ; pour faire des achats en personne pendant ces heures, veuillez envoyer un courriel à boxoffice@centreinthesquare.com), et au Memorial Auditorium situé au 400, East Avenue, Kitchener (les jours de match, de 16 h à 20 h, ou composez le 519-741-2699 pour faire des achats en personne pendant les heures d’ouverture les autres jours de la semaine). Les billets numériques pour la date initialement prévue seront automatiquement mis à jour. Les billets imprimés seront valides même si le match a été reporté à une nouvelle date.

Le Match des Meilleurs Espoirs 2022 Kubota de la LCH/LNH sera diffusé en direct du Memorial Auditorium sur RDS, TSN, TSN.ca, l’application TSN, et RDS le mercredi 23 mars à 20 h (heure de l’Est). Pour plus d’informations, visitez kubotatopprospects.ca.