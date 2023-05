Dévoilement de l’ordre de sélection du Repêchage international de la LCH 2023

Les Otters d’Érié de la Ligue de l’Ontario sélectionneront au tout premier rang du Repêchage international de la LCH 2023 qui se déroulera le 5 juillet 2023 à compter de 11 h (HE).

Érié a complété la saison 2022-2023 avec une fiche de 21-40-2-5 pour une récolte de 49 points en 68 matchs.

Les Otters ont profité de leur choix de premier tour en 2022 pour réclamer l’attaquant slovaque Ondrej Molnar, qui a rejoint les rangs du club peu avant la pause des Fêtes. Molnar, qui a été la cinquième sélection au total, a disputé 34 matchs avec les Otters et a récolté 19 points, dont quatre buts. La Centrale de dépistage de la LNH classe Molnar au 129e rang chez les patineurs nord-américains en vue du Repêchage de la LNH en 2023. Érié n’a pas utilisé son choix de deuxième tour en 2022.

Les Otters ont obtenu le premier rang du Repêchage international de la LCH 2023 après avoir remporté la loterie du Repêchage de la Ligue de l’Ontario 2023. Au deuxième tour, Niagara et Érié retournent à leur rang prévu au repêchage sur la base du classement de saison régulière de la Ligue de l’Ontario en 2022-2023.

Le Titan d’Acadie-Bathurst détient le deuxième choix au total après avoir affiché un bilan de 20-40-5-3 en 2022-2023. Le Titan a sélectionné l’attaquant suédois Markas Samenas à l’aide de son 39e choix du Repêchage international de la LCH 2022 et celui-ci a enfilé l’uniforme à 55 reprises avec Acadie-Bathurst, inscrivant six buts et 13 points. Le club a aussi sélectionné le défenseur letton Peteris Bulans au 99e rang au total, mais ce dernier n’a disputé que deux rencontres avec le Titan avant d’être échangé à Chicoutimi, où il a participé à 29 affrontements.

Les Oil Kings d’Edmonton de la Ligue de l’Ouest ont le troisième choix au total après avoir terminé la saison 2022-2023 avec une fiche de 10-54-4. Les champions de la Coupe Ed Chynoweth 2022 ont réclamé l’attaquant allemand Luca Hauf au 59e rang en 2022 et celui-ci a ensuite enregistré 21 points, dont cinq buts, en 45 matchs. Hauf a par ailleurs représenté l’Allemagne au Championnat du monde junior de l’IIHF 2023. Les Oil Kings n’ont pas utilisé leur deuxième choix l’an dernier.

Comme c’était le cas il y a un an, les joueurs russes et bélarusses seront inadmissibles en vue Repêchage international de la LCH 2023. À l’occasion du Repêchage international de la LCH 2023, les joueurs qui ont résidé en Russie ou en Biélorussie à un moment ou l’autre au cours des 24 derniers mois ne pourront être sélectionnés. Les seules exceptions seront les joueurs russes ou biélorusses qui ont auparavant été sélectionnés par un club de la LCH et qui ont ensuite été effacés avant ou à la date limite établie en 2023.

Au cours des trois dernières saisons, le Repêchage international de la LCH a permis la sélection d’un grand nombre de joueurs qui ont ensuite été réclamés à l’occasion du Repêchage de la LNH, tels que Maxim Barbashev (Moncton / NY Rangers), Jakub Brabenec (Charlottetown / Vegas), Fabian Lysell (Vancouver / Boston), Samuel Knazko (Seattle / Columbus), Pavel Mintyukov (Saginaw / Anaheim), Matvey Petrov (North Bay / Edmonton), Servac Petrovsky (Owen Sound / Minnesota), Vinzenz Rohrer (Ottawa / Montréal), Martin Rysavy (Moose Jaw / Columbus), Matyas Sapovaliv (Saginaw / Vegas), David Spacek (Sherbrooke / Minnesota) et Stanislav Svozil (Regina / Columbus).

Ordre de sélection du Repêchage international de la LCH 2023