Détails de la Webdiffusion 2020-2021 de la LHJMQ

La Ligue de hockey junior majeur du Québec, en partenariat avec Endeavor Streaming, Rogers et Vidéotron, lance la webdiffusion 2020-2021 pour offrir aux partisans l’occasion de regarder leurs équipes favorites en ligne.

Les partisans sont invités à se rendre au qmjhl.neulion.com/qmjhl pour se procurer leur forfait afin d’être témoins de chaque minute d’action de la saison régulière.

Toutes les parties peuvent être visionnées à partir de la plupart des navigateurs web, en plus des différents appareils mobiles via l’application LHJMQ Direct, téléchargeable gratuitement sur l’App Store et sur Google Play Store.

Voici les tarifs pour les deux options de webdiffusion disponibles:

Tout accès mensuel $39,99 Partie individuelle $7,99

Afin de consulter la configuration minimale requise pour profiter au maximum de l’expérience LHJMQ Direct, veuillez visiter la section Aide du site web de diffusion d’Endeavor.