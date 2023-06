Desnoyers et Guité, les irréductibles Gaulois

Pour une première fois en 15 ans, les deux premiers joueurs réclamés à la Séance de sélection de la LHJMQ présentée par Fenplat proviennent d’une même équipe. En 2008, ces sélections étaient celles du duo des Hounds de Notre Dame, le défenseur Brandon Gormley (Moncton) et le joueur de centre Sean Couturier (Drummondville).

Aujourd’hui, c’est au tour des attaquants Caleb Desnoyers (Moncton) et Émile Guité (Chicoutimi), tous deux des Gaulois de Saint-Hyacinthe, d’occuper les deux premiers rangs du repêchage de 2023.

Ces choix étaient en quelque sorte annoncés, puisque les deux joueurs étaient les deux étudiants-athlètes les mieux classés de la liste finale du Centre de soutien au recrutement (CSR) de la LHJMQ publiée le mois dernier. Cette journée marque donc officiellement la séparation de ces deux amis et coéquipiers, qui évoluaient dans les mêmes couleurs depuis les rangs M13.

« On s’en parlait déjà, mais au-delà de ne plus jouer pour la même équipe, on est très fiers l’un pour l’autre aujourd’hui », a indiqué Desnoyers. « C’est vrai que ça va être un peu bizarre, mais ça va donner lieu à un autre style de compétition », a lancé Guité. « Je suis certain qu’on va se texter assez régulièrement en cours de saison. »

Desnoyers et Guité étaient sur la patinoire au Championnat national des clubs M18 quand la loterie de ce Repêchage 2023 de la LHJMQ a eue lieu.

« J’avais vraiment hâte de connaître l’ordre de sélection et un membre du personnel de l’équipe m’a avisé dès que la nouvelle a été connue », raconte Desnoyers. « Je ne pouvais pas souhaiter me retrouver avec une meilleure organisation ».

La franchise des Wildcats de Moncton n’est pas étrangère à Caleb Desnoyerss et à sa famille. Son frère Elliot, un autre produit des Gaulois, est passé par Moncton (18e choix en 2018) en route vers sa sélection par les Flyers de Philadelphie au cinquième tour du Repêchage 2020 de la LNH. Leur oncle, Simon Laliberté, a également été un choix de première ronde des Wildcats, agissant notamment à titre de capitaine lors de la saison 1999-2000.

En prononçant le nom de Desnoyerss, les Wildcats ont fait du Maskoutain de 16 ans le premier joueur des Gaulois réclamé au tout premier rang, un an après que les Tigres de Victoriaville aient jeté leur dévolu sur le gardien de but Gabriel D’Aigle au deuxième rang en 2022.

« Je crois que (nos rangs de sélection) sont le reflet de la saison qu’on a connu avec les Gaulois, donc cet honneur retombe sur tous les joueurs de l’équipe et sur toute l’organisation à Saint-Hyacinthe », a indiqué Guité.

En 2015, les Grenadiers de Châteauguay avaient passé proche de voir leurs deux meilleurs espoirs sortir aux deux premiers rangs du repêchage de la LHJMQ. Cependant, le joueur de centre Antoine Morand (Acadie-Bathurst) et l’ailier Maxime Comtois (Victoriaville) avaient finalement été sélectionnés au deuxième et troisième rang, derrière un certain Joseph Veleno des Lions du Lac St-Louis. Ce dernier avait obtenu le statut de joueur exceptionnel avant d’être choisi premier au total par les Sea Dogs de Saint John.