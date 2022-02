Des records à la portée de certains joueurs en deuxième moitié de saison

Les fervents amateurs de la LHJMQ sont heureux depuis le 4 février dernier alors que l’action a repris de plus belle dans le circuit.

Non seulement la lutte sera féroce au classement durant la deuxième moitié de saison, mais en examinant de plus près quelques-unes des statistiques, on s’aperçoit que certaines marques pourraient être battues d’ici la fin du calendrier régulier.

En voici quelques-unes des plus importantes.

Plus de points par un joueur des Islanders de Charlottetown (Franchise/Saison)

Le centre Xavier Simoneau des Islanders est remarquable cette année avec une récolte de 55 points en 28 matchs. S’il poursuit sur sa lancée, il pourrait connaître une campagne de plus de 130 points et, du même coup, fracasser la marque de Ben Duffy qui en avait eu 110 au compteur en 2012-2013.



Plus de points par un défenseur des Islanders de Charlottetown (Franchise/Saison)

Toujours chez les Islanders, le pilier à la ligne bleue Lukas Cormier poursuit sur sa lancée offensive de la saison dernière. En 30 rencontres cette année, le « quart-arrière » a obtenu 42 points. Il s’avère être une menace pour ainsi devancer le record de 71 points de Marc-André Gragnani, établi en 2005-2006. À ce rythme, le natif de Sainte-Marie-de-Kent, N.-B., pourrait friser la barre des 100 points d’ici le mois de mai.



Meilleure moyenne de buts alloués d’un gardien des Olympiques de Gatineau (Franchise/Saison)

Le cerbère de 20 ans Rémi Poirier semble profiter de son expérience dans le circuit Courteau pour s’attirer les réflecteurs cette saison. Il est littéralement fumant devant sa cage, comme en témoigne son actuelle moyenne de buts alloués de 2.40. Celui qui détient le record pour la meilleure moyenne de buts alloués en une saison devant le filet des Olympiques est Mathieu Bellemare, lui qui a établi la marque en 2015-2016 avec une moyenne de 2.43. Il n’y pas de doute que son record pourrait fondre comme neige au soleil durant les prochains mois.



Plus de points par un joueur des Sea Dogs de Saint John (Franchise/Saison)

L’ailier droit William Dufour, qui appartient aux Islanders de New York, leur donne raison d’avoir jeté leur dévolu sur lui lors du repêchage de 2020. L’attaquant trône au sommet des pointeurs de la LHJMQ avec 58 points en 33 joutes. À ce rythme, il pourrait obtenir près de 120 points d’ici la fin de la saison régulière. Le natif de Québec pourrait ainsi surpasser le record de franchise d’un certain Jonathan Huberdeau, lui qui totalisait 105 points en 2010-2011.



Plus de points par un joueur du Phœnix de Sherbrooke (Franchise/Saison)

Joshua Roy a attiré l’attention lors de son passage au camp d’entraînement des Canadiens de Montréal l’automne dernier et sa confiance semble être dans le tapis depuis. Ses 58 points en 31 matchs menacent sérieusement le record de franchise de 92 points orchestré par Félix Robert en 2019-2020. À son rythme actuel, Roy est en voie d’accumuler plus de 125 points d’ici la fin de la campagne.