Des personnalités de renom du hockey s’affronteront dans le tournoi de la eCoupe Memorial présenté par Kia

Toronto (Ontario) – La Ligue canadienne de hockey est fière d’annoncer l’identité de quatre invités de renom qui participeront à la première édition du tournoi de la eCoupe Memorial présenté par Kia.

Sam Cosentino est un analyste de hockey junior bien connu et un expert sur le repêchage de la LNH. Après avoir profité d’une bourse d’études pour jouer au baseball à l’Université de Spring Arbor au Michigan, Cosentino a ensuite migré vers le monde de la diffusion à titre de commentateur pour la Ligue canadienne de baseball, de commentateur pour les matchs des Expos de Montréal, puis de journaliste sur le terrain pour les Blue Jays de Toronto au profit du réseau Sportsnet. Cosentino a percé dans le monde du hockey dans le rôle d’analyste pour les matchs de la Ligue de hockey de l’Ontario et de nos jours, il est avant tout reconnu pour son rôle d’animateur attitré aux matchs de la LCH, de la Ligue américaine de hockey et de la Ligue nationale de hockey. En 2010, Cosentino s’est fait connaître sur la scène internationale quand il a décrit la finale pour la médaille d’or du tournoi de hockey féminin aux Jeux olympiques de Vancouver. En tant que membre de l’équipe de Sportsnet qui couvre la LCH, Cosentino travaille aux côtés de son partenaire commentateur R.J. Broadhead afin de nous livrer ses fines analyses sur la LCH et sa série d’événements nationaux de marque.

Andy Mailly-Pressoir est un reporter multiplateforme dont l’illustre carrière a commencé en tant que rédacteur au moment du lancement en 2011 de TVA Sports. Diplômé en journalisme et fanatique autoproclamé de sport, Mailly-Pressoir a rejoint les rangs de l’émission matinale Ça commence bien! à titre de chroniqueur sportif avant de devenir ensuite co-animateur de l’émission quotidienne Les Infos à V Télé aux côtés de Lisa-Marie Blais. En 2015, Mailly-Pressoir a joué un rôle clé pour aider Équipe Haïti à décrocher l’or en division B du Championnat du monde de hockey-balle de la Fédération internationale de hockey-balle et de rue. Digne et dévoué représentant de la communauté, Mailly-Pressoir a contribué à amasser des fonds pour la Maison d’Haïti à Montréal, une organisation communautaire et culturelle qui se consacre à l’éducation et l’intégration des nouveaux Canadiens. Mailly-Pressoir est par ailleurs l’ambassadeur de Fibrose kystique Québec, un organisme dédié à mieux faire connaître, à contribuer au financement de la recherche et à favoriser les soins de grande qualité pour la fibrose kystique.

Erin Ambrose est une médaillée d’or canadienne qui a notamment terminé deux fois en première place au Championnat du monde U-18 féminin de l’IIHF (2010 et 2012) et raflé la médaille d’argent à cette compétition en 2011. Par la suite aux Championnats du monde de hockey féminin de l’IIHF, Ambrose a décroché l’argent en 2017 et le bronze en 2019. Championne nationale en 2014 avec les Golden Knights de Clarkson, Ambrose a terminé ses études à cette institution en 2016. Jouant avec les Canadiennes de Montréal de la Ligue canadienne de hockey féminin au cours de la saison 2018-2019, Ambrose a inscrit 24 points en 26 matchs, ce qui lui a valu le titre de Défenseure de l’année. Plus tôt cette année, Ambrose a été vice-championne de la compétition Bracket Challenge EA Sports NHL 20 du réseau Sportsnet. Née à Keswick, en Ontario, Ambrose fait actuellement partie de l’équipe nationale canadienne féminine et elle continue de s’entraîner avec d’autres joueuses de l’Association de joueuses de hockey professionnel (PWHPA).

Zach Hodder est un finissant de la Ligue de l’Ouest et un ancien choix de premier tour à l’occasion du repêchage bantam de la Ligue de l’Ouest en 2008. Au cours de son illustre carrière junior, il a porté les couleurs des Giants de Vancouver, des Blades de Saskatoon, des Raiders de Prince Albert, des Tigers de Medicine Hat et des Warriors de Moose Jaw. Au terme d’une carrière de cinq saisons, Hodder a choisi de passer dans les rangs universitaires en profitant de sa bourse de la Ligue de l’Ouest pour s’inscrire à l’Université St. Thomas. Hodder est actuellement gestionnaire du développement des joueurs pour la Ligue de l’Ouest.

La première mise en jeu de la eCoupe Memorial présenté par Kia se fera le 28 novembre avec une série de 10 rencontres, dont le premier match qui opposera Justin O’Donnell du Sting de Sarnia à Michael Milne de ICE de Winnipeg. Dans un tournoi qui démarre à 64 équipes, le premier tour comprendra 32 matchs disputés sur quatre jours. Les autres informations sur le calendrier des matchs seront dévoilées au fil des matchs du premier tour.

Tous les matchs du tournoi de la eCoupe Memorial présenté par Kia seront webdiffusés en direct sur Facebook Live et Twitch. Les partisans sont invités à suivre toute l’action aussi sur liguecanadiennedehockey.ca/ecoupememorial et en utilisant les mots-clics #KiaLCHeCoupe. De plus, un code promotionnel sera offert chaque matchs, donnant aux partisans l’occasion de remporter un certificat-cadeau de 100 $ à la boutique PlayStation® [CAN] ou Xbox [CAN] ainsi que des versions électroniques du jeu NHL21 d’Electronic Arts Inc. © 2020. Tous les participants au concours seront aussi automatiquement inscrits pour le tirage du grand prix, soit une carte-cadeau prépayée Vanilla de VISA® de 1000 $!

Le grand gagnant du tournoi de la eCoupe Memorial présenté par Kia sera connu le 17 décembre et un bon de 1000 $ sera fait en son nom à l’organisme caritatif de son choix.

_

Tournoi de la eCoupe Memorial présenté par Kia – Horaire du premier tour :

28 nov, 14h10 HNE: Sarnia (Justin O’Donnell) vs. Winnipeg (Michael Milne)

28 nov, 14h45 HNE: Guelph (TBA) vs. Tri-City (Booker Daniel)

28 nov, 15h20 HNE: Soo (Rory Kerins) vs. Swift Current (Bode Hagan)

28 nov, 15h55 HNE: Spokane (Matt Leduc) vs. Saginaw (Danny Katic)

28 nov, 16h30 HNE: Hamilton (Zachary Roy) vs. Gatineau (Pier-Olivier Roy)

28 nov, 17h05 HNE: Brandon (Luka Burzan) vs. Cap-Breton (Jacob Santerre)

28 nov, 17h40 HNE: Blainville-Boisbriand (Simon Lavigne) vs. Saskatoon (Rhett Rhinehart)

28 nov, 18h15 HNE : Invité #1 (Zach Hodder) vs. Medicine Hat (Lukas Svejkovsky)

28 nov, 18h50 HNE : Red Deer (Chris Douglas) vs. Oshawa (Allan McShane)

28 nov, 19h25 HNE: Vancouver (Trevor Longo) vs. London (Max McCue)

30 nov, 18h15 HNE: Niagara (Mason Howard) vs. Sherbrooke (Colin Ratt)

30 nov, 18h50 HNE: Val-d’Or (Jérémy Michel) vs. North Bay (Luke Moncada)

30 nov, 19h25 HNE: Rouyn-Noranda (Carter Murchison) vs. Regina (Carson Denomie)

30 nov, 20h00 HNE: Portland (Kishaun Gervais) vs. Victoria (Ty Yoder)

2 déc, 18h15 HNE: Mississauga (Ty Collins) vs. Windsor (Xavier Medina)

2 déc, 18h50 HNE: Barrie (Luke Bignell) vs. Invité #4 (Erin Ambrose)

2 déc, 19h25 HNE: Drummondville (Luke Woodworth) vs. Baie-Comeau (Gabriel Belley-Pelletier)

2 déc, 20h00 HNE: Charlottetown (Ryan Maynard) vs. Prince Albert (Zack Hayes)

3 déc, 18h15 HNE: Kingston (Braden Haché) vs. Victoriaville (Félix Paré)

3 déc, 18h50 HNE: Sudbury (Blake Murray) vs. Chicoutimi (Samuel Houde)

3 déc, 19h25 HNE: Everett (Jackson Berezowski) vs. Acadie-Bathurst (Dylan Champagne)

3 déc, 20h00 HNE: Kitchener (Graham Dickerson) vs. Kelowna (Cole Schwebius)

5 déc, 14h10 HNE: Invité #2 (Sam Cosentino) vs. Moncton (Jacob Stewart)

5 déc, 14h45 HNE: Peterborough (Shawn Spearing) vs. Halifax (Zach Jones)

5 déc, 15h20 HNE: Rimouski (Zachary Massicotte) vs. Invité #3 (Andy Mailly-Pressoir)

5 déc, 15h55 HNE: Owen Sound (Sam Sedley) vs. Saint John (Riley Bezeau)

5 déc, 16h30 HNE: Québec (Dylan Schives) vs. Lethbridge (Justin Hall)

5 déc, 17h05 HNE: Shawinigan (William Veillette) vs. Flint (Riley Piercey)

5 déc, 17h40 HNE: Kamloops (Kyrell Sopotyk) vs. Moose Jaw (Cory King)

5 déc, 18h15 HNE: Prince George (Majid Kaddoura) vs. Edmonton (Jalen Luypen)

5 déc, 18h50 HNE: Calgary (Luke Prokop) vs. Ottawa (Cam Tolnai)

5 déc, 19h25 HNE: Seattle (Keltie Jeri-Leon) vs. Erie (Brendan Hoffmann)

_

