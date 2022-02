Des joueurs LHJMQ se joignent à la 28e édition de la Semaine des enseignantes et enseignants

Dans le cadre de la 28e édition de la Semaine des enseignantes et des enseignants qui se tient du 6 au 12 février 2022, nous soulignons le travail exceptionnel des professeurs qui permettent à nos hockeyeurs de concilier sport et études via des témoignages de joueurs actuels de la LHJMQ.

CHICOUTIMI

« Je voulais mettre en lumière l’excellent travail d’un enseignant dont j’ai eu la chance de côtoyer lors de ma dernière session au Cégep de Chicoutimi. Son nom est Francis Lavoie, et il était mon professeur d’algèbre linéaire.

Lavoie fut assurément l’un des meilleurs enseignants que j’ai eu au courant de mon parcours collégial. Les mathématiques au cégep constituent un défi de taille, spécialement pour moi, qui a plus de difficulté en mathématiques qu’en n’importe quelle autre matière. Malgré la difficulté du cours, M. Lavoie a facilité grandement la réussite de ce cours par sa grande compétence pour l’enseignement, pour moi, mais également pour la réussite de mes coéquipiers qui participaient aussi à ce cours.

Si je vante le travail de M. Lavoie aujourd’hui, le témoignage de Julien Bourget et de Marek Jean quant à leur appréciation de celui-ci se rapprocherait assurément des propos dont je vous fais part à l’instant. La façon dont il nous communiquait son information était intelligible et raisonnée, ce qui facilitait notre compréhension de la matière. Sa patience et son ouverture pour les nombreux questionnements que moi ou les autres élèves avions sont deux qualités qui m’ont permis de considérer M. Lavoie comme un excellent professeur.

Pour finir, je dois dire que c’est grâce à des enseignants comme Francis Lavoie que le passage au collégial se fait dans l’aisance et qui nous permet d’apprécier un cours qui ne semble pas nécessairement attrayant à première vue. M. Lavoie mérite réellement d’être reconnu pour son excellent travail. »

– William Rouleau, Saguenéens de Chicoutimi

GATINEAU

« En cette semaine des enseignantes et enseignants, je voudrais rendre hommage à un de mes enseignants de 2021 qui a toujours été présent pour moi en étant toujours disponible pour répondre à mes nombreuses questions. Ce dernier est Alexandre Bouchard.

Monsieur Bouchard m’a enseigné le cours de mécanique au Cégep de l’Outaouais, campus Félix-Leclerc. Il a su rendre cette matière très intéressante en donnant des cours dynamiques et plaisants à assister. Même si mes études collégiales en sciences de la nature peuvent être difficiles par bout, j’avais toujours hâte d’aller en mécanique.

J’ai choisi de rendre hommage à Monsieur Bouchard pour de nombreuses raisons. Premièrement, dû à mon hockey, je ratais souvent des cours et surtout des laboratoires. Avec Alexandre, il était possible de rattraper ce retard dans un bref délai car il était très flexible et présent pour reprendre soit les laboratoires ou simplement la matière.

Deuxièmement, Monsieur Bouchard est un enseignant très humain. Dans ce sens, je pouvais parler avec lui de mes projets futurs. Il n’hésitait pas à me conseiller sur des parcours scolaires qui me sont accessibles et ce, avec ses expériences personnelles. Par exemple, j’ai pu prendre conscience de divers programmes universitaires qui m’intéressent.

Dernièrement, il a aussi agi comme tuteur pour moi et trois autres coéquipiers. Alexandre se déplaçait les dimanches pour venir nous aider dans nos devoirs et la matière incomprise. Monsieur Bouchard est un enseignant très apprécié de ses élèves et qui semble adorer son métier.

Je veux finir en le remerciant pour tous ce qu’il a pu faire pour moi car il a eu un grand impact sur mon succès de la dernière session.

Vincent Maisonneuve, Olympiques de Gatineau

VAL-D’OR

« En cette semaine des enseignants et des enseignantes, j’aimerais rendre hommage à une enseignante bien spéciale pour moi qui est Katherine Jusseaume Dumont. Celle-ci m’a enseigné l’Initiation à la carte du monde lors de la session d’automne 2021 au cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.

En étant passionnée de son travail, Katherine apporte une énergie positive à l’ensemble du groupe qui permet d’exceller et de s’amuser tout en apprenant. Elle est aussi très compréhensive des horaires complexes que peuvent occasionner les matchs à l’extérieur. Cette caractéristique m’a donc facilité la tâche lorsqu’est venu le temps de lui demander des déplacements de travaux ou d’examens en raison de ces parties.

De plus, Katherine est toujours disponible pour répondre à toutes les questions à toute heure du jour. En étant disponible et en répondant rapidement, elle a su m’aider lorsque j’en avais besoin, souvent la veille d’un examen je dois dire.

En rendant hommage à cette enseignante, j’espère seulement que d’autres personnes suivront son exemple, autant dans les classes qu’à l’extérieur, en étant ouvert à tous et en dégageant une énergie qui fait sourire le monde.

Merci Katherine de m’avoir permis d’avancer dans la vie et de me rapprocher de mon diplôme collégial en sciences humaines! »

Félix Paquet, Foreurs de Val-d’Or

VICTORIAVILLE

« Je suis Antoine Desrochers, défenseur chez les Tigres depuis 2018-2019 et étudiant au Cégep de Victoriaville en Sciences humaines, profil Gestion durable des affaires. J’obtiendrai incessamment mon DEC et, par conséquent, eu de nombreux enseignants et enseignantes depuis que j’étudie au Cégep.

Aujourd’hui, j’aimerais prendre quelques instants pour souligner l’apport significatif d’un professeur qui a su grandement m’aider dans ma réussite scolaire. Ce dernier se nomme François Fortin. Il est enseignant de mathématiques au Cégep de Victoriaville et il m’a donné le cours de Calcul intégral.

En premier lieu, François a toujours été disponible pour moi depuis le début de la session et plus intensément lorsqu’on a été confinés à l’extérieur pendant 14 jours à l’hôtel. Il s’est toujours porté volontaire pour m’offrir son aide virtuellement et faciliter ma compréhension des concepts mathématiques, et ce dû au fait que je ne pouvais assister à son cours en présentiel comme pour le reste de mon groupe.

Lors des séries 2021, il a permis que je fasse, sous supervision, l’examen final à distance selon un horaire différent du reste de son groupe. François a toujours répondu à mes questions dans un délai très court. Cela me démontrait qu’il avait ma réussite scolaire à cœur. François Fortin est réellement un enseignant qui a su m’appuyer dans ce parcours teinté par un protocole strict afin que je puisse à la fois réussir ce cours difficile et jouer au hockey.

D’ailleurs, je suis énormément reconnaissant envers tout le temps qu’il m’a consacré, même les soirs et les fins de semaine, et tout cela bénévolement. J’ai pu ainsi à la fois réussir ce cours et soulever la Coupe du Président.

Merci pour tout François! »

Antoine Desrochers, Tigres de Victoriaville

VICTORIAVILLE

« Je tiens à souligner le travail de deux enseignantes qui ont marqué mon parcours collégial au Cégep de Victoriaville, soit Mme Mélissa Pilon, enseignante en biologie, et Mme Isabelle Arsenault, enseignante en chimie.

Ces deux enseignantes du programme Science de la Nature au Cégep de Victoriaville ont eu une importance significative pour mes coéquipiers et moi-même. Surtout en raison de la Covid-19, elles ont fait preuve de beaucoup de patience, de compréhension et de support durant ma dernière session menant à la complétion de mon DEC. Alors que notre horaire sportif était en constant changement, elles étaient constamment à la recherche de solutions pour nous permettre de suivre les cours, réaliser les projets à distance avec le reste de la classe et poursuivre nos apprentissages, tout en pouvant apprécier l’expérience au maximum.

C’est en partie grâce à ces deux enseignantes incroyables que je peux continuer de viser une belle carrière au hockey, tout en poursuivant des études universitaires intéressantes. Elles m’ont transmis leur passion pour la science, mais surtout pour la santé. Elles m’ont aidé à surmonter toutes les embuches auxquelles j’ai fait face l’an dernier et, grâce à elles, je suis maintenant diplômé du Cégep de Victoriaville, champion de la Coupe du Président et j’ai l’opportunité d’appliquer dans des programmes universitaires stimulants et contingentés!

Merci beaucoup! »