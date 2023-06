Des joueurs de la LHJMQ honorés aux Lauréats de la LCH

Avant que la Coupe Memorial 2023 présentée par Kia ne prenne fin, les meilleurs joueurs étoiles de la dernière saison régulière de la Ligue canadienne de hockey ont été reconnues lors des Lauréats de la LCH.

Remis annuellement, les prix de la LCH célèbrent les réalisations exceptionnelles des joueurs de la LCH avec un total de dix trophées qui sont remis en fonctions des performances individuelles. Les nommés pour chaque trophée sont les gagnants du prix correspondant qui est décerné dans chaque ligue membre : la LHJMQ, l’OHL et la WHL.

Deux joueurs de la LHJMQ ont été honorés lors de la cérémonie de cette année.

_

Nathan Darveau est le Gardien de but de l’année présenté par Real Canadian Superstore

Le cerbère des Tigres de Victoriaville a connu la meilleure année de sa carrière au cours de la saison 2022-2023 de la LHJMQ. Nathan Darveau a débuté 50 matchs pour les Tigres, aidant son club à terminer au cinquième rang du classement général en grande partie grâce à sa fiche de 27-14-2-6.

Choisi par Victoriaville en 11e ronde de la Séance de sélection 2019 de la LHJMQ, le gardien de 5’8 » est devenu un véritable modèle de réussite. En plus de terminer au sixième rang de la LHJMQ avec ses 27 victoires la saison dernière, Darveau a mené toute la LCH avec un pourcentage d’arrêts exceptionnel de .929%. L’athlète de 20 ans a également terminé au deuxième rang de la LHJMQ avec une solide moyenne de buts alloués de 2.34.

En plus de remporter le titre de Gardien de but de l’année de la LCH, le natif de Rouyn-Noranda a été nommé au sein de la Première équipe d’étoiles de la LHJMQ et figurait parmi les finalistes au Trophée Michel-Brière à titre de Joueur le plus utile de la LHJMQ.

Darveau a été nommé meilleur gardien de but de la Ligue canadienne de hockey devant Thomas Milic (Thunderbirds de Seattle / WHL) et Domenic DiVincentis (Battalion de North Bay / OHL).

Maxim Massé remporte le titre de Recrue de l’année

L’ailier droit des Saguenéens de Chicoutimi n’a fait qu’impressionner lors de sa première campagne dans la LHJMQ. Maxim Massé a terminé tout près d’avoir un point par match, lui qui a amassé 62 points au cours de ses 65 premières rencontres en carrière.

Le troisième choix au total de la Séance de sélection 2022 de la LHJMQ n’a pas perdu de temps avant de montrer aux Sags qu’ils avaient fait le bon choix en le sélectionnant. Massé a non seulement mené toutes les recrues de la LHJMQ au chapitre des points la saison dernière, mais il a également terminé premier chez les Saguenéens avec 29 buts et au troisième rang de l’équipe avec 33 mentions d’aide.

En plus de remporter le titre de Recrue de l’année de la LCH, le natif de Rimouski a aussi été nommé Recrue de l’année dans la LHJMQ, a remporté le Trophée Michel-Bergeron et a fait partie de l’Équipe d’étoiles des recrues de la LHJMQ.

Massé a devancé les autres finalistes Ryder Ritchie (Raiders de Prince Albert / WHL) et Michael Misa (Spirit de Saginaw / OHL) à titre de Meilleur joueur de première année dans la LCH cette saison.