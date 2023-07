Des joueurs de la LHJMQ aux réunions estivales d’Hockey Canada de 2023

La préparation du programme national masculin des moins de 17 ans et de l’équipe nationale junior en vue de la saison 2023-2024 s’est amorcée par trois journées de réunions virtuelles

Hockey Canada souhaite saluer fièrement les 111 joueurs qui ont participé aux réunions estivales du Programme d’excellence en vue du Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2023 et du Championnat mondial junior 2024 de l’IIHF.

Les joueurs ont participé à des réunions virtuelles portant sur divers sujets, dont une formation sur le Programme d’excellence, des présentations sur la sécurité dans le sport, la préparation aux compétitions internationales de courte durée et des réunions avec le groupe de gestion de Hockey Canada. Les discussions permettront aux participants de continuer d’évoluer en tant qu’athlètes de la haute performance, et les forces et l’expérience des responsables du Programme d’excellence seront mises à contribution.

MOINS DE 20 ANS

Quarante-cinq joueurs de moins de 20 ans ont été sélectionnés par Alan Millar (Tottenham, Ont.), directeur du personnel des joueurs, et Peter Anholt (Naicam, Sask./Lethbridge, WHL), responsable des M20 pour le groupe de gestion du Programme d’excellence, avec l’appui de Scott Salmond (Creston, C.-B.), premier vice-président des activités hockey, et de Benoit Roy (Sudbury, Ont.), premier responsable des activités hockey.

Cette liste comprend trois joueurs ayant remporté la médaille d’or en sol canadien au Championnat mondial junior 2023 de l’IIHF tenu à Halifax et à Moncton (Beck, Fantilli et Korchinski), ainsi que sept ayant gagné l’or à domicile à la Coupe Hlinka-Gretzky 2022 (Barlow, Benson, Gauthier, Ratzlaff, Ritchie, Wood et Yager). On y retrouve également 12 joueurs dont le nom a été appelé au Repêchage 2023 de la LNH le mois dernier, et 11 joueurs qui évoluent dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Les joueurs de la LHJMQ invités aux réunions estivales des M20 sont :

G | ROUSSEAU, Mathis – Boisbriand, QC / Halifax, Mooseheads

D | FURLONG, Jake – Upper Tantallon, N.-É. / Halifax, Mooseheads

D | LAMOUREUX, Maveric – Hawkesbury, ON / Drummondville, Voltigeurs

D | LUNEAU, Tristan – Victoriaville, QC / Gatineau, Olympiques

D | ROY, Pier-Olivier – Adstock, QC / Victoriaville, Tigres

D | WARREN, Noah – St-Jean-sur-Richelieu, QC / Victoriaville, Tigres

A | DUMAIS, Jordan – Montreal, QC / Halifax, Mooseheads

A | FAUCHON, Jonathan – Ste-Claire-de-Bellechasse, QC / Blainville-Boisbriand, Armada

A | GAUTHIER, Ethan – Drummondville, QC / Drummondville, Voltigeurs

A | SAVOIE, Samuel – Dieppe, N.-B. / Gatineau, Olympiques

A | VIDICEK, Markus – Montréal, QC / Halifax, Mooseheads

MOINS DE 17 ANS

Soixante-six joueurs de moins de 17 ans ont été sélectionnés par Millar, Byron Bonora (Brooks, Alb.), dépisteur en chef des M17, et Dave Brown (Niagara-on-the-Lake, Ont./Erie, OHL), responsable des M17 pour le groupe de gestion du Programme d’excellence, avec l’appui de Scott Salmond. Les dépisteurs régionaux Rob Simpson (Ontario), Pierre Cholette (Québec), Darren Sutherland (Atlantique) et Darrell Woodley (Ontario), de même que des représentants des membres, ont également contribué à la sélection.

Les 66 joueurs de moins de 17 ans ont tous été repêchés par des équipes de la Ligue canadienne de hockey (LCH), dont 17 par la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Les joueurs de la LHJMQ invités aux réunions estivales des M17 sont :

G | LACELLE, William – Montréal, QC / Rimouski, Océanic

G | MELOCHE, Samuel – Les Cèdres, QC / Rouyn-Noranda, Huskies

D | BLAIS, Justin – Saint-Arcène, QC / Gatineau, Olympiques

D | CONRAD, Owen – Stellarton, N.-É. / Charlottetown, Islanders

D | HUANG, Alex – Rosemère, QC / Chicoutimi, Saguenéens

D | PRUD’HOMME, Jonathan – Salaberry, QC / Chicoutimi, Saguenéens

D | VILLENEUVE, Xavier – Les Cèdres, QC / Blainville-Boisbriand, Armada

A | CARRIER, Shawn – Trois-Rivières, QC / Moncton, Wildcats

A | CHANDLER, Cole – Bedford, N.-É. / Shawinigan, Cataractes

A | DESNOYERS, Caleb – Saint-Hyacinthe, QC / Moncton, Wildcats

A | GUITÉ, Émile – Chambly, QC / Chicoutimi, Saguenéens

A | KILFOIL, Liam – Quispamsis, N.-B. / Halifax, Mooseheads

A | LAMPRON, Olivier – Mirabel, QC / Baie-Comeau, Drakkar

A | LECOMPTE, Nathan – Châteauguay, QC / Chicoutimi, Saguenéens

A | MORIN, Zackary – Terrebonne, QC / Blainville-Boisbriand, Armada

A | NOBERT, Mateo – Beaconsfield, QC / Blainville-Boisbriand, Armada

A | VEILLEUX, Philippe – Saint-Bruno-de-Montarville, QC / Val-d’Or, Foreurs

Les joueurs continueront d’être évalués au début de la saison 2023-2024, avant l’annonce de la formation du Canada pour le Défi mondial de hockey des moins de 17 ans 2023 et de celle pour le Championnat mondial junior 2024 de l’IIHF à Göteborg, en Suède.