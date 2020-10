Des anciens de la LHJMQ remportent la Coupe Stanley avec le Lightning

Pour la deuxième fois de l’histoire de la franchise, le Lightning de Tampa Bay a été couronné champion de la Coupe Stanley. Comme son équipe qui avait remporté les grands honneurs en 2004, l’édition de cette année du Lightning a reçu des contributions cruciales de plusieurs anciens de la LHJMQ.

Dans le match numéro 6 de lundi dernier, le but gagnant dans le triomphe de 2-0 du Lightning sur les Stars de Dallas a été marqué à la suite d’une passe de l’ex-membre des Remparts de Québec et des Huskies de Rouyn-Noranda, Nikita Kucherov. Il s’agissait de la 34e passe des séries de la Coupe Stanley de l’ailier originaire de Maykop, en Russie, un sommet dans la LNH et le plus haut total en éliminatoires depuis les 11 dernières années.

Nikita Kucherov et le @TBLightning remportent la Coupe Stanley! Notre ancien termine les séries comme meilleur pointeur avec 34 points! #HuskiesRN ⚫️🔴⚪️ pic.twitter.com/PYCZt1tmK4 — Huskies de Rouyn-Noranda (@HuskiesRn) September 29, 2020

Un autre important morceau du casse-tête du Lightning était l’ancien attaquant des Voltigeurs de Drummondville, Ondrej Palat. L’ailier de Frydek-Mistek, en République tchèque, a marqué à trois reprises dans la Finale de la Coupe Stanley 2020 et 11 fois au total durant les séries, un sommet chez le Lightning et le troisième plus haut total de la ligue.

Les autres ex-joueurs de la LHJMQ à avoir soulevé la Coupe Stanley sont les attaquants Yanni Gourde (Saint-Narcisse, QC / Victoriaville), Mathieu Joseph (Laval, QC / Saint John) et Cédric Paquette (Gaspé, QC / Montréal, Blainville-Boisbriand), l’entraineur des gardiens de but Frantz Jean (Montréal, QC / Saint-Hyacinthe, Victoriaville, Moncton) et le directeur du développement des joueurs Jean-Philippe Côté (Charlesbourg, QC / Québec, Cap-Breton, Acadie-Bathurst).

Du côté des finalistes de la Coupe Stanley, les Stars de Dallas mettaient de l’avant deux anciens de la LHJMQ qui occupaient des rôles majeurs. Le puissant ailier Alexander Radulov (Nizhny Tagil, Rus / Québec), a marqué quatre buts gagnants durant les séries éliminatoires de 2020, tout en jouant sous les ordres de Rick Bowness (Moncton, NB / Québec, Montréal), le meneur de tous les temps pour le nombre de matchs disputés comme entraineur, tant en chef qu’adjoint, dans l’histoire de la LNH.