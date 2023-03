Des anciens de la LHJMQ reconnus au Gala U Sports

Simon Lafrance (Val-d’Or/Victoriaville) des Patriotes de l’UQTR a remporté le trophée du Sénateur Joseph A. Sullivan à titre de joueur de l’année au hockey masculin de U SPORTS. L’annonce a été faite mercredi soir dans le cadre de la cérémonie de la remise des prix majeurs et des étoiles canadiennes à l’hôtel Delta by Marriott Prince Edward à Charlottetown, ville hôte de la Coupe Universitaire de U SPORTS Fermes Cavendish Farms 2023.

Les autres anciens de la LHJMQ lauréats de prix majeurs sont les gardiens de but Samuel Richard (Rouyn-Noranda) de l’UNB, qui a remporté le trophée Clare Drake comme Recrue de l’année, ainsi que Matthew Welsh (Charlottetown) de Saint Mary’s, qui remporte le prix Dr Randy Gregg pour ses Services communautaires comme étudiant-athlète.

Les joueurs ci-haut mentionnés et d’autres anciens de la LHJMQ ont également été nommés au sein de la Première et Seconde équipe d’étoiles du circuit, ainsi que sur l’Équipe d’étoiles des recrues.

Le tournoi de la Coupe Universitaire 2023 a débuté jeudi après-midi au Centre Eastlink, le domicile des Islanders de Charlottetown, et l’action se poursuivra jusqu’au match pour la médaille d’or, dimanche à 19h HA. Les huit matchs du tournoi seront webdiffusés en direct sur les plateformes numériques de CBC Sports (en anglais) et sur usports.ca (en français).

_

Trophée du Sénateur Joseph A. Sullivan (Joueur par excellence) – Simon Lafrance, UQTR

Simon Lafrance a mené les marqueurs des SUO avec 38 points en 23 matchs de saison régulière. L’ailier droit de troisième année a marqué 16 buts et il a ajouté 22 passes. Ses 10 buts en avantage numérique lui ont procuré le deuxième rang au pays et ses quatre buts gagnants sont un sommet de U SPORTS cette saison. Il a été écarté de la feuille de pointage seulement deux fois cette saison. Il a été nommé joueur de hockey masculin de la semaine de U SPORTS une fois cette saison, le 1er février après un weekend où il a accumulé sept points, permettant à l’UQTR de remporter le titre de la division Est des SUO.

Le joueur originaire de Saint-Eustache au Québec a aussi joué avec Équipe Canada aux Jeux universitaires mondiaux d’hiver 2023 à Lake Placid, New York, où il a pris le premier rang à égalité au sein de l’équipe avec huit passes et il a terminé le tournoi avec 10 points en sept matchs, alors que le Canada a remporté tous ses matchs jusqu’à la médaille d’or pour la première fois depuis 2013.

En séries éliminatoires des SUO, l’ancien membre des Foreurs de Val-d’Or et des Tigres de Victoriaville a amassé quatre points en six matchs alors que les Patriotes ont remporté leur deuxième titre consécutif de la Coupe Queen’s.

Autres finalistes : Liam Hawel (STFX) et Riley Sawchuk (Mount Royal).

_

Trophée Clare Drake (Recrue de l’année) – Samuel Richard, UNB

Samuel Richard a démarré les 22 matchs des Reds de l’UNB cette saison, affichant une Moyenne de buts alloués de 1,59, la meilleure de U SPORTS, alors qu’il a signé 18 victoires, un autre sommet à l’échelle nationale. Son pourcentage d’arrêt de .933 a été le troisième au pays et ses 1319 minutes de jeu étaient le quatrième total de l’ensemble de U SPORTS.

L’étudiant-athlète de Sainte-Catherine, au Québec a été nommé joueur de hockey masculin de la semaine de U SPORTS la semaine du 16 novembre 2022 après avoir stoppé 42 des 43 tirs dirigés vers lui dans une paire de victoires sur Acadia. L’ancien joueur des Huskies de Rouyn-Noranda a été nommé au sein de la deuxième équipe d’étoiles canadiennes, soit la seule recrue parmi les étoiles canadiennes cette année.

En séries éliminatoires, il a joué chaque minute de l’UNB avec une moyenne de buts alloués de 2,51 et un pourcentage d’arrêt de .855 pour conduire les Reds au titre de SUA.

Autres finalistes : Jonathan Lemieux (Concordia) et Jakin Smallwood (Alberta)

_

Prix Dr Randy Gregg Award (Services communautaires comme Étudiant-athlète) – Matthew Welsh, Saint Mary’s

Matthew Welsh des Huskies de Saint Mary’s a démarré 14 matchs cette saison et il a conclu la campagne avec un pourcentage d’arrêt de .904. Il a aussi été sélectionné pour représenter son pays aux Jeux universitaires mondiaux d’hiver de la FISU 2023 à Lake Placid, New York au mois de janvier, où il a remporté l’or avec ses coéquipiers d’Équipe Canada.

Étudiant en commerce originaire de Halifax en Nouvelle-Écosse qui compte maintenant décrocher une maîtrise en administration des affaires, Welsh, 24 ans, a été nommé au sein de la liste du doyen et il a été nommé deux fois comme étoile académique canadienne.

Welsh est un joueur ambassadeur pour l’organisme Hockey Gives Blood, qui fait la promotion du besoin de dons de sang, de plasma et de cellules souches en partenariat avec la Société canadienne du sang. Dans le cadre de son rôle bénévole, Welsh a été impliqué dans l’organisation de collectes de sang et dans la promotion de l’organisme dans les médias sociaux.

Welsh, qui a passé cinq saisons avec les Islanders de Charlottetown a reçu le prix honoraire Dayna Brons en 2020 comme personne au sein de la communauté de hockey qui fait preuve d’un dévouement hors de l’ordinaire envers les patients qui dépendent des produits du sang et des cellules souches au Canada.

Il a aussi remporté le Trophée du Président de l’Université Saint Mary’s chez les athlètes masculins pour ses réalisations académiques et sportives.

Welsh est le troisième porte-couleurs de Saint Mary’s à remporter ce prix après David Chant (2006) et Steven Gallace (2001).

Autres finalistes : Duncan Campbell (Queen’s) et Connor Blake (Mount Royal).

_

Première équipe d’étoiles canadiennes

Pos Athlète Université Année Ville d’attache Programme d’études G Nathan Torchia Windsor 2 Baden, ON Sociologie D Connor Hobbs Saskatchewan 4 Saskatoon, SK Éducation D Justin Bergeron UQTR 2 Magog, QC Commerce A Simon Lafrance UQTR 3 Saint-Eustache, QC Éducation physique et santé A Liam Hawel STFX 2 Arnprior, ON Commerce A Riley Sawchuk Mount Royal 2 Prince Albert, SK Commerce

Deuxième équipe d’étoiles canadiennes

Pos Athlète Université Année Ville d’attache Programme d’études G Samuel Richard UNB 1 Sainte-Catherine, QC Arts D Matt Brassard UPEI 3 Barrie, ON Commerce D Noah King Calgary 2 Winnipeg, MB Arts A Troy Lajeunesse UPEI 4 Sturgeon Falls, ON Arts A Jacob Roach Brock 2 Brooklin, ON Gestion du sport A Riley Stotts Calgary 2 Winnipeg, MB Arts

Équipe d’étoiles des recrues

Pos Athlète Université Ville d’attache Programme d’études G Samuel Richard UNB Sainte-Catherine, QC Arts D Eric Van Impe Western Calgary, AB King’s College D Jake Lee UBC Sherwood Park, AB Arts A Simon Pinard UNB Drummondville, QC Arts A William Rouleau McGill St-Basile-le-Grand, QC Finances A Jakin Smallwood Alberta Leduc, AB Études autochtones

_

Source : U SPORTS