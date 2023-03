Des anciens de la LCH remportent la Coupe Universitaire avec l’UNB

Pas moins de 26 anciens porte-couleurs de la LCH ont remporté la médaille d’or avec les Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick dimanche, à la Coupe Universitaire de U Sports 2023 disputée à Charlottetown, sur l’Île-du-Prince-Édouard. De ce nombre, neuf (9) sont des anciens de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

L’UNB a défait l’Université de l’Alberta 3-0 alors que l’ancien gardien de but des Huskies de Rouyn-Noranda, Samuel Richard, a bloqué chacun des 17 tirs dirigés vers lui en route vers le blanchissage. Cole MacKay, Austen Keating et Cody Morgan ont trouvé le fond du filet pour permettre aux Reds de décrocher un neuvième titre national et leur huitième dans les 15 dernières années.

Les Reds sont dirigés par l’entraîneur Gardiner MacDougall, qui était derrière le banc des Sea Dogs de Saint John quand ceux-ci ont remporté la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia.

Richard a été choisi au sein de l’équipe d’étoiles du tournoi, de même que ses coéquipiers Ross MacDougall (Québec/Cap-Breton), Mike Petizian et Jason Willms. Justin Bergeron, de l’UQTR (Rouyn-Noranda/Rimouski/Shawinigan) et Matt Fonteyne, de l’Université de l’Alberta, ont eux aussi été sélectionnés.

Après avoir remporté l’or l’an dernier grâce au but de Simon Lafrance (Val-d’Or/Victoriaville) en deuxième période de prolongation, l’UQTR a encore une fois décroché une médaille, le bronze cette fois, en vertu d’une victoire de 3-2 contre l’équipe hôte, l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. David Noel (Chicoutimi/Val-d’Or) et Mathieu Boucher (Rouyn-Noranda) ont marqué pour les Patriotes.

La Coupe Universitaire de U Sports 2024 aura lieu au Mattamy Athletic Centre de l’Université Métropolitaine de Toronto (TMU). Ce sera la première fois en 27 ans que ce tournoi se déroulera à Toronto.

Camaryn Baber (Saginaw/London) • Nicholas Blagden (Blainville-Boisbriand/Moncton/Saint John) • Noah Carroll (Guelph, Soo) • Macauley Carson (Sudbury) • Benjamin Corbeil (Drummondville/Blainville-Boisbriand/Baie-Comeau) • Brady Gilmour (Saginaw) • Connor Hall (Kitchener) • Colton Kammerer (Sarnia/Hamilton) • Austen Keating (Ottawa) • Kade Landry (Barrie/Hamilton) • Ross MacDougall (Québec/Cap-Breton) • Cole MacKay (Soo) • Kale McCallum (Val-d’Or) • Adam McCormick (Cap-Breton/Acadie-Bathurst) • Chris McQuaid (Rouyn-Noranda/Gatineau/Charlottetown) • Cody Morgan (Kingston/Windsor/Flint/London) • Justin Nolet (Sarnia/Kitchener) • Isaac Nurse (Hamilton) • Griffen Outhouse (Victoria) • Mike Petizian (Kitchener) • Simon Pinard (Blainville-Boisbriand/Gatineau) • Samuel Richard (Rouyn-Noranda) • Ryan Roth (Soo/Sarnia) • Tanner Somers (Acadie-Bathurst) • Emmett Sproule (Erie/Peterborough) • Jason Willms (Barrie/London)