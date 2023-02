Démission du directeur-gérant des Voltigeurs de Drummondville

Le président des Voltigeurs de Drummondville, M. Éric Verrier, annonce le départ du directeur-gérant de l’équipe, M. Philippe Boucher.

Hier soir, M. Philippe Boucher, le DG hockey des Voltigeurs de Drummondville, a annoncé sa démission de son poste de directeur-gérant.

« Après mûre réflexion, je quitte mes fonctions pour des raisons personnelles. De plus, ma santé est fragile depuis quelques semaines et je me devais de prendre cette décision », a mentionné Boucher.

M. Boucher était en fonction depuis le début de la saison 2019-2020 et il avait un contrat en poche jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

« Je quitte l’organisation, mais je crois fermement aux gens en place. Malgré les derniers mois plus difficiles, j’ai une pleine confiance au groupe d’entraîneurs et joueurs pour la suite des choses », a poursuivi M. Boucher, lui qui a cumulé une fiche de 101 victoires et 112 défaites en saison régulière, dont 19 défaites en prolongation et 8 en fusillade.

Il aura aussi ajouté une victoire et 6 défaites en séries éliminatoires durant ses années avec les Voltigeurs.

« J’ai accepté la démission de Philippe et je comprends les raisons de son départ. Je lui souhaite le meilleur des succès dans ses futurs projets », a mentionné le président des Voltigeurs, M. Éric Verrier. « À court terme, notre vice-président hockey assurera l’intérim afin de poursuivre normalement les opérations hockey. Il sera entouré de Steve Ahern et de Jean-Sébastien Perron. Par la suite, nous devrons mettre en place un comité fort et compétent afin d’orienter notre choix vers le meilleur candidat possible. Ce candidat devra assurer l’excellence de notre département hockey pour le présent et les bases solides pour le futur », a conclu M. Verrier.

« Je profite de l’occasion pour remercier les joueurs, entraîneurs, partisans, partenaires et membres de la grande famille des Voltigeurs pour la confiance qu’ils ont eus envers moi au cours des dernières saisons. Je souhaite le meilleur des succès à l’organisation », a ajouté M. Boucher.