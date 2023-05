Demande d’action collective

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a pris connaissance du dépôt de la demande d’autorisation de l’action collective au Palais de justice de Québec. La LHJMQ prend les allégations de maltraitance très au sérieux et condamne la conduite des individus ou des équipes qui ont agi de façon inappropriée et en dehors des attentes et des standards de la LHJMQ.

La LHJMQ est aussi au courant des allégations de M. Latulippe. Une enquête indépendante est d’ailleurs toujours en cours.

La LHJMQ est toujours engagée activement au bien-être et à la sécurité de ses joueurs. Un plan d’action sera d’ailleurs déposé dans les prochaines semaines pour renforcer les initiatives déjà mises en place par la Ligue.