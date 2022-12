Déclaration de la LHJMQ sur les révélations de Radio-Canada

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a été informée par le journaliste Martin Leclerc que deux anciens joueurs ont été accusés d’agression sexuelle.

Autant la Ligue que les Voltigeurs de Drummondville viennent tout juste d’être mis au courant de l’incident qui se serait produit en 2016. La LHJMQ et ses équipes vont offrir leur entière collaboration à l’enquête policière et au processus judiciaire si elles sont sollicitées.

Nos premières pensées vont à la victime alléguée et nous sommes excessivement sensibles à sa situation. Cela explique pourquoi le circuit continuera de remplir sa mission cruciale de sensibiliser et d’éduquer ses joueurs à propos des violences à caractère sexuel et de leurs conséquences.