Déclaration de la LCH et de la LHJMQ

À la lumière des plus récents événements et des manifestations qui en ont découlé dans différentes villes nord-américaines, il est évident que la présence de racisme, d’inéquité et de discrimination dans notre société est quelque chose que nous devons enrayer. Le sport n’est pas à l’abri de ces enjeux importants et comme leaders de nos communautés respectives, nous avons une occasion en or d’utiliser nos plateformes pour apporter une voix supplémentaire à la demande d’un changement radical.

La Ligue canadienne de hockey (LCH) en collaboration avec ses trois ligues régionales, la Western Hockey League (WHL), la Ontario Hockey League (OHL) ainsi que la Ligue de Hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) sont unies autour d’un même objectif, soit de créer un environnement inclusif pour nos joueurs, nos équipes, notre personnel ainsi que nos partisans. Il est important que nous participions tous pour renforcer le message que tous doivent être traités également et équitablement, peu importe ses origines.