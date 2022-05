Date et probabilités de la Loterie du Repêchage LHJMQ 2022

La loterie du Repêchage 2022 de la LHJMQ présenté par Fenplast se tiendra le mardi 24 mai 2022 à 18h30 HE/19h30 HA sur les ondes du partenaire média de la ligue, RDS.

Une émission spéciale de Hockey 360 sera diffusée pour l’occasion. Le tirage déterminera l’ordre des cinq premiers échelons de la Séance de sélection 2022 qui aura lieu le lundi 4 juillet 2022, en direct de la chaîne YouTube de la LHJMQ.

La loterie sera supervisée par un tiers indépendant. Les probabilités de remporter la loterie sont basées sur le rang de l’équipe au classement général au terme de la dernière saison régulière:

18e position | Cap-Breton – 9 boules – 43%

17e position | Victoriaville – 6 boules – 28%

16e position | Baie-Comeau – 3 boules – 14%

15e position | Baie-Comeau (de Val-d’Or) – 2 boules – 10%

14e position | Chicoutimi – 1 boule – 5%

Une fois qu’une équipe aura été tirée, ses boules seront retirées du processus. La même opération sera répétée pour chacun des tirages. Toutefois, si les Eagles du Cap-Breton ne sont pas pigés lors du premier ou du second tour, ils vont automatiquement recevoir le troisième choix au total. De plus, les Tigres de Victoriaville ne peuvent pas sélectionner plus tard qu’au quatrième rang en raison de leur 17e place au classement général.

La Séance de sélection 2022 de la LHJMQ sera tenue de manière virtuelle les 4 et 5 juillet prochain. Le premier tour sera présenté le lundi 4 juillet alors que les rondes 2 à 14, ainsi que le repêchage américain, prendront place le lendemain. Une fois de plus cette année, Fenplast sera le partenaire présentateur de l’événement.