Dan Lacroix de retour derrière le banc des Wildcats

Daniel Lacroix retrouve son poste d’entraîneur-chef

Ritchie Thibeau est nommé directeur des opérations hockey

Moncton, le 22 juin 2020 – Les Wildcats de Moncton sont heureux d’annoncer le retour de Daniel Lacroix au poste d’entraîneur-chef pour la prochaine saison. Ritchie Thibeau, qui était directeur par intérim des opérations de hockey, occupera désormais ce poste à temps plein et en tant qu’employé permanent.

« En combinant les qualités d’entraîneur de Dan derrière le banc et les compétences de Ritchie à la tête des opérations hockey, nous amorcerons la saison de notre 25e anniversaire de la plus belle façon », déclare Robert K. Irving, le président des Wildcats de Moncton. « En conjuguant leurs efforts, ils assoiront l’équipe sur des bases solides et offriront à nos partisans un divertissement sportif de qualité. »

En décembre, Daniel Lacroix entrait en fonction à titre d’entraîneur-chef des Wildcats de Moncton, et il a dirigé l’équipe vers un record de 26 victoires et 6 défaites en 31 matchs, dont une série de 16 victoires consécutives, dans une saison interrompue par le coronavirus de la COVID-19. Il avait auparavant été entraîneur-chef de l’équipe nationale de la Lituanie, et il a occupé le poste d’entraîneur-adjoint du Canadien de Montréal de 2014 à 2018. Avant de rejoindre le Canadien, Daniel avait également été entraîneur-adjoint auprès des Islanders de New York, du Lightning de Tampa Bay et des Rangers de New York.

«Au cours de la dernière saison, on a pu constater la passion de Dan pour le hockey et sa volonté d’amener les joueurs à atteindre leur plein potentiel », ajoute M. Irving. « Nous sommes ravis qu’il ait accepté de nous aider à reconstruire notre jeune équipe et à améliorer les aptitudes des joueurs sur la glace comme à l’extérieur de la patinoire. »

En 2016, Ritchie Thibeau devenait le directeur adjoint des opérations hockey et le dépisteur-chef des Wildcats de Moncton. Il a été le directeur par intérim des opérations hockey à deux reprises au cours de ces quatre saisons, y compris pendant la seconde moitié de la dernière saison. Il a été avant cela dépisteur pour les Flames de Calgary de la LNH pendant 12 ans.

« Ritchie s’est dévoué pour notre équipe et a été une source de judicieux conseils en tant que directeur par intérim des opérations hockey », insiste M. Irving. « La Ligue de hockey junior majeur du Québec a reconnu son travail la saison dernière en le nommant parmi les finalistes au trophée Maurice-Filion dans la catégorie du directeur général de l’année. »

_

À propos des Wildcats de Moncton :

Les Wildcats de Moncton, une équipé fondée en 1996, ont été l’un des premiers clubs de hockey de la Ligue canadienne de hockey. L’organisation des Wildcats de Moncton met l’accent sur la réussite sur la glace, dans les salles de classe et dans la collectivité du Grand Moncton. Les Wildcats ont été champions de la LHJMQ en 2006 et en 2010.