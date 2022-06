Coupe Memorial 2022 | Résumé du Match 6 – Saint John c. Shawinigan

Les Sea Dogs de Saint John se dirigent vers le match de championnat de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia grâce à une victoire électrisante de 5-3 sur les Cataractes de Shawinigan devant une foule qui a fait du bruit pendant pratiquement toute la deuxième moitié du match.

William Dufour, avec quatre buts, et Jérémie Poirier ont fourni l’attaque des Sea Dogs (2-0-1-0), qui ont effacé un déficit de 3-0 en première période pour confirmer leur place en finale pour la première fois depuis 2011. Louis Rafanomezantsoa, Olivier Nadeau et William Veillette ont répliqué pour Shawinigan (2-0-0-1), qui affrontera les Bulldogs de Hamilton, champions de l’OHL, en demi-finale lundi.

Shawinigan a pris une avance de 3-0 après 20 minutes de jeu, menant 15-10 au chapitre des tirs au but contre les hôtes. C’est Rafanomezantsoa qui a ouvert le bal, son tir de la pointe se frayant un chemin à travers tout le monde, y compris Nikolas Hurtubise, pour ouvrir la marque dès la 49e seconde du match. Les Cataractes, après une longue période de pression soutenue et de nombreux arrêts sensationnels de Hurtubise, ont vu le tir de la pointe de Zachary Massicotte être redirigé par Nadeau avant de tromper le gardien des Sea Dogs à 14:33. Veillette a rehaussé la barre à 42 secondes de la fin de la période en se faufilant le long de l’aile droite avant de battre Hurtubise d’un tir du revers parfaitement placé.

Saint John s’est animé, tant sur la glace que dans les estrades, en deuxième période, marquant quatre buts et dominant la colonne des tirs 20-5 sur les champions de la LHJMQ. Les Sea Dogs ont d’abord battu le gardien Antoine Coulombe à 2:02, lorsque Dufour a mis la touche finale sur une passe transversale de William Villeneuve. Dufour a doublé sa production à peine 21 secondes plus tard, cette fois en acceptant une passe de Yan Kuznetsov avant d’envoyer un missile par-dessus l’épaule de Coulombe, ce qui a mis la foule en délire. Le Joueur le plus utile de la LHJMQ a complété son tour du chapeau et égalisé la marque à 8:38 en déjouant Coulombe dans l’enclave pour envoyer une pluie de chapeaux sur la glace. Saint John a ensuite pris les devants en avantage numérique lorsque le lancer frappé de Jérémie Poirier a pénétré dans le coin supérieur à 14:12.

Dufour a repris là où il s’était arrêté en début de troisième période. À 1:57, l’espoir des Islanders de New York a accepté une passe de Poirier avant d’inscrire son quatrième du match grâce à un puissant tir des poignets sous le gant de Coulombe. Il s’agissait du point culminant d’une soirée riche en émotions qui s’est terminée par une longue ovation à la suite de la victoire des hôtes. Les Sea Dogs ont terminé le match de samedi avec un avantage de 36-29 au chapitre des tirs au but.

La mise au jeu initiale de la demi-finale de lundi entre les Cataractes et les Bulldogs est prévue à 18h HE/19h HA.