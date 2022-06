Coupe Memorial 2022 | Résumé du Match 4 – Shawinigan c. Hamilton

Les Cataractes de Shawinigan se sont fait connaître durant les séries éliminatoires de la LHJMQ grâce, entre autres, à deux marques de commerce : un jeu de puissance exceptionnel et des remontées victorieuses. Ils ont utilisé la première pour se mériter la seconde ce soir à Saint John, en battant les Bulldogs de Hamilton, champions de l’OHL, par la marque de 3-2 pour demeurer invaincus au tournoi de la Coupe Memorial 2022 présenté par Kia.

Le premier trio composé de Xavier Bourgault, Mavrik Bourque et Olivier Nadeau a non seulement marqué tous les buts de la soirée pour les Cataractes (2-0-0-0), mais a également amassé huit des neuf points possibles. Antoine Coulombe a obtenu son premier départ entre les poteaux pour les champions de la Coupe du Président et a signé une performance de 38 arrêts. Mason McTavish et Avrey Hayes ont répliqué pour les Bulldogs (0-0-0-2), qui ont obtenu 31 arrêts du gardien Marco Constantini.

Hamilton, qui a détenu un avantage de 19-9 dans les tirs au but et qui a contrôlé le jeu pendant la vaste majorité de la première période, a ouvert la marque à 5:08. Lors d’une supériorité numérique de deux hommes, Nathan Staios a servi une passe à McTavish, qui en a profité pour tromper Coulombe avec son tir sur réception. Bénéficiant de leur propre avantage numérique, les Cataractes ont réussi à égaliser le pointage moins de deux minutes plus tard lorsque Bourgault a converti sur une passe transversale parfaite de Bourque. Les Cataractes ont pris une avance de 2-1 à 11:42, exactement trois secondes après le début de leur avantage numérique de 5-contre-3, lorsque Bourgault a repéré Bourque à la suite d’une mise au jeu avant de le voir à son tour battre Costantini avec un tir sur réception aux abords du filet.

Après de longs moments sans but, les Bulldogs ont égalisé la marque à 17:28 du deuxième tiers, lorsque Hayes a habilement fait dévier un tir de la pointe d’Artem Grushnikov que Coulombe n’a pas été en mesure de capter. C’était la seule touche offensive de la période durant laquelle les Bulldogs ont détenu un avantage de 10-9 au chapitre des tirs.

Le jeu de puissance des Cataractes, le meilleur de la LCH pendant la saison régulière, s’est mis au travail encore une fois pour reprendre l’avance à 7:06 de la troisième période. Cette fois, c’est Nadeau qui a terminé une séquence parfaite de passes transversales entre Bourgault et Bourque en faisant dévier la rondelle devant la cage de Costantini. Il s’agissait de l’éventuel but gagnant de la rencontre puisque les Cataractes ont été en mesure de stopper les Bulldogs dans le reste de la période qu’ils ont terminée avec une avance de 16-11 dans les tirs.

Les Bulldogs chercheront maintenant à éviter l’élimination du tournoi de la Coupe Memorial 2022 présenté par Kia. Ils auront l’occasion de le faire dès demain, lorsqu’ils affronteront les Oil Kings d’Edmonton, champions de la WHL, à 18h HE/19h HA.