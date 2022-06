Coupe Memorial 2022 | Résumé du Match 3 – Saint John c. Edmonton

Le troisième but du match de Jaxsen Wiebe à 8:05 de la prolongation a fait la différence pour les Oil Kings d’Edmonton qui ont trouvé la colonne des victoires pour la première fois au tournoi de la Coupe Memorial 2022 présenté par Kia grâce à un triomphe de 4-3 sur les Sea Dogs, mercredi soir.

Cette victoire était la première dans le cadre du format de prolongation à trois contre trois qui a été adopté avant le début du tournoi de cette année. Il s’agissait également de la première victoire d’une équipe championne de la WHL à l’événement depuis la finale de la Coupe Memorial de 2015, qui était aussi un triomphe des Oil Kings.

Carter Souch a marqué une fois et a ajouté deux passes pour les Oil Kings (0-1-0-1), qui ont profité d’un solide effort de 36 arrêts de Sebastien Cossa. Les buts des Sea Dogs ont été marqués par les bâtons de Raivis Kristians Ansons, Josh Lawrence et William Dufour. Lawrence et Ansons ont également ajouté une mention d’aide, tandis que Nikolas Hurtubise a réalisé 27 arrêts pour Saint John (1-0-1-0).

La première période a été marquée par beaucoup d’offensive et de changements de momentum, les Sea Dogs détenant une avance de 3-2 au premier entracte. La feuille de pointage a d’abord été noircie par les Oil Kings par contre, alors que Wiebe s’est frayé un chemin vers l’enclave, sautant sur une deuxième chance devant Hurtubise pour donner une avance de 1-0 à Edmonton à 2:14. Les Oil Kings ont porté la marque à 2-0 un peu plus de deux minutes plus tard, lorsque Souch a capitalisé sur une passe de Josh Williams à la fin d’un long deux contre un.

L’équipe locale s’est ensuite réveillée avec deux buts à 25 secondes d’intervalle pour égaliser le pointage à 2-2. D’abord, à la suite d’un échange entre Lawrence et Vincent Sévigny pour amener la rondelle vers l’enclave, Ansons a apporté la touche finale en envoyant son tir entre les jambes de Cossa à 2:01. Ensuite, Lawrence a égalisé la marque en dirigeant un tir vers le filet qui a dévié sur un défenseur des Oil Kings avant de tromper leur gardien. Les Sea Dogs ont pris l’avance à la mi-période, lorsque Dufour a profité d’un revirement à la ligne bleue d’Edmonton, a descendu sur l’aile et a décoché un puissant tir des poignets au-dessus du gant de Cossa. Les Sea Dogs détenaient un avantage de 16-9 dans les tirs au but après 20 minutes.

La deuxième période a été beaucoup plus calme sur le plan offensif, les Oil Kings ayant marqué le seul but. Après un effort individuel fantastique et un tir de près de Souch, Wiebe était là pour récupérer le rebond et égaliser la marque en avantage numérique à 2:05. Les tirs dans la période médiane étaient égaux à huit.

Au cours d’une troisième période sans but, les Sea Dogs ont tiré 10 fois contre seulement 7 pour les Oil Kings, les deux équipes cherchant à tout prix de mettre fin au match en temps réglementaire. Cela a pavé la voie vers l’éventuel but de Wiebe en prolongation, qui a réalisé son premier tour du chapeau en carrière dans le junior majeur de façon fantastique, pour mettre fin à un match palpitant. Edmonton a terminé la prolongation avec un avantage de 7-5 dans les tirs au but, période dans laquelle Hurtubise et Cossa ont volé la vedette avec des arrêts incroyables.

Les Bulldogs de Hamilton (0-0-0-1), champions de l’OHL, seront à la recherche de leur première victoire dans le tournoi lorsqu’ils affronteront les Cataractes de Shawinigan (1-0-0-0), gagnants de la Coupe du Président, jeudi dès 18h HE/19h HA.