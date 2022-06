Coupe Memorial 2022 | Résumé du Match 2 – Shawinigan c. Edmonton

La première soirée de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia a été marquée par la victoire de l’équipe hôte contre les champions de l’OHL. Ce soir, l’attention s’est portée sur la remontée des Cataractes.

Les Cataractes de Shawinigan, auteurs de cinq remontées victorieuses durant les séries de la Coupe du Président 2022, en ont ajouté une autre à leur fiche ce soir à Saint John, se ralliant en troisième période pour remporter une victoire de 4-3 sur les Oil Kings d’Edmonton, les champions de la WHL.

Jordan Tourigny, Xavier Bourgault, Pierrick Dubé et Olivier Nadeau ont trouvé le fond du filet pour Shawinigan (1-0-0-0), tandis que le capitaine Mavrik Bourque a ajouté deux mentions d’aide. Luke Prokop, avec un but et une passe, a mené l’attaque d’Edmonton, qui a également reçu des buts de Tyler Horstmann et Cole Miller.

Les défenseurs ont été les seuls à marquer des buts en première période. Lors d’une supériorité numérique prolongée, Tourigny s’est amené de la ligne bleue avant de décocher un tir des poignets qui a battu le gardien des Oil Kings, Sebastian Cossa, pour ouvrir la marque à 10:11. Prokop a permis aux Oil Kings d’égaliser le pointage avec seulement 44 secondes à faire dans la période lorsque son tir de la pointe a trompé la vigilance du gardien des Cataractes, Charles-Antoine Lavallée. Edmonton détenait un avantage de 14-11 au chapitre des tirs au but après 20 minutes.

Bien que les Cataractes aient mené la colonne des tirs 9-4 en deuxième période, c’est Edmonton qui a pris sa première avance du match à 4:11 lorsque Horstmann a capté une passe en plein élan avant de battre Lavallée d’un tir des poignets dans le coin supérieur. Shawinigan a créé l’égalité à 2-2 exactement trois minutes plus tard lorsque Zachary Massicotte a récupéré une rondelle libre dans la zone offensive avant de centrer une passe pour Bourgault, qui a trouvé le fond du filet grâce à un tir sur réception qui a battu Cossa par-dessus l’épaule. Edmonton a encore complété une longue passe parfaite au-travers la zone neutre pour reprendre l’avance à 17:03, cette fois grâce à Miller qui a complété un jeu de passes impliquant Jalen Luypen et Simon Kubicek.

Les Cataractes ont amorcé leur remontée en troisième période. Tout d’abord, les champions de la LHJMQ ont créé l’égalité à 5:37 lorsque le tir de Dubé de la ligne bleue s’est frayé un chemin à travers l’écran qui voilait la vue de Cossa. À peine 1:18 plus tard, Bourque, grâce à un effort individuel remarquable, a effectué une passe d’une seule main à Nadeau dans l’enclave, qui en a profité pour inscrire le but gagnant. Les Cataractes ont détenu un avantage de 15-10 dans les tirs dans la dernière période, ce qui signifie que Lavallée a arrêté 32 rondelles dans la victoire, tandis que Cossa a repoussé 24 tirs dans la défaite.

Lors de la troisième journée du tournoi de la Coupe Memorial 2022 présenté par Kia, les Oil Kings seront de retour en action pour se mesurer aux Sea Dogs de Saint John à 18h HE/19h HA.