Coupe Memorial 2022 | Résumé demi-finale – Hamilton c. Shawinigan

Les Bulldogs de Hamilton se dirigent vers le match de championnat de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia. Le but de Jan Mysak à 10:08 de la prolongation a couronné une victoire de 4-3 sur les Cataractes de Shawinigan, lundi soir à Saint John.

Artem Grushnikov, Mason McTavish et Logan Morrison ont également marqué pour l’équipe des Bulldogs, qui s’est méritée une première participation à la finale du tournoi, tandis que Ryan Winterton a ajouté deux passes. Mavrik Bourque, Olivier Nadeau et William Veillette ont été les responsables derrière les buts des Cataractes. Le gardien de Hamilton, Marco Costantini, et celui de Shawinigan, Antoine Coulombe, ont été mis à l’épreuve à maintes reprises dans ce match avec beaucoup de va-et-vient qui a vu les Bulldogs terminer avec une avance 43-36 au chapitre des tirs au but.

La première période, qui s’est terminée par une égalité de 1-1, a été marquée par de longs moments d’hésitation jusqu’à ce que Bourque s’impose pour les gagnants de la Coupe du Président à 14:39, sur une passe soulevée de Nadeau qu’il a redirigé entre les jambières de Costantini. Les Bulldogs ont répliqué un peu moins de deux minutes plus tard lorsque Grushnikov a sauté dans le jeu lors d’une situation à 4-contre-4 pour convertir une passe transversale de McTavish derrière Coulombe. Les Bulldogs menaient les tirs 9-8 sur les Cataractes après 20 minutes.

Les deux clubs ont chacun trouvé le fond du filet une seule fois lors du deuxième tiers. Les Bulldogs, qui ont détenu un avantage de 18-15 dans les tirs de la période, ont pris leur première avance de la soirée lorsque McTavish a converti dans l’enclave une passe centrale de Ryan Winterton pendant un avantage numérique à 1:23. Nadeau est venu répliquer pour les Cataractes et a fait 2-2 en redirigeant habilement un tir d’Isaac Ménard, une séquence qui a été revue pour un potentiel bâton élevé avant d’être confirmée, à 5:49.

Les Cataractes ont pris l’avance une fois de plus en troisième période, lorsque le tir de la pointe d’Angus Booth a été brillamment dévié par Veillette à 10:01. Morrison a répliqué pour les Bulldogs à 13:54, en capitalisant sur une autre passe centrale de Winterton, pour égaliser la marque une fois de plus.

C’est ainsi que la table a été mise pour que Mysak joue au héros durant la quatrième période de jeu. Les Bulldogs ont détenu un avantage de 11-7 sur les Cataractes dans les tirs en troisième période, tandis que Shawinigan a maintenu une avance de 6-5 en prolongation.

Toute l’attention se déplace maintenant à mercredi et la grande finale entre les Bulldogs et les Sea Dogs de Saint John. La mise au jeu initiale aura lieu à 18h HE/19h HA. Les Sea Dogs sont à la recherche de leur première conquête de la Coupe Memorial depuis 2011.