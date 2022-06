Coupe Memorial 2022 | Résumé de la Finale – Hamilton c. Saint John

La LHJMQ a conservé son emprise sur la Coupe Memorial. Grâce à une victoire de 6-3 sur les Bulldogs de Hamilton, champions de l’OHL, les Sea Dogs de Saint John ont remporté le tournoi de la Coupe Memorial 2022 présenté par Kia, dont ils étaient les hôtes.

Il s’agit du deuxième championnat de la LCH dans l’histoire de la franchise des Sea Dogs, son premier triomphe se déroulant en 2011 à Mississauga, en Ontario. Pour la LHJMQ, il s’agit d’une troisième conquête de la Coupe Memorial en autant de tournois, d’un huitième championnat depuis l’an 2000 et du 14e titre de l’histoire de la ligue.

Vincent Sévigny, Cam MacDonald, Riley Bezeau, William Dufour, Josh Lawrence et Peter Reynolds ont chacun marqué pour les Sea Dogs, qui ont également obtenu une performance de 25 arrêts du gardien Nikolas Hurtubise. Mason McTavish, à deux reprises, et Jan Mysak ont répliqué pour les Bulldogs, tandis que Marco Costantini a stoppé 21 tirs dans la défaite.

Les Sea Dogs ont profité de l’énergie de la foule locale et ont été récompensés par une avance de 2-1 après 20 minutes de jeu. Sévigny a fait sauter ses coéquipiers – et le toit de l’aréna – à 2:35 lorsque son tir de la pointe a dévié à deux reprises avant d’échapper à Costantini. La foule a explosée seulement 3:12 plus tard, lorsque MacDonald a reçu une passe de William Villeneuve dans l’enclave, a pivoté et a placé un tir précis hors de la portée de Costantini. Les Bulldogs ont répliqué à 7:45 lorsque McTavish a redirigé le tir de la pointe de Nathan Staios pour ramener les champions de l’OHL à un but.

Après quelques minutes de jeu hésitant en début de deuxième période, Bezeau a décoché un tir des poignets vif au-dessus du gant de Cosantini pour reprendre l’avantage de deux buts à 4:41. Seulement 34 secondes plus tard, c’était au tour de Dufour de trouver la feuille de pointage. Le joueur le plus utile de la saison régulière de la LHJMQ – plus tard nommé le Joueur le plus utile du tournoi – a converti sur une tentative ratée de Ryan Francis pour procurer aux Sea Dogs un coussin de trois buts. Les Bulldogs ont toutefois coupé l’avance à deux buts à un moment opportun, lorsque Mysak a redirigé un tir de la pointe d’Arber Xhekaj avec seulement neuf secondes à faire dans la période.

Les Sea Dogs ont repris leur avance de trois buts à 6:32 de la troisième période. Dufour a appliqué les freins alors qu’il contournait le filet adverse afin de servir une superbe passe à Lawrence, qui a ensuite placé un tir sur réception parfait sous la barre transversale. Les Bulldogs ont réduit l’écart à 5-3 grâce au deuxième but de McTavish à 15:03, mais ils n’ont plus réussi à marquer par la suite. Le but dans un filet désert de Reynolds, marqué avec 77 secondes à faire dans le match, a scellé l’affaire devant une foule qui est restée debout pendant les dernières minutes de la rencontre.