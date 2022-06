Coupe Memorial 2022 | Résumé du Match 1 – Hamilton c. Saint John

Les Sea Dogs de Saint John étaient inactifs depuis 39 jours. Ils n’avaient pas l’air d’être en panne lundi soir cependant, remportant le premier match de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia sur leur propre patinoire, en battant les Bulldogs de Hamilton de l’OHL 5-3 devant une foule en délire.

Ryan Francis, avec un doublé, Yan Kuznetsov, William Dufour et Peter Reynolds ont tous trouvé le fond du filet pour les Sea Dogs (1-0-0-0), qui ont mené 36-20 au chapitre des tirs au but dans la soirée, tandis que Philippe Daoust et Raivis Kristians Ansons ont obtenu trois passes chacun.

Ryan Winterton, à deux reprises, et Avery Hayes ont répliqué avec des buts pour les Bulldogs (0-1-0-0), qui ont également bénéficié d’une performance de trois passes de Logan Morrison, le Joueur par excellence des séries éliminatoires de l’OHL.

Les Sea Dogs n’ont montré aucun signe de rouille et ont fait bondir les partisans locaux hors de leurs sièges dès le début de la rencontre, alors qu’un tir de Kuznetsov de l’intérieur de la ligne bleue s’est retrouvé entre les jambières du gardien de but des Bulldogs, Marco Costantini, à seulement 2:17 de la première période. Les Bulldogs ont répliqué à 8:43, en avantage numérique, lorsque Winterton a capitalisé sur une passe centrale de Morrison en marquant à son tour entre les jambes du gardien des Sea Dogs, Nikolas Hurtubise, pour porter faire 1-1. Les hôtes ont repris l’avance avec un peu moins de trois minutes et demie à faire dans la période, lorsque Francis a vu le tir d’Ansons dévier sur son bâton avant de se retrouver au fond du filet lors d’une bousculade au bord de l’enclave. Saint John avait un avantage de 13-8 dans les tirs au but après 20 minutes.

Les Sea Dogs ont poursuivi sur leur lancée dans la période médiane, marquant trois fois tout en dominant les tirs 18-6 sur Hamilton. Ils ont porté leur avance à 3-1 à 10:50 lorsque Dufour, le Joueur le plus utile de la saison régulière et meilleur marqueur de la LHJMQ, s’est précipité vers le filet et a fait passer la rondelle au-dessus de Costantini, qui avait été forcé de reculer entre ses poteaux après avoir défendu une descente de Daoust et Jérémie Poirier. Francis a porté l’avance des Sea Dogs à 4-1 à 1:27 de la fin de la première période en récupérant la rondelle à la suite d’une mise au jeu offensive, avant de se diriger derrière le filet et de marquer un magnifique but enroulé.

Les Bulldogs ont répondu en troisième période lorsque Hayes a redirigé parfaitement une autre passe centrale de Morrison en avantage numérique à 10:06. Hamilton s’est rapproché à 4-3 à 16:41 lorsque Winterton a réussi à convertir une autre passe parfaite de Morrison après avoir pris possession du disque à la suite d’une mise au jeu en zone offensive. Reynolds a finalement scellé l’affaire avec son but marqué à 18:48 dans un filet désert. Hamilton a détenu un avantage de 6-5 dans les tirs durant la dernière période, ce qui signifie que Costantini a stoppé 31 rondelles dans la défaite tandis qu’Hurtubise a effectué 17 arrêts pour la victoire.

Le deuxième jour de la Coupe Memorial 2022 présentée par Kia verra les Cataractes de Shawinigan, champions de la LHJMQ, et les Oil Kings d’Edmonton, champions de la WHL, effectuer leurs débuts au tournoi. Leur match est prévu à 18h HE/19h HA.