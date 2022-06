Coupe Memorial 2022 | Aperçu et statistiques équipe par équipe

Le monde a énormément changé depuis la dernière remise de la Coupe Memorial. Cependant, la tradition et l’excitation qui découlent de la lutte pour remporter le plus grand prix du hockey junior seront de nouveau à l’honneur du 20 au 29 juin à Saint John, au Nouveau-Brunswick.

Voici un aperçu des quatre équipes qui se préparent à s’affronter dans la ville portuaire :

_

SEA DOGS DE SAINT JOHN

Bâtissant pour ce moment depuis leur conquête de la Coupe du Président en 2017, les Sea Dogs de Saint John se sont imposés comme étant l’équipe à battre en fin de saison, remportant 15 matchs consécutifs pour conclure la saison régulière.

Menés par le meilleur buteur de la LHJMQ et espoir des Islanders de New York William Dufour, l’étoile montante Josh Lawrence, des défenseurs vétérans dont l’acquisition de mi-saison Vincent Sévigny et l’espoir des Flames de Calgary Jérémie Poirier, sans oublier le presqu’imbattable Thomas Couture et le gagnant de la Coupe du Président de 2021 Nikolas Hurtubise entre les poteaux, les Sea Dogs, dont l’effectif compte huit joueurs repêchés dans la LNH, ont surpris la ligue en perdant leur série de première ronde face à l’Océanic de Rimouski, l’équipe de neuvième place, lors de la prolongation de leur cinquième match.

Malgré tout le drame qui s’est déroulé sur la glace, il y a eu tout autant de choses à dire hors de la patinoire, puisque l’organisation s’est séparée de l’entraîneur-chef Gordie Dwyer dans les semaines qui ont suivi l’élimination précoce du club en séries. L’homme engagé pour le remplacer, Gardiner MacDougall, apporte l’expérience qu’il a acquise en remportant sept titres nationaux avec les Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick et deux championnats des Jeux mondiaux universitaires, entre autres.

Alors que le tournoi a adopté le thème « Un pour tous », ne vous trompez pas, le mot clé émanant du vestiaire de l’équipe hôte est « rédemption ».

Pour tout le bruit de fond entourant les Sea Dogs, l’histoire est une chose qui est du côté de l’organisation, elle qui participe à ce tournoi pour la quatrième fois en un peu plus d’une décennie, y compris une conquête du titre en 2011 alors que Jonathan Huberdeau faisait toujours partie de l’équipe.

_

Directeur général | Trevor Georgie

Entraîneur-chef | Gardiner MacDougall

Capitaine | Vincent Sévigny

Fiche en saison régulière 2021-2022 | 47-17-1-3 (98 pts)

Deuxième place, Division des Maritimes

Troisième place, Classement général de la LHJMQ

Meilleur buteur | William Dufour – 66PJ – 56B – 60A – 116P

Meilleur gardien de but | Thomas Couture – 29-6-3-0 – 2.53MBA – .907%ARR. – 2 BL

Séries éliminatoires 2022

Défaite de 3-2 contre Rimouski en Ronde 1

Participations précédentes au tournoi | 2011, 2012 et 2017

Championnat précédent de la Coupe Memorial | 2011

_

CATARACTES DE SHAWINIGAN

La plus ancienne franchise de la LHJMQ, les Cataractes de Shawinigan portent le poids de l’histoire sur leurs épaules. Des blessures et une course au sommet du classement général chaudement disputée ont laissé les Cataractes avec une septième place plutôt trompeuse en saison régulière.

Cependant, comme l’a démontré la formation des Cats en séries, ce résultat ne reflète en rien les capacités explosives et dominantes de ce groupe.

Deux choix de première ronde de la LNH, le Joueur le plus utile des séries de la LHJMQ, Mavrik Bourque (Dallas – 2020) et son compagnon de trio Xavier Bourgault (Edmonton – 2021), ont joué des rôles essentiels tout au long des éliminatoires. Cependant, c’est le troisième membre de cette ligne, le vétéran Pierrick Dubé, qui a sans doute fait tourner le plus de têtes au cours des séries, marquant d’abord le but gagnant contre son ancienne équipe, les Remparts de Québec, en demi-finale, avant de marquer le but de la victoire en prolongation du cinquième match contre les Islanders de Charlottetown durant la finale. Ce but a été le point culminant d’une séquence magistrale en prolongation pour les Cataractes, eux qui ont terminé les séries avec une fiche parfaite de 7-0 dans les matchs nécessitant une période supplémentaire.

La bridage défensive est composée d’un mélange de vétérans et de jeunes talents, qui ont tous contribué à offrir à l’organisation sa première Coupe du Président. Zachary Massicotte, une acquisition clé du D.G. Martin Mondou la saison dernière, a disputé de grosses minutes de jeu tout au long de la saison, tout comme son partenaire et espoir des Capitals de Washington, Martin Has. Les arrières de deuxième année Isaac Ménard et Angus Booth, ainsi que l’impressionnante recrue Jordan Tourigny, ont complémenté le duo. Entre les poteaux, Antoine Coulombe a connu une autre saison stable à Shawinigan, travaillant en tandem avec le fiable Charles-Antoine Lavallée. Le duo a combiné une impressionnante moyenne de buts alloués de 2,31 pendant le parcours en séries éliminatoires des Cataractes.

Les Cataractes, qui célèbrent le dixième anniversaire de leur conquête de la Coupe Memorial à domicile cette année, espèrent que l’histoire se répétera à nouveau. Avant de remporter ce qui reste le seul championnat national du club en 2012, les Cataractes ont d’abord disposé de nul autre que les hôtes de cette année, les Sea Dogs, dans un match de demi-finale mémorable.

_

Directeur général | Martin Mondou

Entraîneur en chef | Daniel Renaud

Capitaine | Mavrik Bourque

Bilan de la saison régulière 2021-22 | 40-24-1-3 (84 pts)

Deuxième place, Division Centrale

Septième place, Classement général de la LHJMQ

Meilleur buteur | Olivier Nadeau – 65PJ – 35B – 43A – 78P

Meilleur gardien de but | Antoine Coulombe – 22-13-0-3 – 2.73MBA – .907%Arr. – 3 BL

Éliminatoires de 2022

Victoire contre Rouyn-Noranda 3-0 en Ronde 1

Victoire contre Gatineau 3-0 en Quart de finale

Victoire contre Québec 3-2 en Demi-finale

Victoire contre Charlottetown 4-1 en Finale

Participations précédentes au tournoi | 1985 et 2012

Championnat précédent de la coupe Memorial | 2012

_

OIL KINGS D’EDMONTON

Comme les trois autres représentants au tournoi, les Oil Kings d’Edmonton ont également pris part à la Coupe Memorial au cours de la dernière décennie.

Les Oil Kings sont le seul club de l’édition de cette année à posséder un espoir de premier tour de la LNH à l’avant, à la défense et devant le filet. L’ailier Jake Neighbours, repêché en 2020 par les Blues de St-Louis, représente la pièce maîtresse d’un groupe de leaders tissé serré. Kaden Guhle, 16e choix des Canadiens de Montréal en 2020, était une force chez les défenseurs, lui qui évolue aux côtés de Luke Prokop, un autre vétéran et espoir des Predators de Nashville. Entre les poteaux, Sebastian Cossa a montré la régularité de son jeu qui a poussé les Red Wings de Detroit à le choisir au 15e rang en 2021.

Malheureusement, le meilleur marqueur de la saison régulière et choix de première ronde des des Coyotes de l’Arizona en 2021, Dylan Guenther, ne sera pas disponible pour le tournoi en raison d’une blessure subie lors de la finale de la WHL. Ce groupe a tout de même relevé un énorme défi en battant la meilleure équipe de la saison régulière de la LCH, le Ice de Winnipeg, en demi-finale de leur ligue.

Avec la participation des Oil Kings, des Sea Dogs et des Cataractes, qui étaient tous à l’événement de 2012, ce n’est que la deuxième fois que les trois mêmes franchises s’affrontent dans deux tournois de la Coupe Memorial distincts. Les seules autres occurrences ont eu lieu lors des éditions de 1989 et 1993 du championnat (Laval, Peterborough et Swift Current).

_

Directeur général | Kirt Hill

Entraîneur-chef | Brad Lauer

Capitaine | Jake Neighbours

Fiche en saison régulière 2021-2022 | 50-14-3-1 (104 pts)

Première place, Division Centrale

Deuxième place, Classement général de la WHL

Meilleur marqueur | Dylan Guenther – 59PJ – 45B – 46A – 91P

Meilleur gardien de but | Sebastian Cossa – 33-9-2-1 – 2.28MBA – .913%Arr., 6 BL

Éliminatoires de 2022

Victoire contre Lethbridge 4-0 en Ronde 1

Victoire contre Red Deer 4-0 en Quart de finale

Victoire contre Winnipeg 4-1 en Demi-finale

Victoire contre Seattle 4-2 en Finale

Participations précédentes au tournoi | 2012 et 2014

Championnat précédent de la Coupe Memorial | 2014

_

BULLDOGS DE HAMILTON

Déjà dotés d’un solide noyau comprenant les attaquants Logan Morrison, Avrey Hayes et l’espoir des Canadiens de Montréal Jan Mysak, les défenseurs Nathan Staios et le capitaine Colton Kammerer, ainsi que le solide gardien de but Marco Costantini, les Bulldogs ont réalisé deux transactions qui se sont avérées cruciales pour permettre à l’équipe de mettre la main sur son deuxième championnat de la OHL.

En obtenant le premier choix d’Anaheim en 2021, Mason McTavish, qui a commencé la saison comme membre des Ducks, ainsi que le défenseur et espoir des Canadiens, Arber Xhekaj, en provenance de Peterborough et Kitchener respectivement, les Bulldogs ont fait passer les choses au prochain niveau.

Les deux acquisitions se sont combinées pour récolter 22 buts, dont cinq buts gagnants, et 45 points, alors que les Bulldogs se sont montrés dominants avec une fiche de 12-0 au cours des trois premières rondes des séries avant de vaincre les redoutables Spitfires de Windsor dans le seul match no. 7 des séries de championnat des trois ligues.

Bien qu’il s’agisse de la deuxième participation des Bulldogs au tournoi de la Coupe Memorial en quatre ans, l’histoire des équipes de Hamilton à cet événement remonte à bien plus loin ; la ville compte deux champions nationaux grâce aux Red Wings (1962) et aux Fincups (1976).

_

Directeur général | Steve Staios

Entraîneur-chef | Jay McKee

Capitaine | Colton Kammerer

Fiche en saison régulière 2021-2022 | 51-12-3-2 (107 pts)

Première place, Division Est

Première place, Classement général de la OHL

Meilleur marqueur | Logan Morrison – 60PJ – 34B – 66A – 100P

Meilleur gardien de but | Marco Costantini – 31-9-2-2 – 2.32MBA – .917%Arr. – 6 BL

Séries éliminatoires 2022

Victoire contre Peterborough 4-0 en Ronde 1

Victoire contre Mississauga 4-0 en Quart de finale

Victoire contre North Bay 4-0 en Demi-finale

Victoire contre Windsor 4-3 en Finale

Participations précédentes au tournoi | 2018

Championnat précédent de la Coupe Memorial | Aucun