La Coupe Memorial 2006 a été un tournoi historique pour les Remparts de Québec, qui ont remporté leur deuxième titre national. Il s’agissait d’un revirement remarquable pour une équipe qui avait auparavant éprouvé des difficultés dans cette compétition.

En 2003, les Remparts ont accueilli le tournoi de la Coupe Memorial, mais ils n’avaient pas été en mesure de remporter une seule victoire. Trois ans plus tard, avec le tournoi qui se tenait au Colisée de Moncton, les Remparts se sont rachetés de façon spectaculaire.

Mais le chemin vers la Coupe Memorial de 2006 n’a pas été traditionnel pour Québec. L’équipe a eu besoin de sept matchs pour vaincre le Titan d’Acadie-Bathurst en demi-finale de la LHJMQ, avant de s’incliner en six matchs face aux Wildcats de Moncton lors de la finale de la Coupe du Président de cette année-là. Heureusement, Moncton étant la ville hôte de la Coupe Memorial 2006, le Québec s’est assuré une place dans le championnat national en tant que finaliste de la LHJMQ.

Se joignant aux Remparts et aux Wildcats pour la compétition étaient les Giants de Vancouver, représentants de la WHL, et les Petes de Peterborough, champions de l’OHL cette saison-là. Bien que les Remparts aient perdu leur premier match du tournoi contre les Petes, ils ont remporté leurs deux matchs suivants, y compris une victoire de 4-3 dans la revanche très attendue contre Moncton pour clore le tournoi à la ronde.

Si plusieurs joueurs se sont distingués au cours de ce tournoi de 2006, un joueur en particulier a continué de briller au-dessus des autres. Alexander Radulov , Joueur le plus utile de la LHJMQ et de la LCH cette année-là, a livré une performance exceptionnelle qui lui a valu d’être également nommé Joueur le plus utile de la Coupe Memorial. Après avoir accumulé 152 points en 62 matchs de saison régulière, dont un match de sept buts et 11 points le 19 mars 2003, Radulov a poursuivi sa domination dans les séries éliminatoires de la LHJMQ, obtenant 55 points en seulement 23 parties.

Heureusement pour les partisans des Remparts, la contribution du Russe ne s’est pas arrêtée là. Il a terminé deuxième marqueur de la Coupe Memorial avec neuf points en quatre matchs, jouant un rôle crucial dans le succès de l’équipe et montrant tout le potentiel qui ferait de lui un joueur étoile de la LNH et de la KHL dans les années qui ont suivi.

Menés par Radulov, les Remparts ont décroché une place directement en finale de la Coupe Memorial après avoir terminé le tournoi à la ronde en tête du classement général. Moncton ayant remporté sa demi-finale contre Vancouver, tout était en place pour la première finale 100% LHJMQ dans l’histoire du tournoi.

Le futur défenseur de la LNH, Keith Yandle, a trouvé le fond du filet à deux reprises pour les Wildcats dans le match du championnat, mais malheureusement ce furent les deux seuls buts marqués par les champions de la LHJMQ, qui ont vu les Remparts repartir avec leur deuxième Coupe Memorial à la suite d’une victoire de 6-2.

Le tournoi de 2006 a sans aucun doute été un événement mémorable qui a mis en évidence la résilience et le talent des Remparts de Québec. Il s’agissait d’un témoignage de leur détermination et de l’aboutissement de leur travail acharné tout au long de la saison.

Cette année, les Remparts ont mis fin à une disette de 47 ans sans championnat de la LHJMQ pour finalement soulever le Trophée Gilles-Courteau. Le résultat en valait absolument la peine, donc il y a fort à parier que la troupe de Patrick Roy ne voudra pas attendre aussi longtemps avant de mettre la main sur une troisième Coupe Memorial!