Coupe LHJMQ 2023 | Les alignements dévoilés pour la portion du Saguenay

La Ligue de hockey junior majeur du Québec, en collaboration avec son Centre de soutien au recrutement (CSR), a dévoilé les alignements des quatre équipes qui représenteront le circuit lors du prochain Challenge M18AAA du Québec, tenu du 15-18 décembre dans la région du Saguenay.

Au total, ce sont 80 joueurs provenant des réseaux LHEQ et RSEQ qui représenteront quatre formations d’espoirs de la LHJMQ au sein de la division Coupe LHJMQ du Challenge. Deux autres équipes viendront compléter la division ; des formations représentant Hockey Québec, composées quant à elles des meilleurs espoirs du réseau M15AAA Élite.

Les entraineurs des quatre équipes de la LHJMQ, également issus des réseaux LHEQ et RSEQ, seront à la barre d’alignements composés de deux gardiens de but, de six défenseurs et de 12 avants. Chaque équipe participera à un minimum de quatre parties lors du Challenge, soit trois parties de tournoi à la ronde et un minimum d’une rencontre éliminatoire.

Le tournoi représente la deuxième étape de la Coupe LHJMQ de cette année, la première phase s’étant déroulée dans les Maritimes le mois dernier.

Le troisième et dernier événement de la Coupe LHJMQ aura lieu en avril 2023, à Boisbriand, et regroupera les 40 meilleurs espoirs de la LHJMQ issus des provinces atlantiques, en plus des 80 meilleurs du Québec.

